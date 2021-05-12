Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской школе

Состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при нападении на казанскую гимназию, к утру среды не изменилось, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Состояние пострадавших без изменений», – сказала она, передает РИА «Новости».

В то же время источник в медицинских службах сообщил, что «сейчас рассматривается вопрос об эвакуации в Москву восьмерых пострадавших», передает ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что после трагедии в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Восемь детей, по его информации, получили огнестрельные ранения, остальные – ранения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Кроме того, в двух казанских больницах находятся трое взрослых пострадавших при стрельбе.

Для работы с пострадавшими в Казань из Москвы, по информации Мурашко, прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анастезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты «Центроспаса» и психологи.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы. Еще 21 человек пострадал.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.