Выборы-2021: «Единая Россия» обустраивает городскую среду, а «Новых людей» усилила экс-мэр Якутска

Экс-глава Якутска Сардана Авксентьева решила баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». «Единая Россия» и Минстрой запустили онлайн-платформу, на которой жители любого города сами отберут площадки, требующие благоустройства. Один из лидеров «эсеров» Захар Прилепин хочет восстановить Советский Союз.

Бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева сообщила «Коммерсанту», что решила баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди». Лидер партии Алексей Нечаев подтвердил эту информацию. При этом Авксентьева станет советником Нечаева по работе с регионами. Пойдет ли экс-мэр в Госдуму по списку или по одномандатному округу, в партии пока не раскрывают. Как известно, в январе Авксентьева покинула свой пост, ссылаясь на возникшее у нее онкологическое заболевание.

«Единая Россия» и Минстрой дали старт голосованию по отбору проектов благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Таким образом, у жителей России появилась возможность самостоятельного выбора площадки, которая нуждается в благоустройстве. Это можно сделать на платформе za.gorodsreda.ru до 30 мая. Те же, кто предпочитают личное общение, могут проголосовать в общественных приемных ЕР. Мобильные бригады добровольцев будут приезжать с планшетами в отдаленные территории, чтобы живущие там россияне тоже могли участвовать в проекте. К концу недели пункты для голосования откроют во всех субъектах.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захар Прилепин инициировал конференцию, посвященную «консолидации сил», нацеленных на воссоздание Советского Союза. Кроме движения самого Прилепина, ее организаторами стали движение «Новые Скифы» и Евразийский центр Льва Гумилева. При этом «Справедливая Россия» в числе организаторов не упоминается. Предполагается, что по итогам будет подписан меморандум о восстановлении Советского Союза в новой геополитической форме.

Руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко считает, что Сардана Авксентьева – хорошее приобретение для партии Алексея Нечаева. «Авксентьева – среди немногих региональных политиков с высокой федеральной известностью. А повестка поддержки местного самоуправления и регионов – то, что доктор прописал «партии рассерженных горожан», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

«Самое удивительное в Сардане Авксентьевой – это ее «тефлоновость», – отметил политолог и напомнил, что с момента ухода «народного мэра» в отставку против нее велась кампания с использованием прессы и соцсетей. «Результат – незначительное снижение рейтинга доверия в рамках статистической погрешности (с 60 до 58%). Авксентьева по-прежнему входит в топ-3 самых популярных политиков региона», – сказал Минченко.

Минченко перечисляет причины такой «тефлоновости». «Накопленное доверие и иммунитет к информационным атакам. Второе: сочувствие и сопереживание (победила недуг, на фоне которого политические атаки – комариные укусы). Причем очень важно, что Сардана, перенесшая две операции, на сочувствие не напрашивалась – сообщила о своей болезни сухо и без подробностей», – отметил эксперт.

Третий фактор, как считает Минченко, это правильно выбранная тональность общения Авксентьевой с избирателями – в стиле «новой искренности». Способность открыто и с самоиронией отвечать на самые жесткие вопросы.

В свою очередь профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев двойственно оценил решение «Новых людей». «В лице Авксентьевой партия привлекла на свою сторону неординарного известного политика, что вроде бы явная удача. Но если вдуматься, то это скорее минус, свидетельство «всеядности» партии. «Народный мэр» Якутска – политик популистского толка. Самые лучшие мэры, в отличие от Авксентьевой, в федеральной прессе стараются не появляться», – отметил политолог.

Матвейчев не удивлен, почему Авксентьева пришла в партию именно к Нечаеву. «Победив в борьбе за кресло мэра Якутска кандидата от «Единой России», она точно не пошла бы теперь кандидатом в Госдуму от ЕР. Справороссов Якутии представляет и будет представлять один человек – Федор Тумусов. КПРФ в Якутии непопулярна, да и Авксентьева – никакая не коммунистка. ЛДПР с ее показательным национализмом вряд ли может победить в такой республике, как Якутия. В итоге для Сарданы Владимировны остаются лишь новые партии, из которых самая перспективная – «Новые люди», – резюмировал Матвейчев.

Что касается нового проекта «Единой России», созданного совместно с Минстроем, то эксперт считает его беспрецедентным. «Никогда еще в истории России не было, чтобы человек сам выбирал, как будет выглядеть населенный пункт, где он живет. Разумеется, все это пойдет в плюс партии на предстоящих выборах. Это новый инструмент правящей партии. Благодаря ему, рядовой горожанин будет сам выбирать, что и где нужно отремонтировать, обустроить в его городе, районе, квартале», – сказал Матвейчев. «Вся страна превращается в большую стройку. Это раньше можно было говорить, что в каком-то городе ничего не меняется, сейчас такого нет. Инфраструктура, дороги, общественные пространства – все постепенно приводится в порядок», – констатирует политолог.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов скептически оценивает инициативу Захара Прилепина, посвященную «восстановлению Союза». «Захар, а точнее, Евгений Прилепин (как его зовут по паспорту) – большой писатель, состоявшийся общественный деятель, но политик – еще не очень опытный. Он пытается, как в литературе, искать новые формы. И это можно понять, но это не всегда имеет прямое отношение к политическому процессу», – считает Мартынов. По его мнению, «более опытные товарищи по партии позднее «отформатируют» подобные инициативы Прилепина.

Лидеры объединенной партии «СР – За Правду» несколько различаются по мировоззрению, тактике действий, отмечает Мартынов, поэтому неудивительно, что некоторые действия Прилепина не поддерживаются всей партией. «С одной стороны, главный принцип избирательной кампании – хорошо все, что привлекает людей. Ностальгия по СССР, по империи, действительно есть у многих избирателей разного возраста. Однако кого-то из электората объединенной партии такая более мечтательная, чем практическая постановка вопроса может и оттолкнуть. Какую-то часть электората на этом, наверное, можно «откусить» у КПРФ, но кого-то и потерять. Подвести дебет-кредит в этой бухгалтерии сейчас сложно. Все покажут лишь итоги выборов», – подытожил Мартынов.

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