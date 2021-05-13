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13 мая, четверг | Последнее обновление — 13:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле опровергли планы России «поглотить» ДНР и ЛНР
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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В Кремле рассказали об усилиях Москвы по урегулированию палестино-израильского конфликта
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Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны (палестино-израильского конфликта) к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», – заявил Песков, передает ТАСС.
Он добавил, что в России также прикладываются соответствующие усилия, осуществляются контакты на этот счет.
Тем временем стало известно, что израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Центральная часть Израиля подверглась массированным обстрелам
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В Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле, сообщили в пресс-службе армии.
В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок. «Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС в этот дом в Сдероте убит шестилетний ребенок», – цитирует ведомство РИА «Новости».
Газета The Times of Israel передает, что шесть израильтян, в числе которых был мальчик, получили ранения в городе Сдерот в результате обстрела. По данным издания, был обстрелян жилой дом. Также уточняется, что под обстрел попал город Ашкелон, в нем один из снарядов попал в жилой дом, данные о жертвах не уточняются. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо этого, в пресс-службе армии Израиля заявили о том, что в Тель-Авивском и Центральном округах прозвучали сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.
«Сирены звучат в районе Гуш-Дана», – сообщили в пресс-службе армии. Об этом пишет РИА «Новости».
Также ТАСС передает, что по информации радиостанции «Саут Аль-Акса», боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. По данным СМИ, удары стали ответом радикалов на гибель некоторых своих командиров, среди которых ответственный за город Газа Бассема Ису, а также на разрушение шестнадцатиэтажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками, в свою очередь, были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Армия Израиля заявила о подготовке к наземной операции в Газе
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Израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
«Войска в дивизии «Газа» находятся на разных стадиях подготовки, включая инструкции руководства генерального штаба, но пока не был дан приказ осуществить такую операцию. Но военные приготовления действительно ведутся», – сказал Конрикус, отвечая на вопрос о возможности наземной операции, передает РИА «Новости».
Ранее Конрикус заявил, что из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
Тем временем Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу, 14 мая, чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
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В Кремле прокомментировали заявления Кадырова о ситуации в Израиле
Заявления главы Чечни Рамзана Кадырова об Израиле не могут быть отражением официальной позиции Москвы, она определяется президентом и реализуется МИД, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что внешнеполитическая политика РФ формулируется главой государства – конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении министерства иностранных дел», – сказал Песков, передает РИА «Новости».
На вопрос, могут ли слова Кадырова отражать позицию России, Песков сказал: «Не может, конечно».
Он также отметил, что в России обе стороны призывают к сдержанности и чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения, неизбирательными обстрелами. «И по-прежнему считаем, что обе стороны должны найти в себе силы, выйти на урегулирование проблемы известной, опираясь, прежде всего, на соответствующие резолюции Совета безопасности», – заключил Песков.
Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что власти Израиля должны извиниться за столкновения, произошедшие в ночь на субботу между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Американские авиакомпании отменили рейсы в Тель-Авив на ближайшие дни
Американские авиакомпании United Airlines и Delta Airlines решили остановить полеты, запланированные на 12 и 13 мая в Тель-Авив, сообщает Reuters.
Издание утверждает, что авиакомпании пристально следят за развитием ситуации в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
Раннее сообщалось, что в Тель-Авивском и Центральном округах (вместе район Гуш-Дан) прозвучали сирены тревоги, они предупреждают о возможном ракетном обстреле. В МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В МИД назвали незаконными попытки Израиля изменить статус Иерусалима
Попытки Израиля изменить статус Иерусалима противоречат закону и лишены юридической силы, Москва выступает за неукоснительное уважение статус-кво святых мест Иерусалима, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
«В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН», – передает его слова РИА «Новости».
Вершинин подчеркнул, что Россия подтверждает «приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности».
Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что Палестина благодарна России за поддержку решений ООН о статусе Иерусалима. «Мы выступаем за то, чтобы Восточный Иерусалим стал столицей палестинского государства. Правые круги Израиля выступают за то, чтобы весь Иерусалим стал столицей Израиля. Мы отвергаем это, в этом плане нас поддерживает Россия и другие наши друзья», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Напомним, Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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Израиль сообщил о выпущенных из сектора Газа 1,5 тыс. ракет
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С начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 1,5 тыс. ракет, сообщила пресс-служба армии Израиля.
