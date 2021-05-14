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Армия Израиля опровергла начало наземной операции в секторе Газа
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Пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус назвал внутренним недопониманием заявления о якобы начале наземной операции и взял ответственность за это на себя.
«Нужно начать с прояснения вчерашних событий. Прошлой ночью произошло внутреннее недопонимание, за которое я беру личную ответственность. Такие вещи иногда могут происходить во время сложных операций», – сказал Конрикус, передает РИА «Новости».
Ранее армия сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ атакуют сектор Газа.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество. Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Беспилотники ХАМАС атаковали газовую платформу в Средиземном море
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Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило об атаке на газовую платформу в Средиземном море с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников, сообщил телеканал «Аль-Маядин».
«Несколько самодельных дронов-смертников были со среды нацелены на газовую платформу недалеко от северного побережья сектора Газа. В ответ на военные действия в секторе Газа сегодня днем по ней были нанесены удары», – цитирует сообщение ТАСС.
Также радикалы пообещали еще более жестокий ответ на «продолжающуюся агрессию» и убийство лидеров и активистов ХАМАС.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить его эскалацию.
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа
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Воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Sky News Arabia сообщает, что пока войска не начали наземное вторжение, интенсивный обстрел ведут авиация и артиллерия. Портал «Дунья аль-Ватан» сообщает о примерно 150 ударах за полчаса, утверждается, что Израиль «применяет фосфорные снаряды».
Премьер-министр Израиля сообщил, что «последнее слово не было сказано, и эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется для восстановления мира и безопасности в Государстве Израиль». Он обещал заставить контролирующее сектор Газа движение ХАМАС «заплатить очень высокую цену», передает ТАСС.
Боевое крыло ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 50 ракет в направлении израильских городов Ашкелон и Ашдод. Снаряды были запущены по объектам израильской армии. Позднее «Бригады» объявили о запуске новых 100 ракет в направлении города Ашкелон.
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США заблокировали встречу СБ ООН по кризису между Палестиной и Израилем
Проведение 14 мая открытой встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по кризису между Палестиной и Израилем не состоится из-за предложения США перенести ее на более поздний срок.
«Члены СБ ООН не смогли достичь консенсуса относительно проведения открытого заседания в пятницу», – заявили в постпредстве Китая, который в мае председательствует в Совбезе, передает ТАСС.
Вашингтон предложил отложить проведение открытого заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по эскалации между Палестиной и Израилем до 18 мая.
«США не могут поддержать проведение открытого заседания по видеосвязи в пятницу, 14 мая, ввиду продолжения активных дипломатических усилий, в том числе на самом высоком для нас уровне. Мы считаем, что открытая встреча 14 мая не поддержит усилия по деэскалации», — говорится в документе. «США поддержали бы проведение открытой видеовстречи во вторник, 18 мая», – говорится в письме постпредства США председателю СБ.
Ранее три страны предложили провести заседание СБ ООН из-за Палестины и Израиля.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
СМИ: По Израилю из Ливана выпустили три ракеты
С территории Ливана по северным районам Израиля было выпущено три ракеты, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
«Недавно были обнаружены запуски трех ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи [северный район Израиля]. Сирены, согласно протоколу, активированы не были», – передает сообщение пресс-службы израильской армии РИА «Новости».
Напомним, из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
С понедельника в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля по сектору Газа были разрушены более 500 жилых строений, сообщило министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
В Израиле мобилизовали 9 тыс. резервистов
Министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил мобилизацию 9 тыс. резервистов в связи с эскалацией ситуации, сообщили в Минобороны страны.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Израильский дипломат отказался считать столкновения арабов и евреев гражданской войной
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«Если не удастся восстановить прежние добрососедские отношения между арабским и израильским населением в стране, то решением проблемы станет закон, позволяющий высылать тех арабов, которые выступают против Израиля», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя беспорядки в стране, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
«Не думаю, что беспорядки в Израиле подпадают под определение гражданской войны. На мой взгляд, гражданские войны предполагают конфликт между представителями одной национальности или веры, но с разными ценностными установками и идеологией. Причем люди в таких случаях воюют с оружием в руках. У нас же ситуация иная», – полагает бывший консул Израиля в Москве, политолог Алекс Векслер.
Он выразил мнение, что несмотря на длительное проживание в Израиле и израильское образование, часть арабского населения – в основном это молодежь 18-19 лет – сейчас поддерживает группировку ХАМАС и не стесняется прямо об этом заявлять. «Подобный сценарий на фоне конфликта с арабскими странами был вполне закономерен. Из-за этого, к примеру, арабское население не служит в израильской армии. Потому что мы не хотим, чтобы они направляли оружие как против своих собратьев, так и против нас», – отметил эксперт.
Собеседник подтвердил тот факт, что в последние несколько дней беспорядки в Израиле усилились, однако «израильская армия успешно проводит операцию в секторе Газа и уже ликвидировала нескольких лидеров движения ХАМАС». Он пояснил, что главной целью данного движения является не только уничтожение Израиля, но и других стран, включая Египет, Иорданию, Сирию и другие. «Их цель – создать на этой огромной территории халифат, в котором арабы будут жить по законам шариата. Поэтому Израиль защищает себя и мировую цивилизацию, оттесняя врага на дальних подступах», – утверждает Векслер. Он также добавил, что «вопреки осуждению действий Израиля многими странами, в том числе дружественными, они прекрасно понимают, что Израиль защищает и их интересы тоже».
