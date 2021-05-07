Индия установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Индии установлен очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тыс. новых заболевших, сообщает минздрав страны.

Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 21,4 млн. Выздоровели более 17,6 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 млн. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тыс. человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.

По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тыс. заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тыс. человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).

При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 млн человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 млн.

Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.