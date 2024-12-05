Если сирийцы так же легко сдадут и Хомс, придется задуматься об эвакуации наших баз в Тартусе и Хмеймиме. А помочь бармалеям теперь желания у многих прибавится.15 комментариев
Визит спикера Госдумы в Индию перенесли из-за положительного теста на ковид
Визит спикера Госдумы Володина в Индию перенесли из-за положительного теста на ковид
Официальный визит председателя Госдумы Вячеслава Володина в Индию перенесли на начало следующего года в связи с положительным результатом теста на ковид.
Пресс-служба палаты парламента сообщила, что на прошлой неделе у Володина был обнаружен ковид, что стало причиной отмены его участия в нескольких важных мероприятиях, передает ТАСС.
В связи с этим официальный визит Володина в Индию, который изначально должен был состояться со 2 по 4 декабря, перенесен на начало следующего года. Новые даты визита уже согласованы. Он также не сможет принять участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланировано на завтра в Минске.
В пресс-службе палаты парламента добавили, что именно по причине ковида Володин отсутствовал на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось в четверг.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Индию.