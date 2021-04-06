На Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса

|
6 апреля, вторник | Последнее обновление — 14:06 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров призвал Францию и Германию «привести в чувство» Киев
Разделы
История дает нам шанс стать оплотом здравого смысла и христианского наследия в мире, все больше сходящем с ума. Было бы очень горько его упустить.
Подробности...
6 апреля 1920 года образовалась ДВР – Дальневосточная республика, формально не подчинявшаяся Москве. В этом наполовину независимом, наполовину связанном с Советской Россией государстве, продолжала идти гражданская война – красные увлеченно дрались с белыми, там существовали рыночные взаимоотношения и многопартийность.
Подробности...
Единственная проблема с вакцинными паспортами – это то, что они фундаментально нарушают права человека и законодательства государств, собирающихся их внедрить. Медицинская информация конфиденциальна. Никто не вправе заставлять пациента ее раскрывать.
Подробности...
На Большой кольцевой линии московского метро открылись две новые станции – «Народное Ополчение» и «Мневники». Станции стали 11-й и 12-й на большом кольце, до полного завершения линии осталось еще 19. По оценкам городских властей, на этих станциях ежедневно будет перемещаться около 40 тысяч пассажиров
Подробности...
Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
Подробности...
Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
Подробности...
В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
|
|
На Урале зафиксировали первый случай британского штамма коронавируса
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В Екатеринбурге зарегистрировали случай инфицирования британским штаммом коронавируса, его привезла жительница, которая вернулась из Турции, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
«В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта», – цитирует сообщение ведомства Ura.ru.
Женщину положили в бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 Екатеринбурга.
Специалисты после выявления штамма провели эпидемиологическое расследование, найдены все контактировавшие с женщиной, в том числе медики ЦГКБ №6, куда первоначально обратилась пациентка. За ними установлено наблюдение.
На прошлой неделе сообщалось, что в России зарегистрировано 78 случаев инфицирования британским штаммом коронавируса и пять случаев – южноафриканским.
Гинцбург объяснил нежелание ЕС разрешать «Спутник V»
|
|
Евросоюз не спешит допускать на рынок вакцину «Спутник V» из-за опасения высоких качеств российского препарата, благодаря которым он может составить серьезную конкуренцию продвигаемым в Европе аналогам, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Евросоюз не спешит вывести «Спутник V» как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Напомним, 2 апреля премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Евросоюз «непрямо вынуждает» республику начать переговоры с Россией о приобретении вакцины от коронавируса «Спутник V» до получения сертификата европейского регулятора.
В конце марта канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Австрия планирует в апреле приобрести у России 1 млн доз вакцины «Спутник V». ЕК уже предупредила Австрию об «ответственности» за применение российского препарата.
Неделей ранее Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся.
В свою очередь еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подсчитано общее число вакцинированных от COVID россиян
С начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 миллионам, говорится в исследовании, проведенном на основании данных региональных оперштабов.
По данным РБК, почти месяц назад число жителей России, получивших хотя бы одну дозу вакцины, составляло 4,72 млн человек (3,22% от населения страны). В апреле их число увеличилось до 6,93 млн (4,74%).
Лидерами по доле вакцинированных оказались Чукотка (7,27% населения региона), Москва (6,32%), Ненецкий автономный округ (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
При этом отмечается, что в регионах Северного Кавказа – Кабардино-Балкарии и Чечне – все еще сохраняются низкие показатели (доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%). Дагестан остается единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,97% (за последние три недели она выросла вдвое).
Накануне президент Владимир Путин заявил, что российская вакцина эффективна против всех известных до сих пор вариантов коронавируса.
За минувшие сутки в России выявили 9 тыс. 21 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.
Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе
|
|
Власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе после ошибки при производстве вакцины Johnson & Johnson, сообщили высокопоставленные источники New York Times.
По словам источников издания, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что привело к потере 15 млн доз вакцины. Компания AstraZeneca заявила, что будет работать с администрацией США над поиском альтернативного места производства препарата.
Накануне Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca для всех категорий населения из-за побочных эффектов.
Ранее Соединенные Штаты отказались делиться вакциной от COVID-19 с другими странами. В марте Белый дом отклонил запрос на экспорт вакцины в Евросоюз, при этом на заводе в штате Огайо были готовы к распределению порядка 30 млн доз вакцины AstraZeneca, еще десятки миллионов доз были произведены в Балтиморе (штат Мериленд). В самих США применение вакцины AstraZeneca еще не получило одобрение регулятора.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Итальянский политик не дождался вакцины дома и привился от COVID в России
Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России.
Как отмечается, женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а сейчас политику сделали второй укол.
«Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», – передает RT слова Равальоли, отметившего, что для него это было бы слишком долго.
По его словам, «быть убитым, потому что в Европе не работает какой-то бюрократический механизм, – это нехорошо».
