Путин пообещал решить вопрос с выдачей паспорта России волонтеру-итальянцу

Президент Владимир Путин пообещал решить вопрос с выдачей российского паспорта волонтеру-итальянцу из Красноярска Валерио Занетти, отметив тесное сотрудничество двух стран в период пандемии COVID-19.

Волонтер-итальянец Валерио, живущий в Красноярске уже восемь лет, в ходе встречи Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России – 2020» рассказал, что мечтает стать гражданином России и уточнил, что это «тонкий намек», передает РИА «Новости».

«Тоньше не бывает», – среагировал Путин.

На ремарку Валерио о том, что его «сердце здесь», в России, президент отметил, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем».

«Думаю, что решим этот вопрос, с удовольствием. У нас очень добрые, хорошие отношения с Италией, с вашей родиной. И, кстати говоря, в условиях пандемии мы постоянно в контакте с премьер-министром, обмениваемся не только информацией, но и стараемся друг друга поддержать. И очень глубокие исторические связи между Италией и Россией», – рассказал президент, посоветовав Валерио в свободное время посетить другие города страны и увидеть, «какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля».

Ранее Путин заявил, что российские власти ценят труд добровольцев и будут создавать условия для их деятельности, в этом году только в волонтерских проектах в стране участвовали более 15 млн россиян, но на самом деле таких людей гораздо больше.