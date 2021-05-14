Из-за сообщения о бомбе в казанской школе эвакуированы десятки детей

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В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1»

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:00  |  vz.ru
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Евросоюз собрался спасать мир за счет России

Углеродный налог ЕС навредит также сланцевой добыче в США Сергей Гунеев/РИА Новости
Главный торговый партнер России – Евросоюз – заставит российских экспортеров заплатить углеродный налог с каждого «грязного» товара. Другие страны не такие сознательные в плане экологии, считает ЕС и назначает себя главным спасителем мира. Убытки наших компаний и российского бюджета могут достигать десятки миллиардов евро. Впрочем, есть для России и хорошие новости. Подробности...
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Американскую дипломатию отрезали от российской прессы

Ребекка Росс позволяла себе жесткие заявления во время акций сторонников Навального @USEmbRuPress/Twitter
Больше полугода по вине властей США российское посольство в Вашингтоне работало без пресс-секретаря. Теперь Россия дала зеркальный ответ: атташе по работе с журналистами в американской миссии в Москве Ребекка Росс объявлена персоной нон-грата и будет выслана. Но почему Госдеп наотрез отказывается впустить в страну российского специалиста по работе с журналистами? Подробности...
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Как политика Александра Невского спасла русских от полного уничтожения

Таким принято изображать Александра Невского сегодня Художник Юрий Пантюхин
13 мая 1221 года, ровно 800 лет назад, появился на свет Александр, второй сын князя Ярослава Всеволодовича Переславского. Александр Невский, пожалуй, одна из самых знаменитых и в то же время вызывающих множество споров фигур русской истории. В реальности этот человек был совсем не таким, как его обычно представляет массовая культура. Подробности...
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Болгарам напрасно позволили забыть про нацистское прошлое

В 1996 году монумент «Алеша» уже пытались снести Игорь Ленкин/ТАСС
Некогда «братская» Болгария взорвалась чередой русофобских инициатив – от переименования храмов, названных в честь русских святых, до сноса монументов, посвященных советским солдатам. В частности, речь идет о знаменитом «Алеше», одном из символов города Пловдив. Раз так, болгарам пора напомнить об их преступлениях перед Россией и Европой, о которых мы великодушно разрешили забыть. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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За Палестину некому вступиться

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
За Палестину реально могут вступиться только Иран и Турция. Но не будут. И поэтому, если ХАМАС не прекратит обстрелы Израиля, то ЦАХАЛ, скорее всего, предпримет очередную сухопутную операцию в Газе. Подробности...

Открытое письмо Виктору Шендеровичу про стыдобесие

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
В девяностых, когда открыли, уж кажется, всю «правду о войне», такой вакханалии покаяния и стыда я не припомню. Не в правде, стало быть, дело – во лжи. Советская она или антисоветская – разницы никакой. К сожалению, правда не бывает красивой для всех. И для одной из сторон тоже. Правда, как и Победа, растет из грязи и крови. Но именно она может спасти мир. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Россию позвали на информационную войну

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Как и война реальная, информационное противостояние требует ресурсов – финансовых, управленческих и технических. Великобритания уже попыталась вынести вопрос информационного сдерживания России на новый, системный уровень. Нет сомнений в том, что эти попытки будут продолжены. Подробности...
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Болгары опять переходят на сторону Гитлера

Обсуждение: 5 комментариев

Евреи против палестинцев: почему опять?

Украина и «мощный сигнал от НАТО»

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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Турции отменили проведение гран-при «Формулы-1»
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    Из-за сообщения о бомбе в казанской школе эвакуированы десятки детей

    14 мая 2021, 15:56

    Текст: Алина Назарова

    После сигнала о бомбе, якобы заложенной в казанской школе №27, эвакуированы около 80 детей, сообщает в пятницу мэрия города.

    «После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе №27 дети эвакуированы в школу №41. Это около 80 детей», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».

    На месте работают оперативные службы, глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Марат Закиров. К настоящему времени обследован один из корпусов, ничего подозрительного не обнаружено.

    11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева. Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненное заключение. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.


