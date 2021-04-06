Попова сочла преждевременным снятие ограничений по COVID в ряде регионов

Некоторые регионы России преждевременно приступили к снятию ограничений, введенных из-за коронавируса, они начали этот процесс еще в феврале, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

Попова заявила, что «регионы постепенно снимают ограничения, они начали это делать еще с февраля», однако «в целом ряде случаев, на наш взгляд, (это) преждевременно», передает ТАСС.

Так, есть субъекты, где заболеваемость «превышает показатели среднероссийские, это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия».

Также она указала, что Роспотребнадзор держит ситуацию с коронавирусом в Турции «на особом контроле» в связи с большим количеством россиян в этой стране. Там зафиксировано «резкое осложнение ситуации», зафиксирован рост числа случаев коронавируса на более чем 40% с середины марта, это «взрывной рост».

Между тем специалисты в России выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 случаев южноафриканского штамма.

Ранее стало известно, что на Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса, его привезла женщина, вернувшаяся из Турции.

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось о 78 случаях инфицирования британским штаммом коронавируса и пяти случаях южноафриканского штамма в России.

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