«Печально наблюдать, что люди, которые еще недавно улыбались, сейчас врываются в израильские кварталы, дома и устраивают погромы. Но нам к этому не привыкать. Мы хорошо помним трагические страницы истории Холокоста, в том числе и то, как те же литовцы жестоко расправлялись с евреями в Каунасе еще до прихода немцев», – заметил Векслер.
Что касается деэскалации конфликта, то дипломат отметил: движение ХАМАС уже несколько дней просит о прекращении огня. «Но мы пока на это не идем, поскольку хотим ответить на обстрелы нашей столицы. Также нужно завершить операцию в Газе. Я думаю, это займет не более трех дней. После этого мы начнем наводить порядок в стране, после чего наверняка прекратятся все антиизраильские выступления», – убежден Векслер.
При этом он указал на некоторые процессуальные сложности при рассмотрении подобного рода преступлений. «Органы безопасности Израиля, конечно, вычислят всех причастных к беспорядкам, однако не каждого из них ждет наказание. Израиль – это демократическое государство. В нашей стране возможно осудить человека только при предоставлении доказательств его вины. Если же таковых не окажется, то преступников будут вынуждены отпустить на свободу», – объяснил собеседник.
Кроме того, он отметил, что пройдет еще много месяцев, а может быть и лет, пока отношения между арабским и израильским населением в Израиле наладятся. «Уже сейчас евреи призвали бойкотировать все арабские магазины и лавки. Возможно, что восстановить добрососедские отношения не получится. В этой связи нужно после того, как ситуация успокоится, издать закон, согласно которому можно будет высылать из страны тех арабов, которые выступают против Израиля, в соседние арабские страны», – заключил дипломат.
Ранее израильское интернет-издание Mignews сообщило о массовых беспорядках и насилии на улицах Тверии. Участники демонстрации атаковали случайно проходившего мимо араба. Он был легко ранен камнем. Также был ранен полицейский, прибывший к месту происшествия. Мэрия города приняла решение о закрытии всех пляжей из-за массовых беспорядков.
Также в социальных сетях опубликованы видео «демонстрации в поддержку Аль-Аксы» в городе Джиср аз-Зарка. Демонстранты размахивают палестинскими флагами и палят в воздух из автоматов. Вдоль Джиср аз-Зарка проходит одна из главных дорог Израиля – шоссе № 2, связывающее центр страны и Хайфу. В двух километрах к югу от него – город Кейсария, в котором находится вилла премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Кроме того, в Сети появилось видео попытки линча арабскими жителями Акко еврейского водителя. Затем в израильских СМИ были опубликованы видео, снятые в момент нападения разъяренной толпы на арабского водителя такси в Бат-Яме. Минувшей ночью в Хайфе подожгли машины на подземной стоянке многоэтажного дома, в котором живут евреи. Пострадали 59 человек.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
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Госдеп объяснил разницу между ударами Израиля и ХАМАС
Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС наносит удары по гражданским лицам, а Израиль защищает себя, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США «активно вовлечены» в переговоры «с израильтянами, палестинскими коллегами, партнерами в регионе». Блинкен заявил о том, что «Израиль имеет право защищать себя от ракетных атак». Как подчеркнул глава Госдепа, «есть фундаментальная разница между террористическими организациями и ХАМАС, которые наносят удары по гражданским лицам, и Израилем, который защищает себя». При этом США «обеспокоены гибелью людей, особенно детей». Блинкен сказал, что и палестинцы, и израильтяне «имеют право жить в мире и безопасности», передает ТАСС.
Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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Израиль отказался вводить гуманитарное перемирие
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Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщают источники.
Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня. «Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции», – передает РИА «Новости» слова источника телеканала «Аль Арабия».
Тем временем Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним. «Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», – сообщает со ссылкой на источники телеканал.
По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.
В пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет. Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Берлин назвал ХАМАС виновным в обострении конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас возложил ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке на палестинское радикальное движение ХАМАС. Он подчеркнул, что Берлин не потерпит нападений на синагоги в ФРГ на фоне происходящего.
«ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет», – сказал он в интервью изданиям группы Funke, передает Deutsche Welle.
По словам Мааса, «тот, кто действует столь безоглядно, несет ответственность за ужасающие гуманитарные последствия, от которых ныне вынуждены страдать сотни тысяч людей по обе стороны». Он уверен, что «Израиль защищается, потому что вынужден делать это».
Маас также выразил надежду, что в расширившийся конфликт не окажутся втянутыми другие государства. «При предыдущих обострениях конфликта мы видели, что в конечном счете наибольшую цену по обе стороны всегда платят гражданские лица, особенно дети, при этом всякий раз становится лишь сложнее найти выход из кризиса», – констатировал глава германского МИД.