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    Продавец рассказал, как напавший на школу в Казани приобрел оружие

    11 мая 2021, 19:19

    Текст: Ксения Панькова

    Сотрудник Йошкар-Олинского оружейного магазина «ОхотАктив» сообщил, что напавший на школу в Казани мужчина при покупке оружия предъявил лицензию и паспорт, поэтому продажа осуществлялась на законных основаниях.

    По его словам, необходимые процессы при покупке огнестрельного оружия были соблюдены. Как отметил продавец, оружие приобретается по лицензии, которое выдается разрешительной комиссией Росгвардии, передает РИА «Новости».

    «Перед этим человек проходит нарколога, психолога, проходит обучение. И только после этого со всеми заключениями ему выдают лицензию. Когда пришел, он эту лицензию предъявил. И паспорт», – рассказал сотрудник оружейного магазина.

    Он подчеркнул, что лицензия, которую предъявил злоумышленник, была подлинной, поскольку на ней была голограмма и «все необходимые знаки, удостоверяющие подлинность». При этом не назвал марку приобретенного оружия, отметив лишь, что оно было «бюджетное» – около 30 тыс.

    Кроме того, по словам продавца, в том, что юноша приехал за оружием из Татарстана в соседнюю республику Марий Эл, нет ничего удивительного. «Из других регионов приезжают. Это законом не запрещено», – заключил сотрудник магазина.

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    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  163 комментария

    Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадал. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Ученик гимназии № 175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

    Коментарии (51)
    Убитая в Казани учительница пыталась спасти ребенка
       12 мая 2021, 11:18
    Фото: instagram.com/ignatevaelle
    Текст: Алина Назарова

    Погибшая 26-летняя учительница английского языка Эльвира Игнатьева пыталась спасти ребенка от напавшего на казанскую гимназию, рассказал источник в правоохранительных органах.

    «По предварительным данным, Игнатьева попыталась спасти одного из учеников, об этом говорят очевидцы трагедии. Она оттолкнула ребенка подальше от стрелявшего и встала на его пути, фактически закрыв собой ребенка. Ранение, полученное Игнатьевой, оказалось смертельным», – сообщил источник ТАСС.

    По данным Mash, Игнатьева собиралась уходить из школы после окончания учебного года.

    «Эльвира работала учителем, продолжая традиции семьи, – мать тоже была преподавателем. … По словам подруги Эльвиры, в последнее время она часто жаловалась, что не успевает просто гулять и радоваться жизни. Она даже не могла съездить в отпуск в Турцию. Все это Эльвира собиралась сделать после увольнения – только доработать положенный срок в классе, где она вела английский, чтобы не бросать учеников», сообщает канал.

    В среду Игнатьева была похоронена на одном из казанских кладбищ.

    Согласно информации на сайте школы, Игнатьева преподавала в гимназии на протяжении четырех лет, в 2018 году заняла второе место на конкурсе «Учитель года». Она пришла на работу в школу в тот же год, когда подозреваемый в стрельбе ее закончил, но у него Игнатьева не преподавала.

    Тем временем в Сети появилась запись, на которой видно, как ученики одного из классов казанской школы прятались за партами во время нападения. В это время учитель стояла у двери класса, чтобы в случае атаки первой оказать сопротивление и попытаться спасти детей. Пользователи Сети отмечают мужество и смелость учителя.

    Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии №175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

    Коментарии (87)
    Стало известно о проблемах в личной жизни напавшего на школу в Казани
       12 мая 2021, 07:25
    Фото: Еду в Татарстан/Telegram
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Родная тетя задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что личная жизнь у молодого человека не складывалась.

    По ее словам, Галявиев хорошо учился, увлекался ремонтом различной электроники, а все свободное время проводил за компьютером. «Ему телефоны, компьютеры покупали. Все время тихонько сидел», – сообщила тетя Ильназа Галявиева в интервью «МК».

    Женщина добавила, что не знает, по какой причине молодой человек перестал ходить на учебу. «Что-то случилось может, я не пойму! Обидели его, что ли? Или, я думаю, может его пугали чем-то. Он же три года целых учился на программиста. Немного оставалось», – пояснила близкая Галявиева.

    Родственница студента отметила, что ни он, ни его близкие не употребляли алкоголь и не курили. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась.

