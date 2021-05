В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса Индийский политик назвал коронавирус имеющим право на жизнь созданием 15 мая 2021, 13:39 Текст: Вера Басилая

Коронавирус имеет такое же право на существование, как и люди, которые пытаются его убить, заявил бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван. «Вирус SARS-CoV-2 – это создание, которое тоже имеет право на жизнь. Он продолжает мутировать, так как люди пытаются убить его», – цитирует Равана РИА «Новости» со ссылкой на Navbharat Times. Его слова вызвали большой резонанс в Индии. Так, вице-президент конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана назвал заявление Ривана глупостью и вздором и обвинил его в потере самообладания. Примечательно, что это не первое подобное высказывание бывшего премьера. Ранее он назвал корову единственным животным, которое вдыхает и выдыхает кислород. Сейчас Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID-19, но в последние недели там наблюдается резкий рост заболеваемости: по 300 тыс. человек ежедневно, а в некоторые дни – и больше 400 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 24 млн, умерли свыше 260 тыс. человек. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».

Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V» 13 мая 2021, 06:58 Текст: Антон Антонов

В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ. Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Испания назвала условие для приезда туристов из России 12 мая 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото. «К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости». Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены. Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. Вирусолог объяснил, как второй год пандемии способен стать опаснее первого 14 мая 2021, 20:07

Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone

Press Agency/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Второй год пандемии коронавируса действительно может оставить больше смертей, нежели первый, поэтому всем странам, включая Россию, необходимо нарастить темпы вакцинации населения, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в этот год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться больше погибших от заболевания, нежели в прошлом, сообщает ТАСС. В связи с этим он призвал мировое сообщество применять в борьбе с пандемией «комбинацию мер», включающую как вакцинацию, так и другой комплекс защиты. «ВОЗ – организация всемирная, поэтому оценивает обстановку во всем мире. И миру до серьезной значительной вакцинации еще очень-очень далеко. Да и у нас с ней дела обстоят не блестящим образом. Думаю, что директора испугал пример Индии, которая достаточно фармацевтически развитая страна, имела хорошие возможности борьбы с пандемией, вакцину, пусть и не очень эффективную. Тем не менее, произошло то, что произошло – колоссальное количество заболевших (около 2 млн за неделю)», – говорит Чепурнов. Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых случаев. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме». Кроме того, вирусолог напомнил, что также по заболевшим в мире тяжелая обстановка в Бразилии. По данным на 14 мая, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 430,4 заболевших. «Мы видим большое количество стран с плохим состоянием санитарии и гигиены, которые все сильнее и сильнее охватываются вспышкой. Тем более мы видим совершенно отчетливое проявление сезонности, когда происходит естественное затухание на какое-то время, а потом вспышка. Не знаю, насколько предположения главы ВОЗ окажутся реальными, но то, что опасения такие существуют – правда», – объясняет собеседник. Тем не менее, мы также можем видеть отличный пример Израиля, Англии, США, где идет активная вакцинация населения, а изменения налицо, продолжает специалист. Кроме того, он подчеркивает, что не допустить прогнозируемый сценарий по увеличению количества смертей от коронавируса – в наших руках. «Надеюсь, к числу стран с активной вакцинацией скоро и мы присоединимся. Нам нужно наращивать темпы, чтобы уже к следующему подъему осеннему, который, опять же, должен быть сильнее, чем весенний, набрать необходимое количество иммунизированных. А сделать это можно либо переболев, либо пройдя вакцинацию», – подчеркнул Чепурнов. Он добавил, что в будущем ученым также предстоит выяснить, через какое время после первой прививки от коронавируса пациенту понадобится вторая, поскольку антитела не на всю жизнь остаются в организме человека. Ранее врач Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна пандемии COVID-19. По его прогнозам, она продлится около трех месяцев, после чего будет спад. Осенью специалист предсказывает новый подъем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Появились подробности госпитализации телеведущего Молчанова 14 мая 2021, 16:24

