ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в России на 2021 год

ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году, при этом ухудшила прогноз по добыче нефти в США.

«По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в апреле в месячном выражении составила 10,76 млн баррелей в сутки. Это на 0,06 млн баррелей в сутки больше, чем в апреле 2020 года. На фоне этого добыча в России во втором квартале 2021 года был пересмотрена в сторону увеличения на 0,072 млнабаррелей в сутки в среднем – до 10,66 млн баррелей, и, как ожидается, останется на этом уровне во втором полугодии 2021 года», – цитирует доклад «Прайм».

Также в докладе говорится, что «ожидается падение добычи нефти в США в 2021 году на 0,28 млн баррелей в сутки год к году, в среднем до 11,04 млн баррелей в сутки». В организации подсчитали, что добыча нефти в США в минувшем году снизилась в среднем на 0,93 млн баррелей в сутки – до 11,31 млн баррелей.

Что касается прогноза по росту спроса на нефть в мире, ОПЕК не внесла в него изменений. «В 2021 году ожидается, что мировой спрос на нефть увеличится на 6 млн баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и составит в среднем 96,5 млн баррелей в сутки», – говорится в докладе.

В связи с тем, что восстановление экономики в странах ОЭСР Северной и Южной Америки идет медленнее ожидаемого, а также из-за всплеска заболеваемости в Индии и Бразилии, ОПЕК понизила прогноз спроса на нефть в первом полугодии 2021 года.

В апреле министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие условия сделки по ограничению добычи на май – июль. В марте 2021 года ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.