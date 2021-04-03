При стрельбе в американском штате Мэриленд погибли три человека

Гоблин: России свой YouTube нужен был еще 10 лет назад

«Российский видеохостинг надо было развивать еще десять лет назад, а в нынешних внешнеполитических условиях это стало настоятельной необходимостью», – заявил газете ВЗГЛЯД блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), комментируя решение «Газпром-медиа» перезапустить видеоплатформу RuTube.

«Не надо было столько лет радоваться тому, что есть американский YouTube, который обрабатывает наше население вовсе не так, как надо нашему государству. Теперь вопрос встал ребром: вскоре, по-видимому, придется отключить YouTube. И оказалось ничего своего у нас и нет. Телевидение есть, а видеохостинга своего нет», – сказал российский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин).

Блогер приветствует перезапуск Rutube и первые изменения, произведенные на платформе. «Все о чем сообщили: изменение интерфейса, отмена обязательной регистрации, возможность самостоятельного запуска стримов и подкастов – это то, что нужно. Хорошо, что этим, наконец, начали заниматься. Пока гром не грянет – мужик не перекреститься», – отметил собеседник.

При этом эксперт высказал сомнение в технической стабильности сервиса, несмотря на оптимистичные заявления его администрации. «Главным вопросом остается: будет ли Rutube хорошо технически работать? Он ведь отродясь стабильно не работал. Невозможно было там ничего закачать, невозможно чего-то смотреть. Планы анонсированы хорошие, но написать можно что угодно – главное сделать», – подчеркнул Гоблин.

Эксперт акцентировал внимание на том, что контент на новой платформе должен приносить прибыль: «Многие слабо себе представляют, каких усилий стоит производство видеоконтента, его создателям вообще-то хотелось бы «отбить» потраченные деньги. А желательно – и с прибылью. Боюсь, на Rutube это разовьется еще не скоро», – опасается Пучков.

«Но когда YouTube отключат, то все, естественно, куда-то побегут. Если наша видеоплатформа будет к тому времени как-то сносно функционировать, то, наверное, придут туда. В любом случае: надо делать свой видеоагрегатор и замещать им YouTube. Это сегодня категорический императив для России», – подытожил Пучков.

Ранее в пятницу администрация видеоплатформы RuTube объявила о ее перезапуске. Первые изменения затронули веб-версию сайта: пользователям стала доступен новый интерфейс с удобной навигацией, новыми цветовыми решениями и возможностью управлять контентом. Теперь пользователи могут смотреть контент без регистрации, загружать видео через удобную студию, создавать тематические плейлисты, монетизировать свой контент, передает RT.

В бета-версии доступны разделы с подкастами, образовательным контентом и трансляциями. В ближайшее время пользователи смогут самостоятельно запускать стримы на RuTube, а в третьем квартале – продавать товары в прямом эфире и загружать подкасты.

Как рассказал журналист Антон Красовский,холдинг «Газпроммедиа», владеющий RuTube, собирается создать полноценный аналог YouTube. «Это будет совершенно аналогичная YouTube платформа с возможностью постить любой продолжительности видосы, стримить в прямом эфире, комментировать в чатах и под видео, делиться как угодно и где угодно», – написал Красовский. Он выразил надежду, что многие СМИ перейдут на обновленную интернет-платформу.

В последнее время YouTube все чаще блокирует каналы российских СМИ и снятые в России документальные фильмы. Так, в марте YouTube определил фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» как «неприемлемый» или «оскорбительный для некоторых аудиторий», доступ к фильму был ограничен.