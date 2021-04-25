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В Венгрии признали «Спутник V» самой эффективной вакциной
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в Венгрии продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех препаратов, применяющихся в стране, сообщило правительство республики.
Средняя смертность среди вакцинированных «Спутником V» в 20-32 раза меньше, чем при использовании других вакцин, число заболеваний коронавирусом – в 2-6 раз ниже, говорится в Twitter Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Согласно инфографике, представленной РФПИ, среднее количество заболеваний COVID-19 среди привитых российским препаратом составило 95 на 100 тыс. человек, средняя смертность – один случай на 100 тыс. вакцинированных. Средняя заболеваемость привитых препаратом AstraZeneca – 700 человек, смертность – семь. После вакцинации продуктом компании Pfizer/BioNTech заболевает в среднем 555 человек, умирает 32. Среди привитых вакциной Moderna на 100 тыс. человек заболевают 176 пациентов, умирает 20, среди вакцинированных препаратом SihoPharm инфицируются коронавирусом 356 человек, умирают 16
Отмечается, что доля смертей у вакцинированных препаратом Pfizer/BioNTech в 32 раза выше, чем у «Спутника V». При этом смертность после вакцинации Pfizer в пять раз выше, чем у вакцины AstraZeneca.
Венгрия первой из стран Евросоюза начала использование российской вакцины. Первую партию «Спутника V» доставили в республику в начале февраля.
В марте министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава венгерского МИДа Петер Сийярто по телефону обсудили поставки препарата в Венгрию.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.
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США заподозрили в намерении использовать истребитель для подавления протестов
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Национальная гвардия США в Калифорнии допускала вариант с использованием истребителя для подавления возможных беспорядков из-за введенных ограничений по коронавирусу, сообщают местные СМИ.
Издание The Los Angeles Times сообщает со ссылкой на источники, что в марте 2020 года гвардия получила приказ перевести F-15C в состояние боевой готовности для «возможной внутренний миссии», передает РИА «Новости».
Детали предполагаемой операции в указе не уточнялись, но, по мнению нацгвардейцев, истребитель могли использовать, чтобы запугать и разогнать протестующих, пролетев над ними на минимальной высоте. Такой способ уже ранее использовался в зонах боевых действий в Ираке и Афганистане.
«Этот приказ опозорил бы наших военных (...) Будто мы угрожаем мирным жителям», – отметил один из источников.
Директивы передавались устно или в текстовых сообщениях, а не в официальных письменных распоряжениях, что лишь усиливало опасения военных.
Вместе с тем представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг данные о планах применить F-15C для подавления беспорядков.
«Мы не используем наши самолеты для запугивания мирных жителей», – заявил он.
Кроме того, источники The Times подчеркнули, что, хотя приказ о применении самолета так и не поступил, возможность принятия подобного решения встревожила нацгвардейцев.
Напомним, весной 2020 года в США прошли митинги протеста против жесткого карантина, поставившие страну на грань мятежа.
Словакия обещала обнародовать договор о покупке «Спутника V»
Братислава опубликует договор о покупке российской вакцины «Спутник V» против коронавируса вне зависимости от позиции России, заявил глава минздрава Словакии Владимир Ленгварский.
Он сообщил, что российскую сторону проинформировали о решении Братиславы, но даже если Москва будет против, Словакия «договор опубликует». При этом ждать ответ в Братиславе готовы «максимально несколько дней». Ленгварский подтвердил, что Словакии грозят финансовые санкции, если текст документ будет обнародован без согласия Москвы, передает ТАСС.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». После этого «Спутник V» успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
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Вирусолог объяснил снижение заболеваемости гриппом в пандемию коронавируса
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На значительное снижение заболеваемости гриппом в период эпидемии коронавируса повлияли меры против распространения COVID-19, а также большой интерес к вакцинации против данного заболевания, заявил газете ВЗГЛЯД вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев.
На фоне коронавирусной инфекции в мире почти перестали регистрироваться случаи сезонного гриппа. На конец 2020 года в Северном полушарии активность гриппа находилась на таком же низком уровне, как и летом что подтверждено в том числе статистикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), следует из статьи в журнале Science.
