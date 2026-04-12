Times: Экс-глава аппарата Стармера Максуини захотел поработать на Зеленского

Tекст: Антон Антонов

По данным Times, «бывший глава аппарата Кира Стармера сказал друзьям, что заинтересован в том, чтобы помочь Зеленскому на следующих выборах». Согласно информации источников издания, Максуини считает предстоящие выборы на Украине «одними из самых важных в новейшей европейской истории», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на данный момент он не вел переговоры с украинскими властями по поводу работы, однако собирается посетить Украину в апреле для участия в конференции по безопасности, которая пройдет в Киеве. Как уточняет Times, Максуини проявил особый интерес к использованию искусственного интеллекта в ходе избирательной кампании на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Максуини ушел в отставку в феврале из-за того, что поддержал кандидатуру связанного с Эпштейном известного лейбориста Питера Мандельсона на пост посла страны в США. Мандельсон был назначен послом Британии в США в феврале 2025 года. В сентябре его уволили из-за новых сведений о связях с Эпштейном. Максуини взял на себя всю ответственность за одобрение кандидатуры Мандельсона.