Экс-глава аппарата Стармера заинтересовался работой на Зеленского на выборах

Times: Экс-глава аппарата Стармера Максуини захотел поработать на Зеленского
Морган Максуини, ушедший из аппарата британского премьера Кира Стармера на фоне скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, заинтересовался работой на Владимира Зеленского на будущих выборах на Украине, пишет Times со ссылкой на источники.
По данным Times, «бывший глава аппарата Кира Стармера сказал друзьям, что заинтересован в том, чтобы помочь Зеленскому на следующих выборах». Согласно информации источников издания, Максуини считает предстоящие выборы на Украине «одними из самых важных в новейшей европейской истории», передает РИА «Новости».
Отмечается, что на данный момент он не вел переговоры с украинскими властями по поводу работы, однако собирается посетить Украину в апреле для участия в конференции по безопасности, которая пройдет в Киеве. Как уточняет Times, Максуини проявил особый интерес к использованию искусственного интеллекта в ходе избирательной кампании на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Максуини ушел в отставку в феврале из-за того, что поддержал кандидатуру связанного с Эпштейном известного лейбориста Питера Мандельсона на пост посла страны в США. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном. Максуини взял на себя всю ответственность за одобрение кандидатуры Мандельсона.