    «Вот мы по телевизору увидели, как он орал (после задержания), что матери нет, отца нет... Мы все в шоке были. Родители так его любили, все ему покупали. Или он что-то пил, или ему кто-то что сказал, или компьютер или секта – это не наш Ильназ. Удивительно. Он даже громко так никогда не кричал», – заключила родственница задержанного.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

    Коментарии (45)
    Дуров рассказал о создании и блокировке Telegram-канала стрелявшего в школе в Казани
       12 мая 2021, 17:04
    Фото: Tatan Syuflana/AP/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Стрелявший в Казани разместил пост о своих планах в Telegram-канале за 20 минут до событий, в течение часа канал был заблокирован за призыв к насилию, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

    «Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

    Создатель мессенджера уточнил, что даже в том случае, если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».

    По мнению Дурова, полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно.

    «Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», – заключил Дуров.

     

    На ваш взгляд

     
    Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?



    Обсуждение:  163 комментария

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, пытавшаяся спасти ребенка, а также женщина-работник, еще 23 человека пострадали.

    Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что действия учителей при стрельбе в казанской гимназии № 175 были правильными, педагоги знали правила поведения при ЧП.

    Коментарии (49)
    Появились сведения о семье напавшего на школу в Казани

    12 мая 2021, 04:32

    Текст: Антон Никитин

    Семья стрелявшего в казанской гимназии была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было, заявила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

    «Убийца – из так называемой благополучной семьи, он учился в престижном вузе, за который родители имели возможность оплачивать. Более того, он не так давно съехал от родителей, на что-то как-то жил в отдельном жилье. С финансовой точки зрения семья благополучная. Но на уровне личных отношений контакта у ребенка с родителями не было. И как раз из-за этого затяжного конфликта он от них и съехал», – приводит слова Волынец РИА «Новости».

    Омбудсмен выразила уверенность, что если смотреть в корень, то причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии». «Пока не будет госидеологии, пока дети не будут заняты внеурочно так, как это было в Советском Союзе, причем эта занятость должна обеспечиваться государством. Далеко не каждая семья, особенно многодетная, потянет кружки, особенно если ребенок хочет посещать разные кружки. Поэтому если мы сейчас кардинально не изменим нашу систему, то к сожалению, (подобная) ситуация будет повторяться», – заявила она.

    Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии. Задержан студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, ему грозит пожизненный срок.

    По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    Коментарии (38)
    Бывший учитель дал характеристику напавшему на школу в Казани
       12 мая 2021, 07:57
    Фото: vk.com/region_kazan116/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Бывший классный руководитель задержанного по подозрению в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева рассказала, что во время учебы совершивший нападение на школу № 175 в Казани был спокойный, положительный.

    По словам Альфии Мустафиной, в 2017 году она в течение четырех месяцев была классным руководителем Галявиева. «Я крайне удивлена. Потому что он был спокойный, положительный», – рассказала она в интервью РЕН ТВ.

    Учительница гимназии отметила, что юноша был «хорошистом» и не общался с шумными и «крутыми» компаниями. «Спокойный, тихий мальчик был», – добавила Мустафина.

    Преподавательница, которая была в учебном заведении во время нападения, также рассказала о моменте, когда началась стрельба.

    «Как всегда мы пришли в школу на работу с мужем. Все спокойно было, начался второй урок. По громкой связи директор объявила: «Закройте дверь на ключ, детей не отпускайте». Потом мы услышали взрыв. Сидим, боимся. Смотрим в окно – там уже скорые, все бегают, невозможно описать, что там происходит. Сидим, опять взрыв. Потом через некоторое время стук в дверь с требованием открыть. Мы не открыли. Потом пришли родители, дедушки, лестницу принесли, не открыли. Потом наш директор пришла, и мы вышли во двор. Раненые, скорые», – указала она.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка, а также женщина-работник, еще 21 человек пострадали.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

    Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.

    Коментарии (29)
    Психолог проанализировал психологический портрет напавшего на школу в Казани
       12 мая 2021, 13:20
    Фото: vk.com/region_kazan116/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    все же я склоняюсь к тому, что его поведение вызвано не какими-то личностными особенностями, а психической дисгармонией», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов, комментируя рассказ родственницы о характере преступника, совершившего вооруженное нападение на школу в Казани.

