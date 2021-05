Шойгу заявил о сокращении случаев неуставных отношений в армии У российских границ перехватили четвертый за день иностранный самолет 11 мая 2021, 15:47 Текст: Наталья Ануфриева

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, который двигался в сторону российской границы, сообщили в пресс-службе Северного флота. Воздушную цель, двигавшуюся в сторону российской границы, засекли над акваторией Баренцева моря, передает РИА «Новости». «Для опознавания воздушной цели и недопущении нарушения государственной границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 (...) Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», – сказали в пресс-службе. Уточняется, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель вернулся на аэродром базирования, нарушения границы допущено не было. На Северном флоте подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами. Это уже четвертый за день иностранный военный самолет, засеченный у границ России: до этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции. Нарушения границ также допущено не было.

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае начала войны между Россией и Украиной Москва, скорее всего, одержит победу, поскольку Вашингтон и НАТО будут «категорически возражать, но не предпримут никаких мер». В статье для Bloomberg он объяснил, что в этом случае принцип НАТО «нападение на одного – это нападение на всех» не действует. Следовательно, Украина не подпадает под гарантию безопасности Североатлантического альянса, передает РИА «Новости». По мнению Ставридиса, в случае обострения отношений столкновение может произойти в акватории Черного моря. Он допустил, что в вероятной войне Россия будет использовать быстроходные патрульные катера с крылатыми ракетами класса «поверхность-поверхность» и «земля-земля», вертолеты для переброски спецназа с десантных кораблей и дизельные подводные лодки. Отставной адмирал предположил, что в таком случае Москва одержит полную победу. При этом, как отметил Ставридис, войска НАТО не успеют достигнуть региона достаточно быстро, даже если захотят этого. Ранее читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали американского президента Джо Байдена за попытки развязать «никому не нужную» войну с Россией из-за Украины и призвали США заняться своими делами и перестать окружать РФ со всех сторон. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Узбекистане оценили возможность размещения военных баз США 10 мая 2021, 13:42 Текст: Алина Назарова

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны. «В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы – недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», – заявил представитель Минобороны, передает РИА «Новости». По его словам, этот принцип заложен и в конституции, и в концепции внешней политики. В военном ведомстве также отметили, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Так в ведомстве прокомментировали сообщение газеты Wall Street Journal о том, что США могут разместить войска, которые выводят из Афганистана, в странах Средней Азии – Узбекистане и Таджикистане. Напомним, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в мае посетил Узбекистан и Таджикистан. 29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана. США объяснили решение о выводе своих войск из Афганистана тем, что присутствие американских военнослужащих не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Американские десантники получили травмы после высадки в Эстонии 9 мая 2021, 20:43 Текст: Алексей Дегтярев

После высадки на эстонском аэродроме Нурмси 10 американских десантников получили травмы, их доставили в местные больницы, сообщил пресс-атташе посольства США Марк Нейлор. «Ни одна из травм не опасна для жизни, и большинство солдат вернулись к работе», – заявил Нейлор, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. По его словам, трое десантников все еще восстанавливаются в больнице после легких травм ног. Высадка проходила в ночь на 8 мая, в ней участвовали несколько сотен десантников, ее проводили в рамках учений Swift Response («Быстрый ответ»). В общей сложности в высадке участвовали свыше 700 американских военнослужащих. Напомним, в ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Эстонии проходят военные учения НАТО, которые являются лишь частью общих военных приготовлений страны, они серьезно нагрузили эстонскую экономику. Началась разработка самонаводящейся ракеты для РСЗО «Торнадо-С» 11 мая 2021, 06:59