Фото: Александра Мудрац/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Теле- и радиоведущий Владимир Молчанов госпитализирован с проблемами, возникшими из-за болезни печени, он находится в подвешенном состоянии, ему предстоит операция. По данным «Московского комсомольца», врачи подтвердили необходимость оперативного вмешательства. 70-летний ведущий перенес коронавирус, который подорвал его здоровье. При этом медики рассматривают вариант применения радионуклидной методики. Этой терапией владеют в одном лишь медицинском учреждении в Москве. Процедура платная и оценивается в 35-40 тыс. евро. Семья Молчанова пока не знает, где достать средства, сообщают журналисты. Сам Молчанов в пятницу заявил, что в госпитале он планирует пробыть около недели. Владимир Молчанов родился в 1950 году в Москве в семье композитора и актрисы Марии Пастуховой-Дмитриевой. В 1967-м поступил в МГУ, изучал нидерландский язык. В 1987-1991 годах вел телепередачу «До и после полуночи» на советском телевидении. Неоднократный лауреат премии «ТЭФИ». Ранее сообщалось о госпитализации телеведущей Ольги Бузовой, ей провели операцию. Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 19:48

Фото: Josef Horazny, Martin Sterba/

CTK/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусная инфекция со временем может поспособствовать снижению полового влечения у мужчин, а также может привести к мужскому бесплодию, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук. Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. «Коронавирусная инфекция оказалась не столь безобидной, как порой нам ранее казалось. Врачи-сексологи выяснили, что при заражении происходит не только поражение сосудов, а также поражение клеток Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. То есть это может вызывать со временем снижение полового влечения у мужчин», – говорит Кульгавчук. Кроме того, коронавирус негативно влияет и на формирование сперматозоидов, продолжает специалист. «Это может впоследствии привести к учащению случаев мужского бесплодия. Поэтому тем мужчинам, которые еще не переболели COVID-19 и планируют стать в последующем отцами, я бы рекомендовал, на всякий случай, все же законсервировать свой биоматериал», – заключил врач. Ранее академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих предположил, что COVID-19 все-таки может передаваться половым путем, поскольку у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления в сперме обнаружен вирус, что указывает на возможность его передачи. Ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 15:54 Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале World Journal of Men's Health. Отмечается, что одно из последствий коронавирусной инфекции – дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. «Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами, доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера. Ученые обнаружили, что после перенесенного коронавируса у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. Исследователи собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно. Среди жалоб оба отмечали эректильную дисфункцию. Также ученые собрали ткани еще у двух мужчин, которые COVID-19 не болели, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами. Результаты исследования показали, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных, также у мужчин были все признаки нарушения эндотелия. У мужчин, которые ничем не болели, не было ни того, ни другого. «Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», – отметил Рамасами. Ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом. Авторы исследования предполагают, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем. «Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19», – заявил первый автор статьи Элияху Креш. Ранее ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Мясников заявил о начале третьей волны коронавируса в России 14 мая 2021, 16:55

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

В России началась третья волна эпидемии коронавируса, которая продлится около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет новая вспышка заболевания, считает бывший официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве врач Александр Мясников. «Три месяца заболеваемость идет вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам», — пояснил Мясников на своей странице в Telegram. Он добавил, что это происходит не синхронно, а «график» зависит от региона и страны. Он отметил, что снижение заболеваемости было ожидаемым, но количество новых случаев не достигло нуля, а просто снизилось до опредленного уровня. По словам Мясникова, третий виток пандемии «продлится еще около трех месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять». Сейчас, помимо соблюдения средств индивидуальной профилактики, нужно вакцинироваться, подчеркнул медик. Он привел в пример страны, где очень строго соблюдают меры предосторожности – носят маски, респираторы, перчатки, вводят локдауны, – но смертность и заболеваемость все равно растут. Так что, как считает врач, «надеяться реально можно только на вакцинацию». Ранее власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом. Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что без майских каникул заболевших ковидом было бы больше. Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США 14 мая 2021, 02:58 Текст: Антон Антонов