Министр подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать только политическим путем. «В последние месяцы мы имели возможность наблюдать серьезные шаги по установлению доверия между Израилем и палестинцами. Мы должны вернуться к этому. Лишь урегулирование на основе договора о сосуществовании двух государств даст надежду окончательно вырваться из непрекращающихся циклов насилия», – указал он.
Кроме того, Маас призвал жителей ФРГ не винить в происходящем на Ближнем Востоке проживающих в Германии евреев. «Мы все должны дать ясно понять, что мы не будем мириться с попытками свалить ответственность за события на Ближнем Востоке на жителей Германии иудейского вероисповедания – будь то на улице или в социальных сетях. Для нападений на синагоги в нашей стране должен действовать принцип нулевой терпимости. И как ни печально, что это все же необходимо, – государство должно без всяких условий гарантировать безопасность синагог», – сказал германский министр.
Тем временем стало известно, что израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Израиль поставит Грузии модернизированную систему ПВО
Грузия, усиливающая оборонительные возможности после неудачного вторжения в Южную Осетию в 2008 году, до конца года получит от израильской компании Rafael модернизированную систему ПВО, заявил министр обороны Джуаншер Бурчуладзе в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая перед депутатами, он также сообщил, что Грузия также закупит у израильтян, с которыми оформила сотрудничество в 2020 году, переносные зенитные комплексы. Они поступят на вооружение маневренным подразделениям.
«Это сделает наши тактические подразделения более эффективными», – сказал он. Касательно ПВО Джуаншер Бурчуладзе также сообщил, что в этом году завершится реализация подписанного с Францией в 2015 году контракта. По нему Грузия уже получила радары, мобильный командный пункт и ракеты типа «мистраль». Министр считает, что все это позволит лучше интегрироваться со стандартами НАТО.
Компания Rafael, одна из крупнейших в Израиле, специализируется на производстве и экспорте ракетного оружия, беспилотников, систем ПРО и так далее. Что касается Франции, Грузия сотрудничает с компанией MBDA - ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем.
Ранее премьер-министры Грузии и Украины Ираклий Гарибашвили и Денис Шмыгаль во время общения в видеоформате договорились усилить стратегическое партнерство между странами.
Армия Израиля объявила массовый призыв резервистов из-за беспорядков в стране
Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о массовом призыве резервистов для сдерживания участников внутренних беспорядков, которые сопровождаются столкновениями между арабами и евреями.
«Мы находимся в чрезвычайной ситуации, необходимо массовое усиление на местах, силы должны быть немедленно направлены для обеспечения правопорядка», – сказал он, сообщает Ynet.
Министр уточнил, что для урегулирования конфликта будет объявлен массовый призыв резервистов из пограничной полиции Израиля, которая в основном действует на Западном берегу Иордана.
Ранее израильский дипломат Алекс Векслер, комментируя газете ВЗГЛЯД беспорядки в стране, отказался считать столкновения арабов и евреев гражданской войной. При этом он выразил мнение, что «если не удастся восстановить прежние добрососедские отношения между арабским и израильским населением в стране, то решением проблемы станет закон, позволяющий высылать тех арабов, которые выступают против Израиля».
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.
Сирены воздушной тревоги сработали в центральных районах Израиля
В центральных районах Израиля, на юге страны и в районах у сектора Газа звучат сирены воздушной тревоги, сообщила пресс-служба армии Израиля.
В частности, сирены сработали в городах Модиин, Ашкелон, Ашдод, передает РИА «Новости».
RT публикует в Telegram видео, снятое «над южными городами страны», и отмечает, что «система ПРО «Железный купол» третьи сутки работает почти нон-стоп».
Напомним, между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. С территории Ливана по северным районам Израиля также было выпущено три ракеты.
Сектор Газа заявил о 100 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
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В результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло более 100 палестинцев, сообщил минздрав анклава.
В сообщении говорится, что «погибли 103 человека, среди них 27 детей и 11 женщин, 580 человек получили ранения». Разрушено 500 единиц жилья, 2,5 тыс. нанесен ущерб. Как сообщает министерство общественных работ и жилищного строительства, в некоторых районах «полностью разрушены» школы, медицинские центры, опреснительные установки, дорожные сети и инфраструктура. Также разрушены «четыре жилые высотки, 58 правительственных офисов», передает ТАСС со ссылкой на Samaa News.
Как сообщили израильские военные, «не так давно» ВВС Израиля нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия ХАМАС. В штабе находился офис главы службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения, передает РИА «Новости».
Напомним, между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.
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Армия Израиля разбомбила центральный банк ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля поразила ряд объектов террористов в секторе Газе, в частности, была произведена атака на центральный банк движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам».
Также израильская армия атаковала штаб-квартиру внутренней безопасности террористов и другие объекты инфраструктуры, передает Mignews.com.
Ранее пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,6 тыс. ракет. СМИ сообщили, что военно-политический кабинет Израиля намерен усилить атаки в секторе Газа.
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. В Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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В Кремле рассказали об усилиях Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта
Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны (палестино-израильского конфликта) к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что в России также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет.
Тем временем стало известно, что израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.