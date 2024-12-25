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Пашинян сообщил о повторном положительном тесте на коронавирус
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус снова оказался положительным, и он продолжит работать с ограничениями до полного выздоровления.
Пашинян объявил в своем Telegram-канале, что его тест на коронавирус вновь дал положительный результат, передает ТАСС. «Мой тест на коронавирус снова положительный. Я продолжу работу с ограничениями до выздоровления», – заявил он.
Армянский премьер добавил, что окончательное решение о поездке на саммит ЕАЭС, который должен состояться в четверг, он примет до конца дня.
Ранее в среду Пашинян рассказал, что получил положительный результат теста на коронавирус 23 декабря и на два дня изолировался, работая из дома. Тем не менее уже 25 декабря его тест показал отрицательный результат. Несмотря на это, он решил не участвовать в неформальном саммите СНГ в Петербурге. Кремль выразил надежду на участие Пашиняна в саммите ЕАЭС по видеоконференцсвязи.
В начале декабря официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесли на начало следующего года также из-за положительного теста на COVID.