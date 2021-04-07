Вакцину «ЭпиВакКорона» признали эффективной против новых штаммов COVID

Российская вакцина «ЭпиВакКорона» является эффективной против «британской» и «южноафриканской» мутаций коронавирусной инфекции, заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов.

Семенов заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ», что «против всех известных (штаммов), которые сейчас есть, – и британского, и южноамериканского, и южноафриканского – это (вакцина) работает», передает ТАСС.

Также Семенов заявил в эфире «Соловьев LIVE», что антитела после вакцинации этим препаратом у пожилых людей вырабатываются в 94% случаев.

«Мы точно знаем, что вакцина может применяться у лиц любого возраста старше 18, сейчас мы пойдем вниз. Мы понимаем, что введение вакцин вызывает образование эффективных антител в 94% случаев», – рассказал он.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что речь идет о выработке антител у людей старше 60 лет.

Кроме того, по словам Семенова, «ЭпиВакКорона» защищает от тяжелого развития коронавируса, то есть даже если человек заболеет после вакцинации, он не умрет, передает РИА «Новости».

«ЭпиВакКорона» – вторая (после «Спутника V») зарегистрированная в России вакцина для профилактики коронавируса. Ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела.

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