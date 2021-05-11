Прокуратура оценит действия администрации школы в Казани во время нападения

Генпрокуратура России взяла на контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на гимназию в Казани, будет оценена деятельность администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, в настоящее время прокуратура Татарстана начала проверку по факту нападения на школу в Казани. Прокуроры проверят вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства.

«По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлены в Генеральной прокуратуре Российской Федерации на особый контроль», – добавляется в сообщении.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан. Власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая вышла в коридор в момент, когда там был нападавший. В пресс-службе президента Татарстана заявили, что в результате стрельбы пострадали 18 детей и трое взрослых. Позже глава Казани Рустам Минниханов сообщил, что число погибших в результате стрельбы в школе в Казани увеличилось до девяти человек.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны.

Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.