Кроме того, Равальоли высказал мнение, что ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно из-за политических причин.
Напомним, 1 апреля газета El Pais сообщила, что ни одна из поставленных Евросоюзом целей по вакцинации жителей сообщества от коронавируса не была выполнена по итогам первого квартала этого года.
В Германии привитым от COVID пообещали привилегии при путешествиях
Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан, заявил, что вакцинированные от коронавируса граждане получат возможность путешествовать, не соблюдая карантин.
«Получившие прививку смогут без тестов ходить по магазинам или в парикмахерские. Также, как считают в Институте Роберта Коха, им больше не нужно будет соблюдать карантин», – сказал Шпан в интервью BILD am Sonntag, передает РИА «Новости».
По его словам, окончательно решение будет принято после того, как в ФРГ пройдет третья волна коронавируса.
Он сослался на исследование Институте Роберта Коха, согласно которому на пятнадцатый день после завершения вакцинации люди менее заразны, чем те, у которых негативный тест на коронавирус и отсутствуют симптомы болезни.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса.
Со 2 апреля в Берлине ввели комендантский час. 23 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в стране до 18 апреля. Кроме того, она заявила о третьей волне коронавируса в Германии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Повторный тест выявил у президента Аргентины коронавирус
Повторный тест подтвердил заражение президента Аргентины Альберто Фернандеса коронавирусом, сообщила администрация главы республики.
«Диагноз «заражение COVID-19» был подтвержден после получения положительного результата ПЦР-теста», – приводит текст сообщения ТАСС.
Лечащий врач президента Аргентины Федерико Сааведра сообщил, что состояние главы республики оценивается как стабильное, его анализы в норме и симптомов болезни нет. «Ясно, что у него легкая форма течения болезни во многом благодаря защитному эффекту введенной вакцины», – отметил Сааведра.
В свою очередь министерство здравоохранения южноамериканской страны сообщило, что после проведенной вакцинации коронавирусом заразились менее 0,2% аргентинцев «в случае, когда после первой прививки прошло не менее двух недель». Для иммунизации населения в Аргентине используются российский препарат «Спутник V», вакцина китайской компании Sinopharm и препарат индийского производства Covishield.
Из доклада следует, что из 2824344 человек, привившихся первой дозой вакцины, коронавирусом заразились 4212 человек. Из 650071 жителя, получившего две дозы, заболели 1003 человека. «Была получена информация о смерти 15 человек в возрасте от 61 до 94 лет, которым была введена первая доза (0,0005%). Среди тех, кто вакцинировался двумя дозами, умерших зарегистрировано не было», – отметили в Минздраве республики.
Ранее президент Аргентины изолировался после получения положительного результата теста на коронавирус. Разработчик российской вакцины «Спутник V» – институт Гамалеи – заверил, что вакцинация предохранит президента Аргентины Альберто Фернандеса от серьезных форм вызванного коронавирусом заболевания (COVID-19).
Напомним, в январе президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер привились «Спутником V». В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку. 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V».
23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно, сообщила пресс-служба фонда.
«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», – говорится в сообщении.
Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», – подчеркнул он.
Ранее РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
ВОЗ порекомендовала больным COVID изолировать домашних питомцев
|
|
Всемирная организация здравоохранения подтвердила возможность передачи коронавируса собакам и домашним кошкам, ВОЗ рекомендует больным с COVID ограничить контакты с домашними животными, так как могут происходить генетические модификации вируса, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«В настоящее время рекомендуется, чтобы люди, больные COVID-19, и люди из группы риска ограничивали контакты с домашними питомцами и другими животными. Поскольку вирусы перемещаются между популяциями людей и животных, могут происходить генетические модификации вируса, и эти изменения потенциально могут иметь последствия для заболевания людей», – приводит слова Вуйнович РИА «Новости».
Она добавила, что «ВОЗ призывает внимательно следить за любыми изменениями в вирусе и предотвращать любую передачу вируса от животных к человеку и возможные изменения». Также Вуйнович уточнила, что «вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован».
«Несколько животных – норки, собаки, домашние кошки, львы, тигры и енотовидные собаки, – контактировавшие с инфицированными людьми, дали положительный результат на COVID-19. Процесс изучения влияния вируса на другие виды животных идет», – рассказала представитель ВОЗ.
Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса для животных – «Карнивак-Ков», ее массовое производство может быть запущено уже в апреле.
Ранее директор Института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что на следующем этапе, когда человечество будет защищено от коронавируса с помощью вакцин, вирус может массово распространиться среди сельскохозяйственных и домашних животных.
Роспотребнадзор: Привитым «ЭпиВакКороной» нужны специальные тесты на антитела
Не все тест-системы могут выявить антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной», оценка уровня иммунитета, сформировавшегося после прививки препаратом, должна проводиться с помощью специальных ИФА-тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса. (...) В связи с этим для оценки уровня, сформировавшегося после введения вакцины иммунитета, необходимо использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что чувствительности большинства тестов может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки «ЭпиВакКороной», поскольку большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного S-белка вируса. «Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых «ЭпиВакКороной», – добавляется в сообщении.