Для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разрабатывается первая высокоточная управляемая ракета калибра 300 миллиметров с головкой самонаведения, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Ведутся научно-исследовательские работы по созданию для российских 300-миллиметровых реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» новой высокоточной управляемой ракеты. Впервые для боеприпасов РСЗО ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН). Для наведения на цель ракета будет использовать тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему», – приводит слова источника РИА «Новости». По имеющимся у источника данным, «в ближайшее время начнется этап стендовых испытаний ГСН для новой ракеты». Источник добавил, что «новый боеприпас должен обеспечить высокоточное поражение приоритетных малоразмерных и сильнозащищенных целей, таких как командные пункты противника, узлы связи и другие долговременные постройки объектов военно-промышленной инфраструктуры». В том числе, сообщил источник, будет реализована возможность всепогодного и всесуточного уничтожения малоконтрастных и ограниченно подвижных целей. На сегодняшний день, согласно данным открытых источников, в номенклатуре боеприпасов российских РСЗО есть управляемые ракеты с инерциально-спутниковой системой наведения. Однако эти боеприпасы не имеют головки самонаведения. Напомним, в июле прошлого года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия заняла треть мирового рынка реактивных систем залпового огня. РСЗО «Торнадо» создана для замены в российских Вооруженных силах реактивных систем «Град» и «Смерч». Системы «Торнадо» имеют более совершенную систему управления огнем и выпускаются в вариантах «Торнадо-Г» калибра 122 миллиметра и «Торнадо-С» калибра 300 миллиметров. NI попытался разгадать «изюминку» предстоящего парада Победы 8 мая 2021, 21:30 Текст: Ксения Панькова

Американский журнал The National Interest отметил, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отмечает издание, для участия в параде выделено 53 боевых самолета и 23 вертолета. При этом ключевую роль в полете над Москвой занимает именно Ту-160, который прошел модификацию. The National Interest считает, что Россия намерена продемонстрировать не столько его, сколько гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которыми снабдят ракетоносец, сообщает «ИноСМИ». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было. The National Interest также отметил, что помимо воздушного показа на Параде Победы будет представлена механизированная колонна из 190 машин, среди которых будут 35 различных типов новой и модернизированной военной техники. Маршем по Красной площади пройдут в общей сложности более 12 тыс. военнослужащих в составе 37 пеших парадных расчетов. Ранее начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин сообщил, что воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации. На Западе назвали российский Су-57 «убийственно красивым» 10 мая 2021, 09:22 Текст: Алина Назарова

Зарубежные пользователи Twitter не обошли вниманием Парад Победы в Москве и, в особенности, его воздушную часть, отметив красоту российских истребителей Су-57. Так, американский военный эксперт Х.И. Саттон выложил на своей странице в Twitter снимок с пролетевшими над Красной площадью российскими истребителями Су-57. «Хочу сказать, красивый самолет. «Сухие» в принципе выглядят убийственно», – написал он. Gotta say, good looking plane. Sukhois generally have killer looks pic.twitter.com/6g48HvQ49S — H I Sutton (@CovertShores) May 9, 2021 Восторг Саттона разделили и его подписчики. «Уголовник (так по кодификации НАТО называют Су-57) – это самое красивое создание компании «Сухой», – отметил один из них, передает РИА «Новости». Другой комментатор добавил, что Су-57 не только хорошо выглядит, но и звучит «круто». «Этот самолет будет достойным противником ВВС США», – написал еще один пользователь. С ним согласился и другой подписчик, который призвал не оценивать российских военных так же, как и 20 лет назад. «Они модернизировали большую часть арсенала, просто не так, как привыкли делать мы…И Россия, и Китай становятся очень опасными противниками», – подчеркнул он. Тем временем стало известно, что российский боевой самолет пятого поколения Су-57 доработают под управление группой малых беспилотных летательных аппаратов, которые истребитель будет нести на внутренней и внешней подвеске. МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» приняли участие в параде в Москве 9 мая 2021, 11:12

В Москве на параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне в воздух подняли четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26. Четыре МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» вылетели вслед за группой самолетов. Перед МиГ-31К прошли четверки фронтовых бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-35С, стратегический ракетоносец Ту-160 в сопровождении также четырех Су-35С, имитирующие дозаправку в воздухе «заправщик» Ил-78 и Ту-160, а также Ил-78 и Ту-95МС, тройка военно-транспортных Ил-76, передает РИА «Новости». Ранее американский журнал The National Interest предполагал, что в День Победы над Красной площадью впервые пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Американское издание подчеркивает, что «Кинжал» обладает меньшей дальностью, нежели крылатые ракеты Х-55СМ, которыми оснащен Ту-160, однако «Кинжал» намного быстрее их, поскольку он способен развивать скорость до 10 Махов, в результате чего Ту-160 получает такое средство преодоления американской противоракетной обороны, которого у него прежде не было. Турки устыдились из-за участия в будущих учениях НАТО 10 мая 2021, 13:58 Текст: Алина Назарова

Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались в связи с запланированными учениями Североатлантического альянса на Балканах, в которых примут участие 26 государств, включая Турцию. «Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях», – написал Абдуррахман Демир, передает РИА «Новости». Другие комментаторы назвали НАТО русофобской организацией и призвали прекратить лицемерие. Так, читатель под именем Гектюрк считает, что «26 стран не стоят одной России» и назвал их объединение против одного государства позором. «А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку», – задался вопросом он. Некоторые пользователи напомнили, что такие крупные учение стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин, чтобы передать ее бедным странам. С 17 мая по 2 июня НАТО проведет крупнейшие за последние 25 лет учения Defender Europe – 21, в которых примут участие 26 стран. В числе стран-участниц – не входящие в НАТО Босния и Герцеговина, Косово, Молдавия, Украина и Грузия. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Он также заявил, что Вооруженные силы России должны быть готовы к немедленному реагированию в случае «неблагоприятного развития» обстановки в связи с учениями НАТО. Эксперт оценил заявление США о «российском оружии» в Аравийском море 9 мая 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что образцы вооружения с судна, задержанного ВМС США в Аравийском море, являются лишь старыми советскими и китайскими системами. «Отчетливо видно, что на борту задержанного судна находятся старые советские и китайские образцы вооружения. К последним относятся, в частности, штурмовые винтовки «Тип-56» (копия автомата АК/АКМ – прим. ВЗГЛЯД), снайперские винтовки «Тип-79» и «Тип-85» (копии снайперское винтовки Драгунова СВД – прим. ВЗГЛЯД), гранатометы «Тип-69» (незначительно модернизированная копия РПГ-7 – прим. ВЗГЛЯД), пулеметы «Тип-80» (копия пулемета ПКМ – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует ТАСС эксперта. Ранее пятый флот ВМС США сообщил, что американский крейсер «Монтерей» изъял оружие российского и китайского производства с судна без опознавательных знаков в международных водах Аравийского моря. Анонсировано скорое появление в войсках планирующей авиабомбы «Дрель» 9 мая 2021, 17:20 Текст: Алексей Дегтярев

Вооруженные силы России в 2021 году получат новую планирующую авиационную бомбу «Дрель», заявил вице-премьер Юрий Борисов. «Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель». Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов», – заявил Борисов в интервью «Интерфаксу». Напомним, авиабомбу «Дрель» представили на форуме «Армия – 2019». Гендиректор концерна «Техмаш» Владимир Лепин отмечал, что боеприпас работает по принципу «пустил – забыл». Кассета сама выберет и идентифицирует цель, а ее поражающие элементы исключают наведение на гражданские объекты. Дальность планирования бомбы составляет 30 километров. В Совфеде назвали провокацией высадку военных США в Эстонии 9 мая 2021, 08:31 Текст: Ксения Панькова

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал американские военные маневры в Эстонии, отметив, что подобными действиями Вашингтон пытается спровоцировать Россию «на какие-то действия». «Без сомнения, это самая настоящая провокация. Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, – это считается нормой. Причем когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее превращают в активную мишень для возможного ответного удара. Вот она, двойная мораль», – Сказал Джабаров RT. Он также подчеркнул недопустимость таких действий со стороны Вашингтона и заявил, что подобными действиями США пытаются спровоцировать Россию «на какие-то действия», чтобы затем обвинить Москву в агрессии и ввести против нее ограничительные меры. В ночь на 8 мая военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response, которые начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тыс. военнослужащих. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. США высадили в Эстонии десант для крупнейших за 25 лет учений 8 мая 2021, 17:43 Текст: Вера Басилая

Военные армии США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, боевую технику и снаряжение в рамках учений Swift Response. «Более 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США десантировались на аэродром местечка Нурмси Ярваского уезда. Также были сброшены боевая техника и снаряжение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение минобороны Эстонии. Эстонские военные отмечают, что основную часть десантников доставили транспортными самолетами непосредственно из США. Десант сбросили ночью в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной. За маневрами следила прибывшая в Нурмси президент Керсти Кальюлайд. Предполагается, что американские десантники вылетят на вертолетах из Нурмси на Центральный полигон. Планируется, что учения также посетят командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер М. Каволи, командующий 8-м воздушно-десантным корпусом генерал-лейтенант Майкл Э. Курилла и командир 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майор Кристофер Донахью. По словам российского военного эксперта, доктор военных наук Константина Сивкова, высадка более 700 военных из США является масштабным событием для Эстонии, но для американцев особой сложности не представляла. «Казалось бы, в общем-то, мелочь, но с другой стороны, это еще один элемент наращивания натовских сил у наших границ. То есть это усиление угроз в отношении нашей страны, это надо четко понимать», – добавил Сивков. Однако, связывать масштабное десантирование в Эстонии с предстоящим празднованием Дня Победы в России он не стал. «Когда готовятся какие-то акты военные, их связывают не с праздниками, а связывают с конкретными моментами, которые выгодны для нападения», –пояснил эксперт. Учения Swift Response начались 5 мая. Это часть серии крупнейших за 25 лет учений США в Европе Defender Europe. Маневры пройдут в 16 странах с участием 28 тысяч военнослужащих. В ходе Swift Response около двух с половиной тысяч военных из Эстонии, США и Великобритании отработают защиту Эстонии в случае кризисной ситуации. В учениях примут участие более 20 самолетов и 25 вертолетов. Завершатся маневры 14 мая. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности, а националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что американское ведомство внимательно следит за ситуацией на границе России с Украиной. Корабль береговой охраны США зашел в одесский порт 10 мая 2021, 12:00 Текст: Алина Назарова

