Визит спикера Госдумы в Индию перенесли из-за положительного теста на ковид

Визит спикера Госдумы Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на ковид

Tекст: Валерия Городецкая

Пресс-служба палаты парламента сообщила, что на прошлой неделе у Володина был обнаружен ковид, что стало причиной отмены его участия в нескольких важных мероприятиях, передает ТАСС.

В связи с этим официальный визит Володина в Индию, который изначально должен был состояться со 2 по 4 декабря, перенесен на начало следующего года. Новые даты визита уже согласованы. Он также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на завтра в Минске.

В пресс-службе палаты парламента добавили, что именно по причине ковида Володин отсутствовал на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в четверг.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Индию.