    Родная тетя подозреваемого в нападении на школу в Казани Ильназа Галявиева рассказала, что мальчик всегда хорошо учился, был спокойным, не курил и не пил. При этом личная жизнь у молодого человека, по ее словам, не складывалась. Кроме того, она отметила, что после задержания нападавший орал так, «как никогда не кричал».

    «С одной стороны можно предположить, что всему виной сложности в личной жизни, какие-то личные кризисы, но, безусловно, нельзя отрицать и нарушение психического здоровья. Причем от мягких пограничных до психоза. В принципе, даже при психических нарушениях личностный кризис тоже может быть, но он уже более патологично будет протекать», – рассказывает Иванов.

    Он подчеркивает, что то, что его характеризуют окружающие как закрытую личность, может означать проблемы со сверстниками. При этом он отмечет, что не все тихие люди имеют проблемы с социумом.

    «Ему было 19 лет, поэтому мне кажется, что нужно было раньше налаживать какие-то вне семейные досуговые секции, увлечения, где ребенок мог бы себя реализовывать. Хоть его тетя и говорит, что он был личностно как-то неустроен, но все-же у него такой возраст, когда более важно профессиональное становление, и когда встречается дефицит в коммуникационном плане – это может не очень хорошо сказываться. Но все же я склоняюсь к тому, что его поведение вызвано не какими-то личностными особенностями, а психической дисгармонией», – полагает специалист.

    Психолог подчеркивает, что в любом случае судить и делать какие-то однозначные выводы касательно молодого человека не стоит, поскольку итог сможет показать лишь большая комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая расставит все точки над «и» и определит, в каком состоянии был юноша: это реакция на какую-то ситуацию, личностную дисгармонию или это тяжелое психическое расстройство.

    «Безусловно, нужно будет проанализировать, какой контент мальчик смотрел, насколько какие-то другие силы могли на него влиять и так далее», – говорит Иванов.

    По словам собеседника, психологи должны больше работать с подростками и юношами, выявлять их какие-то сильные и слабые стороны. Сильные – профориентационные, слабые – личностная уязвимость, тревожность. С ребятами необходимо работать, увеличивать их стрессоустойчивость и оказывать психологическую, а в некоторых случаях даже рекомендовать психиатрическую помощь.

    Во вторник в казанском лицее № 175 было совершено вооруженное нападение. В результате стрельбы погибли девять человек (двое взрослых и семеро детей), пострадал 21 человек. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. Бывший классный руководитель молодого человека рассказал, что мальчик во время обучения в школе был тихим и спокойным. Тем не менее уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец сообщила, что на уровне личных отношений контакта с родителями у стрелявшего не было.

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    Студент из колледжа Галявиева называл себя богом и покончил с собой год назад

    13 мая 2021, 15:48

    Текст: Алина Назарова

    Жительница Казани Наталья Андреева рассказала об обстоятельствах смерти ее 17-летнего сына 10 мая 2020 года. По словам женщины, ее сын учился в том же колледже, что и Ильназ Галявиев, после поступления в ТИСБИ юноша стал закрытым и конфликтным, а перед смертью начал говорить, «что он бог, что он есть зло, что он демон».

    По словам женщины, она только сейчас узнала, что Галявиев учился в колледже с ее сыном Данилом Андреевым. Между подростками была разница в год. «Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», – сказала Андреева в Instagram, добавив, что когда ее сын покончил с собой, ей отказали в возбуждении дела и не стали изучать содержимое телефона.

    В то же время женщина сообщила, что после смерти сына она нашла в его телефоне «определенные имена». Она считает, что ее ребенка что-то мучило. «Также был одиночкой. И оттолкнул всю свою семью. Перед смертью попросил прощения у нас», – сообщила она.

    Наталья рассказала, что все началось с группы «Синий кит» в 13 лет. Кроме того, Данил также, как и Галявиев бросил колледж перед смертью. Женщина считает, что подростков может «обрабатывать» некая деструктивная организация.

    В интервью телеканалу RT она рассказала, что сын также называл себя «богом». Подросток с 14-летнего возраста пытался совершить самоубийство и проходил лечение в психиатрической больнице. Его мать и отчим считали, что дело в девушке, с которой он встречался. Со слов Натальи, отчим говорил юноше, что это просто нужно пережить и преодолеть.

