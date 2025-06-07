Mash: ВСУ предприняли «жабьи прыжки» на курское Теткино без успеха

Tекст: Вера Басилая

Украинские военные используют тактику «жабьих прыжков» при попытках атаковать приграничный поселок Теткино в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным российских военных, за минувшую неделю вооруженные формирования Украины более 20 раз малыми группами пытались прорваться в поселок, чтобы закрепиться на территории местного мелькомбината.

Mash уточняет, что штурмовые группы ВСУ проводят от трех до пяти последовательных атак на разных флангах, чтобы снизить эффективность ударов по ним авиационными бомбами и попытаться прорвать оборону малыми силами. При этом все попытки закрепиться в Теткино для украинцев оказались безуспешными.

Российские военные опровергли слухи о полном окружении поселка и назвали их «ципсошным бредом». Потери ВСУ под Теткиным продолжают расти: за неделю уничтожено более 200 штурмовиков.

В мае российские военные уже демонстрировали ров на границе с Теткино, заваленный телами уничтоженных солдат ВСУ, которые пытались прорвать оборону и войти в село.

Ранее группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию. Военные отразили пять ночных атак на Теткино.