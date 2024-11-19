Bloomberg: Дуда назвал смешными слухи о прекращении поддержки Украины Трампом

Tекст: Александра Юдина

Дуда назвал смешными слухи о том, что Трамп прекратит поддержку Киева, когда придет к власти, передает ТАСС.

Он отметил, что Трамп собирает информацию относительно Украины и активно изучает ситуацию.

Польский президент добавил, что во время своего первого срока Трамп отправлял военную помощь Украине, что подчеркивает его поддержку страны.

Дуда также сообщил, что Трамп пока не представил детального плана касательно Украины, но активно интересуется мнением европейских лидеров по этому вопросу.

Тем временем глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Трампа.