Из них 350 не долетели до границы анклава и «упали в секторе Газа». Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила «сотни ракет», передает РИА «Новости».
Сирены воздушной тревоги звучат в центральном густонаселенном округе Израиля Гуш Дан, в городе Ришон-ле-Цион южнее Тель-Авива и в самом Тель-Авиве. Военное крыло движения ХАМАС «Бригады аль-Кассам» заявило о нанесении нового ракетного удара по Тель-Авиву в ответ на продолжающиеся бомбардировки сектора Газа.
Армия Израиля сообщила о нанесении удара по стратегически важным зданиям, принадлежащим ХАМАС, включая главный банк группировки.
До этого израильская авиация нанесла в среду вечером удары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в городе Газа, передает ТАСС со ссылкой на портал «Дунья аль-Ватан».
Официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд сообщил, что свыше 370 участников уличных беспорядков и столкновений с полицией в десятках израильских городов арестованы в ночь на четверг.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с главой американского государства Джо Байденом. Байден по итогам переговоров заявил, что Израиль атакуют «тысячами ракет», поэтому у Израиля «есть право на самооборону».
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта, есть погибшие и раненые. В Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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Из сектора Газа по Израилю выпустили 1,6 тыс. ракет
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Из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава, сообщил пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
«Мы пересекли отметку в 1600 ракет, выпущенных по территории Израиля, включая обстрелы прошлой ночью. Из этих 1600 ракет около 400 ракет упали внутри сектора Газа», – заявил Конрикус, передает РИА «Новости».
Он отметил, что эффективность работы системы ПРО «Железный купол» по-прежнему составляет около 90%. Кроме того, по его словам, «число военных целей, по которым ударила армия обороны Израиля, … сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа, принадлежащих ХАМАС и «Исламскому Джихаду».
Пресс-секретарь армии напомнил, что с начала обострения число погибших мирных жителей Израиля выросло до шести, также был убит один израильский военнослужащий.
Тем временем Китай, Норвегия и Тунис предложили провести в пятницу, 14 мая, чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН по эскалации напряженности между Израилем и Палестиной.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Берлин назвал ХАМАС виновным в обострении конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас возложил ответственность за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке на палестинское радикальное движение ХАМАС. Он подчеркнул, что Берлин не потерпит нападений на синагоги в ФРГ на фоне происходящего.
«ХАМАС преднамеренно и осознанно спровоцировал нынешнюю эскалацию, без всякого разбора выпустив более тысячи ракет по израильским городам, полностью осознавая, к каким последствиям это приведет», – сказал он в интервью изданиям группы Funke, передает Deutsche Welle.
По словам Мааса, «тот, кто действует столь безоглядно, несет ответственность за ужасающие гуманитарные последствия, от которых ныне вынуждены страдать сотни тысяч людей по обе стороны». Он уверен, что «Израиль защищается, потому что вынужден делать это».
Маас также выразил надежду, что в расширившийся конфликт не окажутся втянутыми другие государства. «При предыдущих обострениях конфликта мы видели, что в конечном счете наибольшую цену по обе стороны всегда платят гражданские лица, особенно дети, при этом всякий раз становится лишь сложнее найти выход из кризиса», – констатировал глава германского МИД.
Министр подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать только политическим путем. «В последние месяцы мы имели возможность наблюдать серьезные шаги по установлению доверия между Израилем и палестинцами. Мы должны вернуться к этому. Лишь урегулирование на основе договора о сосуществовании двух государств даст надежду окончательно вырваться из непрекращающихся циклов насилия», – указал он.
Кроме того, Маас призвал жителей ФРГ не винить в происходящем на Ближнем Востоке проживающих в Германии евреев. «Мы все должны дать ясно понять, что мы не будем мириться с попытками свалить ответственность за события на Ближнем Востоке на жителей Германии иудейского вероисповедания – будь то на улице или в социальных сетях. Для нападений на синагоги в нашей стране должен действовать принцип нулевой терпимости. И как ни печально, что это все же необходимо, – государство должно без всяких условий гарантировать безопасность синагог», – сказал германский министр.
Тем временем стало известно, что израильская армия ведет разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, но пока команды о ее проведении не было.
В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек.
