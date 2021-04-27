ОПЕК+ рекомендовал сохранить на май-июль текущие условия сделки

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сохранить текущие условия сделки по ограничению добычи на май-июль, сообщил источник в одной из делегаций альянса.

«Рекомендация – придерживаться текущих условий сделки»,– передает РИА «Новости» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса планируется 1 июня.

С мая 2020 года ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть в результате пандемии коронавируса сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере улучшения ситуации с распространением коронавируса ограничения по добыче корректируются.

На апрель 2021 года они составляют 6,9 млн баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки.

С мая ОПЕК+ согласовал дальнейшее уменьшение объема сокращаемой добычи – до 6,55 млн баррелей в сутки, с июня – до 6,2 млн, с июля – до 5,76 млн. С учетом добровольного вклада Саудовской Аравии и постепенного выхода из него ограничения ОПЕК+ в апреле составляют 7,9 млн баррелей в сутки, в мае – 7,3 млн, в июне – 6,6 млн, в июле – 5,76 млн баррелей.

Между тем вице-премьер России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ видит оптимизм на рынке, однако следует внимательно следить за распространением COVID-19 в Азии.



«На рынке мы видим некий оптимизм и положительную динамику показателей мобильности населения, восстановление спроса в крупнейших странах-потребителях. Но в то же время мы должны внимательно следить за ситуацией, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции, которая еще имеет место быть, особенно во многих странах Азиатского региона», – сказал он.



Новак добавил, что основной задачей альянса должно оставаться исполнение договоренностей альянса в полном объеме.

Напомним, в марте 2021 года ОПЕК+ согласовала рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.