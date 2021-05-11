Су-30 перехватил над Черным морем три французских военных самолета

Российский истребитель Су-30 во вторник перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции, приближавшиеся к российской границе, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

По данным пресс-службы, 11 мая российские радары засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

«Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30... Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там подчеркнули, что нарушения государственной границы Российской Федерации допущено не было.

В ЮВО добавили, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее Су-30 Южного военного округа сопроводил над Черным морем три самолета ВВС США и Франции, которые приблизились к госгранице России.