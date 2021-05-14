Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР

Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса

«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.

«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.

«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.

«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.

При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.

В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.

Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.

«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.

Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».

Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.

Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.

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