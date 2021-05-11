Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло

Число погибших в результате стрельбы в школе в Казани увеличилось до девяти человек, еще одна женщина скончалась, сообщил глава Казани Рустам Минниханов.

«Мы потеряли семерых детей – это восьмиклассники: четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя и потеряли еще одну женщину – работника. Мы потеряли девять человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть и с огнестрельными ранениями, есть и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, а один – в республиканской клинической больнице. Они имеют тоже огнестрельные ранения», – цитирует его слова РИА «Новости».

Во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. Изначально сообщалось о двоих нападавших, однако позже сообщили, что нападавший был один – бывший ученик гимназии, экс-студент четвертого курса ТИСБИ 19-летний Ильназ Галявиев. Недавно он был отчислен из колледжа, однако в учебном заведении его охарактеризовали как «тихого и неконфликтного» студента. По словам источников, мотивом нападения могла стать месть. Устроивший стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев в ходе допроса заявил о ненависти ко всем людям и отказе от собственных родителей.

В экстренных службах сообщали, что при стрельбе в школе в Казани погибли 11 человек, еще четверо получили ранения. Двое из погибших школьников разбились, выпрыгнув из окна на третьем этаже. В то же время власти Татарстана сообщили, что погибли восемь человек – семеро детей и учительница. Большое число погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе объяснили тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.