«Грипп, как всякое инфекционное заболевание, не находится с нами постоянно, а приходит к нам дважды в год: глубокой осенью и ранней весной. То есть это происходит тогда, когда на лицо четыре фактора: холодно, сыро, ветрено и на душе тоскливо. Соответственно, из-за пандемии коронавируса, поскольку мы ей озабочены, мы начали забывать о том, как происходили наши встречи с гриппом», – говорит Зуев.
Врач напоминает, что все столкновения человека с данным вирусом отличались по интенсивности заболеваемости, которая зависела от целого ряда факторов. Соответственно, если осень была более сухая, то заболеваемость была меньше, если были скачки температуры и более ветренная и сырая погода, то количество заболевших было выше. Кроме того, если вакцинный штамм соответствовал эпидемическому штамму, который вызывал заболеваемость, то число гриппозных больных также было меньше.
«Не нужно ждать, чтобы каждый раз было десять тысяч больных, ни больше ни меньше. Это все очень колеблющуюся цифры, величина которых и время наступления зависит от целого ряда обстоятельств. Что касается нынешних обстоятельств, то в большой степени затушевал всю гриппозную картину, конечно, коронавирус. Здесь надо помнить, что отчасти те пациенты, которые приходили к врачу с жалобой на повышение температуры, кашель, насморк и так далее, болели как раз гриппом, но не были зафиксированы», – полагает собеседник.
Но по большей части влияние на заболевание гриппом во время пандемии коронавируса оказали два фактора, продолжает вирусолог. Первый, страхи заболеть COVID-19, благодаря которым граждане исправно соблюдали противоэпидемические меры: обязательное ношение масок в общественных местах, регулярное соблюдение гигиены, дистанция, а также полная изоляция дома в периоды обострения.
«Грипп, как и коронавивус, является острой респираторной вирусной инфекцией. Соответственно, все те меры, которые были применены против распространения коронавируса, повлияли и на передачу гриппа – вирус практически не распространялся. То есть благодаря эпидемии COVID-19, страхам, которые окутали граждан, народ стал серьезнее относиться к инфекционным заболеваниям», – считает Зуев.
Второй фактор, который повлиял на снижение заболеваемости – вакцинация против гриппа, подчеркивает врач. В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в России значительно сократилась заболеваемость всеми инфекциями, за исключением внебольничных пневмоний, отмечая, что впервые за последние 20 лет более 60% населения привились от гриппа, в том числе дети.
«При всей той лености, которую наше население проявляет в вакцинации, это тоже сыграло большую роль. Народ должен понять, что нет времени рассуждать, нужна ли она или нет, полезна ли – это только говорит о санитарной малограмотности. Еще с давних пор известно, что надежнее и эффективнее вакцины против вирусных инфекций человечество еще ничего не придумало. Поэтому прививаться регулярно просто необходимо, причем как от гриппа, так и от коронавируса. Только так мы можем поспособствовать улучшению ситуации», – утверждает вирусолог.
В конце октября британская газета Daily Mail писала, что общее число случаев заболевания гриппом в мире резко сократилось на 98 %.
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Google обвинил RT в нарушении правил распространения информации о COVID-19
Часть контента RT удалили с YouTube в том числе из-за несоблюдения правил распространения медицинской информации о коронавирусе, заявила пресс-служба Google.
Каналам RT вынесено «предупреждение из-за нарушений политик, включая «Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19». Кроме того, в Google заявили, что материалы RT «не содержали контекста, необходимого для удовлетворения» существующих требований к образовательному, документальному, научному и художественному контенту. Как заявила пресс-служба, у YouTube есть правила, которые должны обеспечивать безопасность пользователей. Подчеркивается, что такой подход применяется «одинаково по всему миру, независимо от того, в какой стране» создан контент, передает ТАСС.
RT в Telegram сообщал, что «YouTube заблокировал четыре видео на английском канале» якобы «за дезинформацию о COVID-19». «Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции», – говорится в сообщении. Уточняется, что «все эти видео старые, что достаточно симптоматично».
Заблокированы «перевод интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому», «подкаст республиканца Уэйна Дюпри о том, что Байден запретил своим сторонникам приходить на митинг из-за COVID» и две «новостные трансляции протестов против локдауна в Англии».
