Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.2 комментария
Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»
В украинских войсках главнокомандующего Александра Сырского называют «Сырком», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».
По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.
Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.
Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.
Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.