Американский корабль береговой охраны «Гамильтон» зашел в Одесский морской порт после учений, проведенных в Черном море с участием ВМС Украины. В 8.30 (совпадает с мск) корабль пришвартовался на 15-м причале (морского порта Одессы), пишет одесское издание «Думская». Ранее в Государственной пограничной службе Украины сообщили, что 8 мая корабли пограничных ведомств США и Украины провели совместные маневры в Черном море. В ходе учений отрабатывалось «слаженность действий в международной тактической группе», передает ТАСС. 27 апреля в Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за действиями сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США, зашедшего в Черное море. Ранее Шестой флот ВМС США информировал, что корабль вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО». Совет ЕС поручил Боррелю представить в ноябре проект военной концепции Евросоюза 10 мая 2021, 13:29 Текст: Алина Назарова

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю в ноябре представить проект первой европейской военной концепции под названием «Стратегический компас ЕС», говорится в заявлении Совета ЕС. «В соответствии со стратегической повесткой на 2019-2024 годы Совет призывает ЕС придерживаться более стратегического курса действий и увеличить свой потенциал действовать автономно. ЕС должен продвигать свои интересы и ценности и быть в состоянии противостоять глобальным угрозам и вызовам безопасности», – говорится в сообщении, передает ТАСС. В этой связи Совет ЕС призвал верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности представить первый проект «Стратегического компаса» для обсуждения на заседании Совета в ноябре 2021 года. Осенью прошлого года представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель официально подтвердил разработку нового документа о военной автономии Евросоюза – «Стратегического компаса ЕС». Сообщалось, что доктрину могут принять к марту будущего года. По данным СМИ, «Стратегический компас» Евросоюза более всего будет походить по форме на стратегическую концепцию НАТО. Цель нового документа – определение общего видения внешних угроз безопасности Евросоюза, методов их парирования и планирование совместных проектов по разработке инновационных видов вооружений, включая танки нового поколения. В Германии пожаловались на недостаток финансирования военных проектов 11 мая 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Осуществление многих крупных проектов Бундесвера находится под угрозой из-за неутвержденного финансирования, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный документ минобороны ФРГ. Речь, в частности, идет о разработке истребителя в рамках программы FCAS (Future Combat Air System) – крупнейшего европейского проекта в сфере вооружений общей стоимостью около 100 млрд евро. Кроме того, финансирование не обеспечено для проекта по созданию танка, над которым Германия работает совместно с Францией, а также для проекта по разработке подводной лодки, в котором участвует Норвегия, передает ТАСС. Согласно документу, не выделены средства и на закупку новых патрульных самолетов Boeing P-8A, двух танкеров для ВМФ и новых служебных катеров.

Также не обеспечено финансирование проекта Pegasus. Вместо этого планируется приобретение трех самолетов Bombardier Global 6000, способных перехватывать радиопередачи и обнаруживать датчики ПВО. «Проблемы финансирования, в частности, возникают из-за резкого сокращения бюджетных средств после 2022 года», – цитирует издание документ оборонного ведомства. Как отмечает издание, все указанные проекты должны быть представлены в бюджетном комитете Бундестага до конца июня. В таком случае решение по ним может быть принято до выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября 2021 года. Напомним, в феврале Германия передала НАТО смету на оборонные расходы в 2021 году, согласно которой Берлин намерен повысить их до рекордных 53 млрд евро – это на 3,2% больше, чем в 2020 году.