Выборы-2021: ЛДПР зовет мужчин в школу, а «Новые люди» предлагают больше свободы регионам

Владимир Жириновский предложил ввести финансовые стимулы для мужчин, которые захотят работать педагогами в школах. Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев призвал дать «больше денег и свободы» региональным властям. Тем временем депутат Госдумы, единоросс Андрей Альшевских потребовал не допускать до выборов партии, отрицающие российскую принадлежность Крыма.

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский напомнил, что в российских школах преимущественно работают женщины, и предложил стимулировать внимание мужчин к профессии учителя. «Мы единственная в мире страна, где не хватает мужчин. И власть ничего не делает для того, чтобы поощрять мужчин в школы наши», – цитирует его Дума-ТВ. Жириновский предложил создать дополнительный зарплатный фонд, благодаря которому педагог-мужчина зарабатывал бы вдвое больше, чем его коллеги-женщины. «И тогда пойдут!», – заверил лидер ЛДПР.

Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских выступил против участия в выборах политических сил, не признающих воссоединение с Крымом. «Есть одна партия, не буду называть ее. Но она в своей декларации открыто говорит, что Крым не является территорией России. И эта партия имеет право участвовать в выборах депутатов Госдумы. Как вы считаете, это угроза? Мы считаем, что угроза», – предупредил единоросс. По его мнению, подобных партий в стенах парламента быть не должно. Альшевских выступил с таким заявлением при обсуждении законопроекта о запрете избираться в Госдуму лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Хотя депутат так и не назвал партию, имеется в виду «Яблоко», пишет издание Znak. Меморандум именно этой партии требует признавать суверенитет Украины в границах 2013 года.

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева посетили Барнаул. На встрече с местными однопартийцами Нечаев призвал дать «больше денег и свободы» регионам. «Мы выступаем за передачу больших полномочий властям на местах. Но в то же время, это требует серьезного контроля со стороны общества», – добавила Авксентьева, которую цитирует Altapress.

Президент Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев двояко оценил реплику депутата-единоросса Андрея Альшевских, направленную, судя по всему, против партии «Яблоко». «Действительно, достаточно странно, что существует партия, которая таким образом не признает территориальную целостность Российской Федерации. Но с другой стороны, это суд должен определять, является ли программа «Яблока» антиконституционной. Есть ли там призыв к нарушению территориальной целостности? Я в этом пока не уверен. Наверняка, свою формулировку в документах в «Яблоке» выверяли с юристами», – предполагает эксперт.

Григорьев считает, что на выборах подобные заявления не помешают и не помогут ни той, ни другой партии. «У «Яблока» есть свой электорат, но очень небольшой. Это люди, которые недовольны «вообще». Они не любят Россию, считают, что основные образцы поведения нужно искать на Западе. Эти голоса и соберет «Яблоко» – не более того. Эта ниша невелика», – добавил политолог. «Для единороссов наличие или отсутствие «яблочников» на выборах не делает никакой погоды. Не будь «Яблока» в избирательном бюллетене, ее избиратели просто бы не пришли на выборы», – подчеркнул Григорьев.

Прозвучавшие в Барнауле высказывания главы партии «Новые люди» Алексея Нечаева и его советника Сарданы Авксентьевой нельзя назвать уникальными, отметил политолог. «Как мы знаем, в послании Федеральному собранию президент фактически уже предложил целый ряд мер, которые помогут регионам укрепить свое финансовое положение, а значит и свободу маневра. В том числе, речь идет о перераспределении долговой зависимости субъектов на Москву, чтобы снизить процентный «прессинг» со стороны коммерческих банков, у которых местные власти были вынуждены в свое время занимать», – напомнил Григорьев.

Собеседник также напомнил, что борьба с пандемией была построена так, что за ситуацию в своем регионе отвечали губернаторы. «Именно такое повышение самостоятельности дало очень хороший эффект. Так что риторика партии «Новые люди» вполне логична, но при этом явно вторична по отношению к тому, о чем говорил президент и что уже делает федеральная власть», – сказал политолог.

Что касается призыва лидера ЛДПР стимулировать деньгами приток в школу педагогов-мужчин, то эксперт считает его лишь по форме разумным, а по сути – волюнтаристским. «Предложение Владимира Вольфовича о повышении зарплаты мужчинам вдвое по сравнению с женщинами напоминает дискриминацию по половому признаку. Это, конечно, будет нарушением Конституции. И притом оно явно не понравится учительницам, которых сегодня в школьной системе – подавляющее большинство», – сказал политолог. Григорьев полагает, что в ЛДПР предложили такую меру из чисто предвыборных расчетов: «Решили, что им нужно повысить процент мужских голосов, вот он и выступил в жанре такого «мужского популизма».

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