Глава отделения телеканала RT в Германии Динара Токтосунова позднее сообщила, что «YT решил, что мочить эртэшные ресурсы лучше оптом и кинул страйк RT DE», запретив «две недели публиковать видео». «У нас уже висит страйк за интервью с известным практикующим врачом Кенляйном, который, помимо прочего, неодобрительно высказывается о ПЦР тестировании на ковид. И хотя ведущая для баланса приводила контраргументы и данные ВОЗ, все равно нельзя!» – сообщила она в Telegram.
«Второе видео – это сюжет с протестов в Мельбурне, от октября 2020! YT не объяснил, что там не так, но у нас есть идеи. Когда одного из протестующих уволакивали полицейские, он крикнул: «COVID не существует!» YT, видимо, считает, что мы должны были телепортироваться к скептичному герою и, перед тем как его запихнули в демократический австралийский автозак, успеть ему убедительно возразить», – заявила Токтосунова.
Она пояснила, что это лишь «догадки», поскольку «YT крайне не прозрачен в своих решениях». «Да им и не нужно – вся «прогрессивная» общественность будет рукоплескать, если нас-таки выдавят с платформы. И ждать осталось недолго, ведь если придет третий страйк, канал сразу удалят», – сказано в сообщении.
Напомним, YouTube уже не в первый раз предъявляет претензии RT из-за «недостаточного контекста». Так, в марте RT получил предупреждение от YouTube из-за трансляции выступления экс-президента США Дональда Трампа. Роскомнадзор 28 октября направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google (которой принадлежит YouTube) требования прекратить цензуру российских СМИ.
Санду поблагодарила Россию за «Спутник V»
Президент Молдавии Майя Санду поблагодарила Россию за доставленную в качестве гуманитарной помощи партию вакцины «Спутник V». В республику спецбортом привезли 142 тыс. доз препарата, еще около 40 тыс. привезут в мае.
«Сегодня в Молдавию поступила партия из 142 тыс. доз вакцины «Спутник V», что ускорит процесс вакцинации. Благодарю Российскую Федерацию за это пожертвование нашей стране, открывающее возможность расширения категорий вакцинированных людей. Вакцинация и сохранение защитных мер – это наш шанс вернуться к нормальной жизни. Важно, чтобы за короткий период как можно больше граждан привились, чтобы мы берегли жизнь и здоровье наших близких. Государству еще нужно сделать все возможное, чтобы в страну привезти как можно больше доз вакцины, но и обеспечить доступ ко многим видам вакцины, чтобы граждане могли выбирать», – написала Санду на своей странице в Facebook.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Женщина в США после вакцины J&J умерла из-за тромбов
В США из-за тромбов умерла 50-летняя пациентка, которая сделала прививку от коронавируса вакциной Johnson&Johnson, сообщил департамент здравоохранения штата Орегон.
Как сообщает ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний начали расследование. Прививку женщина сделала в начале апреля. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов. Указывается, что пока нет доказательств, подтверждающих связь тромбоза с вакцинацией, передает ТАСС.
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
Санду назвала сроки визита в Россию
Молдавский лидер Майя Санду заявила о готовности нанести визит в Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
«Я готова к визиту в Москву, хотя санитарный кризис по всему миру стал препятствием для встреч с главами государств. У нас есть много проблем, которые нужно решить с Россией, например, просьбы о получении вакцин, а также продление беспошлинного экспорта некоторых видов товаров. Я готова поехать в Москву обсудить эти темы, когда позволит пандемическая ситуация», – заявила Санду в эфире местного телевидения, передает РИА «Новости».
По ее словам, диалог с Москвой поддерживается на уровне посольств обеих стран.
До этого Санду ездила с рабочим визитом на Украину, в Бельгию и Францию.
В Молдавии до 30 мая действует режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции.
В среду Санду заявила, что Молдавия ведет переговоры с Россией по вопросам поставок вакцины против коронавируса «Спутник V».
В феврале бывший президент страны и председатель Партии социалистов Игорь Додон сообщал о регистрации «Спутника V» в Молдавии. При этом он обвинял Санду в попытках помешать регистрации.
Медицинские регуляторы США сняли ограничения на применение вакцины J&J
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В США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson&Johnson).
