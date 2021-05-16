Бывшая советница Рейгана попросила у Путина гражданство России

Бывшая сотрудница Госдепа, экс-советник президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала НТВ попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство, отметив, что это будет для нее честью.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что они будут говорить: что я – traitor (предатель – прим. ВЗГЛЯД). Я человек, который против Америки», – призналась Масси.

Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.

По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку «Доверяй, но проверяй», прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.

Она написала несколько книг о России, включая «Земля Жар-птицы. Краса былой России» (1980) и «Павловск: Жизнь русского дворца» (1990).

В 2020 году итальянский волонтер и преподаватель Валерио Дзанетти в ходе встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» рассказал, что мечтает стать гражданином России, и уточнил, что это «тонкий намек». На ремарку Валерио, что его «сердце здесь» в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем», пообещав решить этот вопрос. Через неделю волонтер получил российский паспорт. После присяги итальянец поблагодарил президента страны Владимира Путина и сотрудников полиции за содействие в получении гражданства.