США настаивают на продолжении расследования Всемирной организацией здравоохранения обстоятельств распространения коронавируса, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он сообщил, что США «не удовлетворены первоначальным расследованием». Как заявил Блинкен, нужно «понять, что произошло», для предотвращения «этого в будущем». Расследование требуется для укрепления мировой системы здравоохранения, необходимо гарантировать предотвращение, выявление и снижение ущерба будущих пандемий, сказал госсекретарь. По словам Блинкена, «вопрос не сколько в том, чтобы обвинить, сколько в том, чтобы понять произошедшее, чтобы принять эффективные действия в будущем». Он подчеркнул, что требуется «подотчетность», передает ТАСС. Глава Госдепа обвинил Китай в том, что со стороны Пекина «в первые дни» распространения коронавируса «был несвоевременный доступ международных экспертов, несвоевременное предоставление информации, недостаток транспарентности». Получив дополнительную информацию и добившись «реального понимания того, что произошло», страны, «включая Китай, предпримут меры для укрепления мировой системы», заявил руководитель внешнеполитического ведомства США. Напомним, международная группа экспертов ВОЗ почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. По мнению ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения коронавируса является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории «крайне маловероятна». Греция отменила ограничения на въезд для россиян 14 мая 2021, 17:47

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Россиянам с 14 мая при въезде в Грецию не требуется проходить карантин при наличии вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. Также Греция отменила квоту на въезд россиян – до этого разрешался въезд 4 тыс. граждан России в неделю. Россия включена в список из 21 страны, туристы из которых могут въезжать в страну любым транспортом через аэропорты и действующие порты и пункты пропуска. Ранее россияне могли въехать исключительно воздушным транспортом через девять аэропортов. Граждане стран из списка освобождаются от обязательного карантина для въезжающих в страну, передает РИА «Новости». Для въезда в Грецию россияне теперь должны предъявить либо сертификат вакцинации, завершенной минимум за 14 дней до поездки, либо отрицательный тест ПЦР, сделанный за 72 часа до въезда, либо справку о перенесенном коронавирусе и наличии антител. При этом сертификат о полученной вакцине может быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, выдан государственным органом и в соответствии с соответствующим законодательством. При этом прибывающие в Грецию должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные. Накануне министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что страна после возобновления туризма будет принимать вакцинированных «Спутником» и китайской вакциной. Также сообщалось, что на следующей неделе сопредседатели смешанной российско-греческой комиссии первый замглавы МИД Греции Милтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев планируют согласовать дату возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Грецией. Власти Москвы заявили о напряженной ситуации с коронавирусом 14 мая 2021, 14:19 Текст: Елизавета Булкина

В столице ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, цифры не радуют, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции, посвященной открытию павильонов «Здоровая Москва» в парках. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – передает ее слова РИА «Новости». Ракова отметила, что коронавирус завтра никуда не уйдет, поэтому периодические повышения заболеваемости могут быть. В Москве за минувшие сутки было выявлено 3818 новых случаев коронавируса. Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что высокие цифры по числу новых выявленных случаев коронавируса в Москве обусловлены, вероятно, майскими праздниками, но чтобы говорить о тенденции, нужно посмотреть на динамику в ближайшие дни. Академик РАН: Без майских каникул заболевших ковидом было бы больше 14 мая 2021, 14:40

Фото: YURI KOCHETKOV/ЕРА/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость коронавирусом, без них пациентов с COVID-19 было бы больше, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя уровень заболеваемости. По данным на 14 мая, за последний сутки в России выявлено более 9,4 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «В майские праздники было маленькое количество тестов, тестировали только в отдельных клиниках. А сейчас все вышли на работу, началась опять плановая проверка. Но и, опять же, выросло не настолько, чтобы бить тревогу. Да, прирост за счет майских праздников, потому что были плановые мероприятия, но мы были к этому готовы, это неизбежно», – говорит Зверев. Врач объясняет, что хочет человечество того или нет, но ежегодно весной, особенно в сырую пасмурную погоду, во всю нападают вирусы. К тому же, как только наступает более-менее хорошая погода, все начинают выходить на улицу, общаться друг с другом, обмениваясь инфекциями. Причем не только коронавирусной, но и другими сезонными заболеваниями. «Мне кажется, что все-таки из-за того, что были введены майские каникулы, наоборот снизилась заболеваемость. Весенний подъем в любом случае был неизбежен. А тут народ хотя бы в кругу семьи был. Без них заболевших было бы больше», – полагает вирусолог. Заместитель мэра города Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в столице напряженная, а ежедневный прирост заболевших «не радует», но подчеркнула, что заболевание не исчезнет в ближайшее время, сообщает ТАСС. Россия возобновила авиасообщение с пятью странами 14 мая 2021, 22:18