В ведомстве уточнили, что ИФА-тесты поставляются во все регионы России, где проводится вакцинация населения «ЭпиВакКороной».
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» уже доступна, она начала поступать в медучреждения на этой неделе.
В России на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Все препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.
Заявлено о способности «Спутника Лайт» вдвое снизить риск заражения COVID
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может снизить риск заболевания на 50%, сообщил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».
«Если вариант «Лайт», который представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V», использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», – передает слова Гинцбурга РИА «Новости».
Ученый уверен, что применение вакцины сможет избавить медицинские стационары от большого потока заболевших.
Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи подал документы в Минздрав России на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», представляющую из себя первый компонент «Спутника V».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
23 марта начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах из России, ОАЭ и Ганы.
Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca
Власти Нидерландов решили приостановить применение вакцины компании AstraZeneca от COVID-19 для всех категорий населения из-за побочных эффектов.
В Нидерланадах решили временно не использовать вакцину компании AstraZeneca после выявленных случаев тромбоэмболии у вакцинированных, передает «Интерфакс» со ссылкой на издание NL Times.
Днем ранее в Нидерландах решили отказаться от использования вакцины AstraZeneca для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов, а именно тяжелых тромбозов. Отмечалось, что в общей сложности у пяти женщин в возрасте от 25 до 65 лет после вакцинации AstraZeneca был выявлен тромбоз и низкое количество тромбоцитов.
Ранее сообщалось, что в Британии семь человек умерли из-за образования тромбов после вакцины AstraZeneca.
В настоящее время некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у вакцинированных. Европейский регулятор проводит расследование инцидентов, но пока считает возможным продолжать вакцинацию.
Тем временем вакцина против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca объявила о смене названия на Vaxzevria на фоне появившихся сообщений об обнаружении тромбов у получивших вакцину.
Так, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
Иордания начала вакцинацию «Спутником V»
В Иордании началась вакцинации от коронавируса российской вакциной «Спутник V», препарат смогут получить граждане старше 45 лет, сообщил минздрав страны.
«Министерство начало выдачу российской вакцины «Спутник V» гражданам, записавшимся через специальный сайт», – заявил радиостанции Hala директор программы национальной вакцинации минздрава Иордании Камель Абу Силь, передает РИА «Новости».
По его словам, вакцину смогут теперь получить все граждане старше 45 лет.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Ее эффективность составляет 91,6%.
Гинцбург рассказал «самый смешной миф» о «Спутнике V»
Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф о «Спутнике V»: российские хакеры украли план создания вакцины против коронавируса у компании AstraZeneca.
«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», – сказал Гинцбург в интервью РИА «Новости».
Он напомнил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в качестве шутки в своем Twitter предложил «отдать долг» и с помощью компонента российской вакцины повысить эффективность препарата AstraZeneca.
Также Гинцбург опроверг влияние «Спутника V» на геном человека и наследственность.
Меморандум о взаимодействии Центра Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компании «Р-Фарм» был подписан 21 декабря 2020 года. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Названы сроки начала испытания системы «иммунных паспортов» в Британии
Власти Великобритании приступят к пробным испытаниям системы паспортов иммунитета к коронавирусу в апреле, широкое использование паспортов начнется осенью, сообщила газета The Sunday Telegraph.
В понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон сделает первое официальное заявление о том, что правительство ведет разработку системы, которая позволит жителям королевства посещать места скопления людей: бары, театры, футбольные матчи, передает ТАСС.
Источник британского издания сообщил, что «иммунный паспорт» будет представлять собой приложение для смартфонов, разработка и отладка которого потребует нескольких месяцев работы. Также возможно введение бумажных паспортов. Газета пишет, что в ближайшие месяцы система будет испытываться. Так, свидетельства наличия иммунитета должны будут предъявить болельщики на нескольких предстоящих матчах розыгрыша Кубка Англии по футболу, которые пройдут на лондонском стадионе «Уэмбли», включая финал первенства 15 мая. Кроме того, систему паспорта свидетельства придется предъявлять посетителям нескольких клубов, которые временно откроются в Ливерпуле, а также участникам массового забега в Хартфордшире.
Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон высказал предположение, что третья волна пандемии коронавируса вновь накроет королевство.
В Ливию доставили первую партию «Спутника V»
Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» доставлена в Ливию, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны.
Доставленная в Триполи партия «Спутника V» направлена на склады министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».
По данным ливийского Минздрава, в настоящее время в стране зарегистрировано более 160 тыс. случаев коронавируса, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 составляет более 2,6 тыс.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 59 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Ее эффективность составляет 91,6%.
|
|