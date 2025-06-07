Мирошник заявил о нежелании Украины забирать тела военных

Tекст: Вера Басилая

Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что Украина не готова принимать тела погибших.

По его словам, колонна российских рефрижераторов ожидает на пункте передачи, однако из Киева поступают сообщения о намерении перенести передачу тел на неопределенный срок. Мирошник отметил, что, по его мнению, Владимир Зеленский предпочел «спрятаться» в этой ситуации.

Дипломат также обратил внимание, что за процессом выполнения стамбульских договоренностей сейчас наблюдают из многих мировых столиц.

Ранее Минобороны сообщило, что Киев отложил проведение обмена телами на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

Российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших украинских военнослужащих и готовится отправить еще 4 эшелона по 1200 тел в каждом.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.