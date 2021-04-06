Зеленский счел вступление Украины в НАТО единственным путем завершения войны в Донбассе

Вступление Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе, это станет «сигналом для России», заявил президент страны Владимир Зеленский в беседе с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

В сообщении на сайте офиса Зеленского говорится, что в разговоре со Столтенбергом тот указал на стремление Киева к реформированию армии и оборонного сектора, однако «одними реформами Россию не остановить».

«НАТО – это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. План действий по членству (ПДЧ) станет настоящим сигналом для России», – сказал он.

Зеленский и Столтенберг обсудили ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе и увеличение количества нарушений режима тишины. Зеленский также проинформировал генсека НАТО якобы о стягивании Россией войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям.

Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.

«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству», – сказал он.

В свою очередь Столтенберг сообщил в Twitter, что связался по телефону с Зеленским, «чтобы выразить серьезную озабоченность в связи с российской военной активностью на территории у границ Украины и нарушениями режима прекращения огня».

Он добавил, что «НАТО строго поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

«Мы остаемся привержены нашему тесному партнерству», – отметил он.

Ранее НАТО обвинило Россию в нарушении соглашения о перемирии в Донбассе.

Напомним, 3 апреля в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. На следующий день мирный житель подорвался в ЛНР на взрывном устройстве, сброшенном украинскими силовиками с беспилотника.

При этом в тот же день Германия и Франция поддержали Украину на фоне обстрелов Донбасса. В Совфеде раскритиковали позицию Европы по Донбассу.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что «у Украины для этого все готово».