    «Мой муж его уговаривал, что это нужно пережить. Нужно как бы преодолеть вот эти страдания. Потому что ты как бы еще молодой – и этих девочек будет много. Но то, что он начал говорить, что он бог, что он есть зло, он демон, он сам все знает и сам все решит...» – рассказала Наталья.

    Данил Андреев покончил с собой 10 мая 2020 года.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

    В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний.

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    Кузнецова рассказала о взрывном устройстве в раздевалке школы в Казани

    11 мая 2021, 20:00

    Текст: Елизавета Булкина

    Мужчина, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, установил в раздевалке взрывное устройство, подтвердила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

    «Мы прошли по всему маршруту... Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва... Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены... к счастью, не оказалось детей», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. «Было заложено устройство нападавшим», – добавила омбудсмен, говоря о причине взрывов.

    Также Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарстана, по информации уполномоченных ведомств, нет охраны, выясняются причины, об этом сообщает РИА «Новости».

    Кузнецова также возложила букет цветов к стихийному мемориалу около школы.

    Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

    После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

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    При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

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    СМИ раскрыли диагноз напавшего на казанскую школу
       12 мая 2021, 14:22
    Фото: Eduvtatarstan/Telegram
    Текст: Алина Назарова

    Четыре года назад медики поставили напавшему на казанскую школу Ильназу Галявиеву диагноз «Энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.

    «Военкомат признал Ильназа Галявиева годным к службе, несмотря на поражение головного мозга. С 2017 года он стоял на учете в поликлинике с диагнозом «энцефалопатия», сообщает Telegram-канал Life, сообщая, что заметные проблемы с головой начались у преступника летом 2020 года.

    По словам родственников Галявиева, они знали о болезни. После выпуска из школы он стал жаловаться на головные боли и обратился в больницу, где и поставили диагноз.

    В последнее время Галявиев жил отдельно, родители съехали в новую квартиру. О его отчислении из колледжа никто не знал.

    Энцефалопатия – общее название для невоспалительных (в отличие от энцефалита) заболеваний головного мозга, при котором дистрофически изменяется ткань мозга, что приводит к нарушению его функции. Энцефалопатия бывает врожденная и приобретенная (например, органические поражения головного мозга, связанные с отравлениями, инфекциями, алкоголизмом, травмами, гиповитаминозами, сосудистыми заболеваниями головного мозга, нехваткой витамина В).

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали

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    Устроивший стрельбу в Казани заходил в школу за час до нападения
       13 мая 2021, 12:04
    Фото: Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Бывший ученик казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев, напавший на учебное заведение, признался на допросе, что в день трагедии дважды приходил в школу, сообщил источник.

    По данным источника Лайфа, первый раз Галявиев пришел в гимназию «на разведку» еще 6 мая. В этот день в школе занятий не было, и он решил дождаться первого рабочего дня.

    Вновь на пороге учебного заведения преступник появился 11 мая за некоторое время до нападения, чтобы проверить расписание уроков и, уже исходя из него, спланировать атаку. Он пришел к выводу, что большинство школьников будут в здании во время второго урока. Тогда подозрительного парня из холла школы прогнала вахтерша. После этого Галявиев направился домой, чтобы надеть экипировку и вернуться в школу уже с оружием.

    Тем временем в Сети появился видеоролик из магазина в Йошкар-Оле, где устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев приобрел оружие.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

    В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. При этом, по данным следствия, молодому человеку был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Сам Галявиев заявил в суде об отсутствии у него тяжких заболеваний. 

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    Опубликованы фото обысков в квартире напавшего на казанскую школу
       12 мая 2021, 13:53
    Фото: Telegram
    Текст: Алина Назарова

    В ходе обысков квартиры напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева были обнаружены гвозди, селитра, патроны, а также следы попыток поджечь квартиру.

    При обыске в квартире Галявиева нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и ряд видеозаписей, сообщает Life.

    Также были обнаружены и следы попыток поджечь квартиру: Галявиев планировал устроить пожар в своей комнате в надежде, что пламя перекинется на мебель и стены, однако по счастливой случайности этого не произошло – подгорела лишь часть межкомнатной двери.

    Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, «в ходе обыска в квартире Гулявиева были изъяты компоненты для создания самодельного взрывного устройства, в том числе шурупы и гвозди, которыми он мог начинить бомбу. Также было обнаружено большое количество пулевых охотничьих патронов, Коран и другая религиозная литература».

    По его словам, также в квартире Гулявиева был найден его охотничий билет, банковские карты и разрешение на ношение оружия.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

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    Эксперт рассказал о системах безопасности в школах Израиля
       11 мая 2021, 21:25
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    В израильских школах при входе охрана обыскивает всех, кроме учеников и персонала учебного заведения, а также наблюдает за поведением учащихся через камеры, которые установлены на всей территории образовательного учреждения, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми, комментируя нападение стрелка на школу в Казани.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя нападение на лицей в Казани, заявил газете ВЗГЛЯД, что России нужно совершенствовать систему охраны школ. Кроме того, он обратил внимание на то, что «в этой школе не было охраны», но «была оборудована тревожная сигнализация, которая сработала, и это позволило в кратчайшие сроки прибыть на место группе задержания Росгвардии».

    «У нас при входе в школу, кроме учеников, тех, кого хорошо знает охрана и персонала школы, всех-всех обыскивают. То есть у нас практически невозможно пройти в школу с оружием. Хотя очень часто бывает, что отец, брат учащегося или даже бывший ученик, пришедший из армии, приходят с оружием, но это совершенно другое. Но каждое учебное заведение находится под тотальным присмотром», – говорит Кедми.

    Он подчеркивает, что в израильское учебное заведение просто невозможно зайти без того, чтобы охрана не остановила и не определила, зачем он идет в школу, какое имеет отношение и так далее. Если есть какое-то подозрение – обыскивают, и если что-то находят, что им не нравится, тут же вызывают полицию.

    «Если такова криминальная обстановка или проблема террора, то другого выхода нет. Если я приду забирать маленького внука из школы, то даже меня охранник не пустит, если он меня пока еще не знает. Он сразу же начнет звонить, выяснять, кто должен прийти, и пропустит только с разрешения, иначе не бывает. А в некоторых школах вообще никого, кроме учеников и персонала, не пускают: родители на улице ждут, пока кончатся занятия», – рассказывает собеседник.

    Кроме того, во всех кабинетах, коридорах, во дворе школы – везде, кроме туалетных комнат, расставлены камеры наблюдения. То есть охрана регулярно наблюдает в том числе и за поведением детей, среди которых также происходят инциденты.

    Во вторник на школу в Казани напал вооруженный гражданин. В результате стрельбы погибли восемь человек (учительница и семеро детей), пострадал 21 человек. В администрации посчитали, что большое число жертв связано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

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    Стало известно о состоянии пострадавших в казанской школе детей
       13 мая 2021, 09:19
    Фото: АК/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Состояние 14 детей, пострадавших при нападении на казанскую гимназию № 175 и проходящих лечение в Детской республиканской клинической больнице Татарстана, стабильное, их жизни ничего не угрожает, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

    «Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает», – сказала Галимова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, дети находятся под круглосуточным медицинским наблюдением.

    В больницы Казани попали 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых. В среду пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Один мальчик, получивший сотрясение мозга легкой степени и ссадины лица, был выписан из стационара под наблюдение врачей по месту жительства. Таким образом, в Детской республиканской клинической больнице Татарстана остаются 14 детей.

    Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. 

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    Грозивший взорвать школу мужчина задержан в Крыму

    12 мая 2021, 09:57

    Текст: Алина Назарова

    Правоохранители задержали в Красногвардейском районе Крыма мужчину, который угрожал в социальных сетях взорвать школу, чтобы таким образом проверить работу спецслужб, сообщил источник в правоохранительных структурах полуострова.

    «В Красногвардейском районе задержан мужчина, который, по информации правоохранительных органов, разместил в социальной сети сообщение о том, что хочет проверить работу спецслужб, попытавшись взорвать лицей», – сказал источник ТАСС.

    Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал.

    При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения. 

    Коментарии (6)
     
     
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