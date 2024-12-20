Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.17 комментариев
Польша обвинила Венгрию в «недружественном» поведении
Варшава раскритиковала Венгрию за предоставление убежища экс-замглавы минюста Польши Романовскому
Решение Венгрии предоставить политическое убежище бывшему замглавы польского минюста Марчину Романовскому является «недружественным шагом», заявил МИД Польши.
Подчеркивается, что Романовский подозревается «в совершении уголовного преступления», выдан европейский ордер на его арест. Действия Венгрии Варшава сочла «недружественным актом в отношении Республики Польша и принципов Европейского Союза». «Мы объявим о наших решениях завтра», – приводит ТАСС текст заявления внешнеполитического ведомства Польши.
Сейм Польши лишил Романовского депутатской неприкосновенности в июле, а Парламентская ассамблея Совета Европы по запросу польских властей лишила его иммунитета в качестве члена делегации республики. Суд варшавского района Мокотув принял решение о его аресте на три месяца, но польские правоохранители не нашли политика на территории страны, 19 декабря он был объявлен в розыск в ЕС.
Романовский подозревается в том, что использовал средства из Фонда правосудия на финансирование избирательной кампании партии «Суверенная Польша», депутаты которой входят в парламентскую фракцию партии «Право и справедливость».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия предоставила убежище экс-судье Томашу Шмидту, преследуемому в Польше. Польские власти обвиняют Шмидта в шпионаже и «участии в гибридной войне против республики».