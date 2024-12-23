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Песков: Россия будет рада всем гостям из-за рубежа, кто хранит память о Великой Победе
Президент России Владимир Путин выразил готовность принять всех зарубежных гостей, которые ценят значение Дня Победы, на праздновании 9 мая в Москве, включая премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин будет рад видеть всех зарубежных гостей, кто хранит память о Великой Победе, на праздновании 9 мая, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже подтвердил свое участие, и президент Путин готов приветствовать всех, кто готов разделить важность этих событий.
Песков отметил, что тема празднования Дня Победы была затронута во время встречи Путина с Фицо, и премьер-министр Словакии подтвердил свое намерение посетить Москву для участия в мероприятиях.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, кого будет рада видеть Россия на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Россия планирует пригласить на празднование 80-летия Победы в Москве представителей стран антигитлеровской коалиции, подтвердила официальный представитель МИД Мария Захарова.