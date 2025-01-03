Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких
Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен заболела воспалением легких
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких, из-за чего не сможет исполнять свои обязанности в течение первых двух недель января.
Урсула фон дер Ляйен заболела воспалением легких и будет отсутствовать на работе в течение первых двух недель января, передает ТАСС. Представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил агентству PAP, что у фон дер Ляйен диагностировано сильное воспаление легких.
Из-за болезни фон дер Ляйен запланированное заседание Еврокомиссии в Гданьске, которое должно было состояться 9-10 января, будет перенесено на более поздний срок. Это решение принято в связи с необходимостью лечения и восстановления председателя ЕК.
Также Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на церемонии начала польского председательства в ЕС, которая запланирована на 3 января в Варшаве.
Отметим, чтоо ранее Польша отозвала приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе после предоставления Венгрией убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому.
В конце прошло года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным, и он продолжит работать с ограничениями до полного выздоровления.