В ЛНР заявили о непонимании Кравчуком текста Минских соглашений

«Делая подобные заявления, Кравчук блефует и пытается выставить виновными в срыве минского формата кого угодно, но только не Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы ЛНР Родион Мирошник, комментируя заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука относительно изменений минского формата переговоров.

«Все, что говорит Кравчук – это очередной блеф. В частности, его заявление о том, что «для реанимирования минского формата было сделано все, но, к сожалению, не получилось», – это откровенная ложь», – считает представитель ЛНР на переговорах в Минске, советник главы республики Родион Мирошник.

По его словам, с момента вступления Леонида Кравчука в должность главы делегации Киева в ТКГ по Донбассу, им не было подписано ни одного документа, который бы изменял ситуацию в переговорном процессе к лучшему.

Кроме того, собеседник отметил, что Украина за это время приняла ряд нормативно-правовых актов, которые напрямую нарушают взятые Киевом обязательства в рамках Минских соглашений. «Так, при Кравчуке Украина неоднократно нарушала режим прекращения огня, а в сентябре прошлого года отказалась от совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, предоставив так называемый «план Кравчука», который на три четверти противоречит Минским соглашениям», – пояснил Мирошник.

При этом собеседник напомнил об отказе Кравчука от публикаций каких-либо протоколов по итогам переговоров. «Вместо этого сделаны тысячи интервью, в которых он откровенно нивелирует все достигнутые ранее договоренности», – уточнил советник главы ЛНР.

Также Мирошник прокомментировал заявление Кравчука о необходимости расширения состава участников минского переговорного процесса. По мнению собеседника, таким образом Украина пытается показать, что именно она может привлекать своих «западных защитников», а другие стороны почему-то лишены такой возможности. «Но самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.

Собеседник также считает, что отход Украины от такой подобной стратегии позволил бы достичь прогресса в рамках переговоров. «Но Украина хочет договариваться с Францией, Германией или Канадой о том, как будет жить Донбасс. Печальное достижение Кравчука – это почти полная блокировка переговорного процесса. Последние наши заседания заканчивались либо ничем, либо потоком сознания, порождаемого Кравчуком в СМИ», – полагает Мирошник.

Кроме того, удивляют и слова Кравчука о необходимости соответствия Минских соглашений международно-правовым нормам, добавляет представитель ЛНР. «Кравчук очень часто делает заявления о вещах и текстах документов, содержание которых он не понимает. Совет Безопасности ООН в 2015 году принял резолюцию 2202, которая признает Минские соглашения и в которой нет противоречий международному праву. А Украина каждый раз пытается выдумать какой-то повод, чтобы не выполнять свои обязательства в рамках договоренностей», – пояснил советник главы ЛНР.

При этом Мирошник заметил, что говоря о будущей встрече лидеров США и России, по итогам которой должна определиться позиция Киева по Минским соглашениям, Кравчук прямо подтверждает, что Украина не является самостоятельным государством.

«Он не стесняется говорить, что решение Украины касательно минского формата зависит от позиций внешних кураторов», – полагает собеседник. При этом Мирошник отметил, что позиции России и США сходятся в вопросе необходимости выполнения Минских соглашений как международно-признанного инструмента урегулирования конфликта в Донбассе. Однако, по его мнению, Украина будет и дальше пытаться оттягивать реализацию Минских соглашений.

Накануне глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.

Он пояснил, что украинская сторона определится со своей позицией в отношении минских переговоров исходя из действий, которые предпримут Европа и США, а также из итогов возможных встреч между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, а также между Путиным и украинским президентом Украины Владимиром Зеленским. «Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам», – заявил Кравчук.

В прошлый понедельник Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.

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