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией с 25 мая. Также увеличивается число рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. «Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», – говорится в сообщении штаба, передает РИА «Новости». Уточняется, что решение принято с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Авиасообщение возобновляется на взаимной основе с 25 мая 2021 года. Перелеты Москва-Рейкьявик и Москва-Валлетта будут выполняться по два раза в неделю, Москва-Канкун, Москва-Лиссабон и Москва-Джидда - по три раза в неделю. Также по одному разу в неделю самолеты будут летать по направлениям Грозный-Джидда и Махачкала-Джидда. Кроме того, с 25 мая увеличивается число рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией. «Принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей (Владивосток-Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю), Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Хельсинки и Санкт-Петербург-Хельсинки), Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва-Токио и Владивосток-Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск-Токио)», – заявили в штабе. Также с 25 мая возобновляются международные перелеты из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ. Напомним, авиасообщение России с Турцией и Танзанией ограничено с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах. Мурашко рассказал о возможности вакцинации россиян «Спутником лайт» 12 мая 2021, 16:10 Текст: Евгения Шестак

Решение о том, будет ли проводиться вакцинация россиян препаратом «Спутник Лайт», будет принято на этой неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы зарегистрировали [вакцину] «Спутник Лайт», которая может рассматриваться для вакцинации населения, в том числе молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение», – сказал он в эфире «России 24». Также Мурашко отметил, что вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, но есть резервы для его ускорения. По его словам, число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся сейчас в стационарах или стоящих на учете у врача, в России сократилось на 2%. «Майские праздники, дополнительные выходные дни дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и находящихся в стационарах, сократилось чуть более чем на 2%. Общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением, составляет 290 тысяч. Все-таки это высокая цифра», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро. Премьер-министр Михаил Мушистин заявил, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок 13 мая 2021, 22:17

Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме. «Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson). Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. В Белоруссии начато бесплатное тестирование жителей страны на антитела к COVID 14 мая 2021, 17:12 Текст: Вера Басилая

Минздрав Белоруссии совместно с Роспотребнадзором начал бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, тестирование будет проходить по 19 мая. Планируется, что результаты покажут постинфекционный и поствакцинальный иммунитет белорусов, сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. В совместном проекте министерства здравоохранения Беларуси и Роспотребнадзора приняли участие уже 2 238 человек. «Результаты изучения популяционного иммунитета помогут скорректировать методы борьбы с коронавирусом. Речь не идет об ужесточении ограничений, возможно, по некоторым регионам мы их ослабим», – заявила заместитель главврача РНПЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает радио Sputnik. В исследовании будут участвовать 12 тыс. добровольцев, большая часть которых была набрана в первый день подачи заявок. Регистрация происходила онлайн, все желающие могли заполнить специальную анкету. Такая работа будет проводиться во всей стране. В Минске планируется провести три тысячи подобных исследований, в регионах – по 1,5 тыс. Исследование будет проходить практически до конца года в три этапа. Следующие два пройдут с интервалом в три месяца. Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что Белоруссия планирует закупать и производить у себя однокомпонентную российскую вакцину «Спутник Лайт», а также осенью запустить полный цикл выпуска вакцины «Спутник V». Ранее была названа дата начала серийного производства «Спутника V» в Белоруссии. Кроме того, стало известно, что в Белоруссии создали собственную вакцину от коронавируса.