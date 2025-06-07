Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Хилл: Британия находится в состоянии войны с Россией
Великобритания находится в состоянии войны с Россией, заявила советник по вопросам обороны Соединенного королевства Фиона Хилл в интервью изданию Guardian.
По ее словам, Россия укрепилась как противник в такой степени, которую, как считает Хилл, британские власти не могли полностью предсказать, передает РИА «Новости».
Она отметила, что Великобритания оказалась в опасном положении из-за якобы российской угрозы и непредсказуемости политики США. По мнению Хилл, в геополитическом плане Британия находится «между молотом и наковальней».
Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.
Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.
До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.