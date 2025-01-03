Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».19 комментариев
Польша отозвала приглашение посла Венгрии на инаугурацию председательства в ЕС
Польша отозвала приглашение венгерского посла на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе после предоставления Венгрией убежища бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому.
Польша отозвала приглашение посла Венгрии на церемонию инаугурации председательства в Европейском союзе, сообщает портал Onet. Глава МИД Польши Радослав Сикорский направил ноту венгерскому посольству с указанием, что участие венгерского посла в мероприятии «не планируется», отмечает РИА «Новости».
Церемония инаугурации польского председательства проходит в Большом театре Национальной оперы в Варшаве. На ней присутствуют высокопоставленные гости, в том числе премьер-министр Польши Дональд Туск и председатель Европейского совета Антониу Кошта.
Посол Венгрии изначально был приглашен и подтвердил участие, однако его приглашение аннулировали после того, как в польско-венгерских отношениях возникла напряженность. Причиной стало предоставление Венгрией убежища Марчину Романовскому, подозреваемому в крупных хищениях.
Венгрия предоставила Романовскому международную защиту, сочтя его преследование политически мотивированным. Польская сторона назвала решение Будапешта «оскорбительным». Польский МИД вызвал венгерского посла для вручения ноты протеста и отозвал своего посла в Венгрии для консультаций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, решение Венгрии предоставить политическое убежище бывшему замглавы польского минюста Марчину Романовскому было расценено МИД Польши как «недружественный шаг».
Между тем в новогоднем обращении президент Польши Анджей Дуда раскритиковал правящую коалицию, обвинив ее в создании многочисленных проблем, включая бюджетную дыру и хаос в судебной системе, что, по его словам, ослабляет польскую демократию.