Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
Суд Петербурга арестовал подростка за поджог автомобиля
Восьмиклассник из Петербурга, подозреваемый в поджоге автомобиля Toyota Camry на Захарьевской улице по указанию неизвестных через мессенджер, арестован.
Суд Петербурга арестовал подростка, подозреваемого в поджоге автомобиля в центре города, передает ТАСС.
Дзержинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для несовершеннолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа.
По данным следствия, вечером 5 июня ученик восьмого класса поджег автомобиль Toyota Camry на улице Захарьевской, после чего скрылся с места происшествия. Молодого человека задержали уже на следующий день, ему предъявили обвинение, однако вину он не признал.
Пресс-служба ГСУ СК по Петербургу сообщила, что подросток действовал по указанию неизвестных лиц через мессенджер. Он облил капот машины жидкостью для розжига и поджег ее, предположительно, полагая, что в автомобиле находится взрывное устройство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Тверской области ранее арестовал подростков за попытку поджога здания Минобороны. А в Кемеровской области подростков осудили за диверсию на железной дороге.