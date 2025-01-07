Стало известно о решении IIHF по участию России в ЧМ по хоккею 2026 года

IIHF в феврале решит судьбу участия сборных России и Белоруссии на ЧМ 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила, что в начале февраля вынесет решение о возможности участия сборных России и Белоруссии на чемпионате мира 2026 года, пишет ТАСС. Президент IIHF Люк Тардиф подтвердил, что это решение будет касаться турнира, который пройдет в Швейцарии. «Решение по участию на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии IIHF вынесет в начале февраля», – заявил он.

Ситуация с участием российских хоккеистов на Олимпиаде 2026 года в Италии также остается неопределенной. Тардиф отметил, что решение по этому вопросу примет Международный олимпийский комитет, принимая во внимание текущее отстранение Олимпийского комитета России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент IIHF Люк Тардиф выразил желание увидеть скорейшее возвращение сборной России по хоккею к международным соревнованиям, а систему подсчета очков в рейтинге IIHF решили изменить из-за места сборной России.