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Польский президент в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию
Дуда в новогоднем обращении раскритиковал правящую коалицию Польши за провалы в экономике и здравоохранении
В новогоднем обращении президент Польши Анджей Дуда резко раскритиковал правящую коалицию, обвинив ее в многочисленных проблемах, включая бюджетную дыру и хаос в судебной системе, что, по его словам, ослабляет польскую демократию.
Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении подверг критике правящую коалицию, передает РИА «Новости». Он отметил, что в прошедшем году в стране появились тревожные сигналы, касающиеся ее развития. Среди них Дуда выделил бюджетную дыру, задержку стратегических инвестиций и проблемы в системе здравоохранения.
Дуда обвинил нынешнюю коалицию в усилении разделов и конфликтов, а также в создании хаоса в судебной системе, что, по его мнению, ослабило польскую демократию. Президент подчеркнул, что эти проблемы напрямую влияют на уровень жизни поляков и развитие страны.
В своем обращении Дуда также упомянул польское председательство в Европейском союзе в 2025 году. Он заявил, что Польша сосредоточится на усилении сотрудничества с США, поскольку считает участие США важным для безопасности Европы. По словам Дуды, польско-американские отношения сегодня крепче, чем когда-либо, и он надеется на их дальнейшее укрепление в ближайшие месяцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц выразил резкое недовольство предложением президента Польши Анджея Дуды на встрече лидеров ЕС о конфискации и использовании замороженных российских активов.
В ноябре президент Польши Анджей Дуда заявил Bloomberg, что избранный президент Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину.
Однако, как отмечала газета ВЗГЛЯД, уходящий год разрушил взаимные чувства поляков и украинцев.