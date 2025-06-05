Tекст: Александра Юдина

По его словам, Владимир Зеленский делает все для срыва мирных переговоров, включая операцию «Паутина» и атаку на Крымский мост, несмотря на получение Киевом помощи в размере 200 млн евро от Франции, передает ТАСС.

Филиппо выступил против дальнейшего финансирования Киева, указав, что это происходит на фоне навязывания французам мер жесткой экономии на 40 млрд евро.

Он раскритиковал планы правительства Франции по сокращению расходов на здравоохранение и другие государственные нужды, а также по повышению некоторых налогов при одновременном продолжении поддержки Украины.

Лидер «Патриотов» подчеркнул, что, по его словам, французы больше не желают выделять средства на войну и коррумпированную украинскую власть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин усомнился в целесообразности встречи на высшем уровне c Киевом после терактов. Он также подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.