Польша обвинила Венгрию в «недружественном» поведении

Варшава раскритиковала Венгрию за предоставление убежища экс-замглавы минюста Польши Романовскому

Tекст: Антон Антонов

Подчеркивается, что Романовский подозревается «в совершении уголовного преступления», выдан европейский ордер на его арест. Действия Венгрии Варшава сочла «недружественным актом в отношении Республики Польша и принципов Европейского Союза». «Мы объявим о наших решениях завтра», – приводит ТАСС текст заявления внешнеполитического ведомства Польши.

Сейм Польши лишил Романовского депутатской неприкосновенности в июле, а Парламентская ассамблея Совета Европы по запросу польских властей лишила его иммунитета в качестве члена делегации республики. Суд варшавского района Мокотув принял решение о его аресте на три месяца, но польские правоохранители не нашли политика на территории страны, 19 декабря он был объявлен в розыск в ЕС.

Романовский подозревается в том, что использовал средства из Фонда правосудия на финансирование избирательной кампании партии «Суверенная Польша», депутаты которой входят в парламентскую фракцию партии «Право и справедливость».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоруссия предоставила убежище экс-судье Томашу Шмидту, преследуемому в Польше. Польские власти обвиняют Шмидта в шпионаже и «участии в гибридной войне против республики».