Число погибших палестинцев в результате авиаударов по Газе возросло
В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло 65 палестинцев, заявил представитель минздрава анклава Ашраф аль-Кидра.
«Число палестинцев, погибших в ходе израильских авиаударов по сектору Газа за два дня, составило 65, включая 16 детей и пять женщин. Еще 365 человек получили ранения», – цитирует его слова РИА «Новости».
Напомним, что обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
Израиль нанес удар по штабу военной разведки ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла в секторе Газа удар по 14-этажному зданию, внутри которого размещены структуры радикального палестинского движения ХАМАС.
«Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажному зданию на юге Газы. В нем размещены органы военной разведки и объекты инфраструктуры ХАМАС, которые используются для передачи военно-тактической информации», – говорится на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.
Ранее сообщалось, что в секторе Газа ракетным ударом Израиля разрушены офисы нескольких СМИ.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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В секторе Газа ракетным ударом Израиля разрушены офисы нескольких СМИ
В результате ракетного удара Израиля по сектору Газа было разрушено шестнадцатиэтажное здание, сообщил арабский телеканал «Аль-Джазира».
Отмечается, что в высотном здании «Аш-Шурук», расположенном в центре Газы, находились офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты. Данных о жертвах этого нападения пока нет, передает ТАСС.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Обмен ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Генсек ООН призвал к деэскалации между Израилем и Палестиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что необходимо добиваться деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной для того, чтобы защитить жизнь мирных граждан.
«Сейчас мы должны добиваться деэскалации конфликта для того, чтобы защитить жизни мирных граждан, которые погибают в этих абсолютно неприемлемых обстоятельствах», – сказал Гутерреш по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве, назвав эскалацию ситуации в палестино-израильском конфликте драматической, передает РИА «Новости».
Во вторник минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
В тот же день в МИД Израиля сообщили, что в результате обстрела города Сдерот погиб шестилетний ребенок.
Обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
В Израиле заявили о гибели военного при обстреле из сектора Газа
Армия обороны Израиля сообщила о гибели израильского военного, который был убит противотанковой ракетой, выпущенной радикалами из сектора Газа.
«Благословенна будет его память», – говорится на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.
В сообщении также отмечается, что погибшему военному был 21 год.
Во вторник Израиль пообещал наносить удары по сектору Газа до достижения полной тишины.
В тот же день минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
Массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали уже более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
-
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В секторе Газа заявили о 50 погибших из-за обстрелов со стороны Израиля
Минздрав прибрежного анклава сообщил, что в результате обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа погибло 53 палестинца, в числе жертв 14 несовершеннолетних.
«В результате израильских бомбардировок погибли 53 палестинца и 320 получили ранения», – отмечается в заявлении ведомства. В нем также указывается, что в числе жертв – 14 несовершеннолетних и три женщины, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Дунья аль-Ватан.
Напомним, что Израиль продолжает запускать ракеты по некоторым городам сектора Газа в северной и центральной частях прибрежного анклава.
Обмен ударами между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника. Он последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, в которых пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и силовиками в свою очередь были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Армия Израиля призвала 5 тыс. резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов «Стражи Стены». Начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави заявил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».
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Израиль собрался усилить атаки в секторе Газа
Военно-политический кабинет Израиля намерен усилить атаки в секторе Газа, сообщили СМИ.
«Кабинет постановил, что атаки в секторе Газа будут усилены», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 12-й израильский телеканал.
Тем временем пресс-служба армии Израиля сообщила, что атака с применением огнестрельного оружия произошла близ города Наблус (Шхем) на Западном берегу реки Иордан, есть раненые, нападавший нейтрализован.
Сообщается, что десятки ракет были запущены из сектора Газа в сторону израильских городов.
Представитель правящего в секторе Газа движения ХАМАС Абдаллатиф аль-Кануа заявил, что нормализация ситуации требует прекращения израильской агрессии против палестинцев в Иерусалиме и Газе. Он заявил: «Утвержденное так называемым кабинетом (министров Израиля) расширение ударов по Газе не ослабит наш народ и наше сопротивление в вопросе защиты нашего народа».
Напомним, произошло обострение палестино-израильского конфликта. Сотни ракет выпущены по Израилю из сектора Газа, есть погибшие и раненые. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику.
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