Они полагают, что вакцину необходимо использовать. По мнению регуляторов препарат безопасен и эффективен. Как заявили CDC и FDA шанс того, что вакцина вызовет тромбоз, является «очень низким». Они пообещали внимательно следить за возможными проявлениями этого побочного эффекта, передает РИА «Новости».
Теперь каждый отдельный штат будет принимать решение о возобновлении использования вакцины. Процесс может занять несколько дней, передает ТАСС.
Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались.
ЦКПЗ США выступили за возобновление использования вакцины J&J
Плюсы применения вакцины от коронавируса Johnson&Johnson перевешивают риск возможных побочных эффектов, заявили эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.
Состоялось голосование по вопросу о том, нужно ли рекомендовать «экстренное использование вакцины» для лиц в возрасте 18 лет и старше. 10 членов экспертного совета выступили за то, чтобы людей старше 18 лет снова начали прививать данным препаратом, четверо были против, еще один воздержался, передает ТАСС.
При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на вакцину Johson&Johnson увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Большинство из тех, у кого была выявлена опасна реакция – женщины в возрасте от 30 до 40 лет, передает РИА «Новости».
Напомним, Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson. В США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции.
Ученые назвали антисептик, способный снизить риск заражения COVID
Антисептические средства на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина могут снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, говорится в докладе ученых Национальной больницы Сингапура.
Ученые на протяжении шести недель проводили исследование в общежитиях, где проживают рабочие-мигранты. В прошлом году они стали основным источником распространения коронавируса в Сингапуре. «Мы пришли к выводу, что спрей для горла [на основе йода] в абсолютном значении снижает риск заражения инфекцией на 24%», – рассказал доцент медучреждения Раймонд Сит. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что участники исследования получали препарат три раза в сутки. Другая группа получала гидроксихлорохин один раз в день, было установлено, что этот препарат «снижает риск передачи инфекции на 21%».
Исследователи отмечают, что «это является лишь дополнительной мерой по недопущению распространения вируса в особых условиях». В первую очередь речь идет о местах компактного проживания людей: в тюрьмах, лагерях беженцев.
Ранее ученые из Британии исследовали воздействие воды из публичных бассейнов на коронавирус и выяснили, что при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм там нейтрализуются все частицы вируса.
Россия предложила Индии поставлять ремдесивир
Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир, который используется при лечении коронавируса, также обсуждаются поставки медицинского кислорода, сообщают СМИ.
Издание The Economic Times сообщает со ссылкой на источники, что поставки могут начаться уже в ближайшие 15 дней. По данным СМИ, Москва якобы предложила поставлять 300-400 тыс. инъекций ремдесивира в неделю, объем поставок может быть увеличен, передает РИА «Новости».
Также в ближайшее время могут начаться переговоры о поставках медицинского кислорода из России в Индию по морю.
Индийские больницы сообщают об уменьшении поставок кислорода из-за резкого роста числа случаев заболевания коронавирусом в стране, кроме того, запасы противовирусного препарата ремдесивир, используемого для лечения этой болезни, также заканчиваются.
По оценкам правительства, несколько недель назад мощность производства кислорода в Индии составляла 6 тыс. метрических тонн в день и был поднято до 7,8 тыс. тонн на фоне роста потребления кислорода до 4 тонн в день с 1 тыс. тонн в день до пандемии.
Индия планирует импортировать 50 тыс. тонн медицинского кислорода для удовлетворения растущего спроса. Страна находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса, всего там зарегистрировано свыше 16,2 млн случаев COVID-19. Выздоровели более 13,6 миллиона человек, умерли 186,9 тыс. человек.
Рост числа заболевших продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 выросло до более чем 2,42 млн человек.
Ранее в Индии нашли новый вид коронавируса.
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На акциях против антиковидных мер в Берлине пострадали почти 30 полицейских
В ходе акций протеста противников ограничений из-за коронавируса в Берлине пострадали почти 30 сотрудников полиции, задержаны 231 демонстрант, сообщает полиция столицы Германии.
Накануне в Берлине прошли два масштабных митинга против антиковидных мер. Акции протеста были приурочены к слушаниям в бундестаге, где принимался законопроект, ужесточающий правила введения локдаунов, передает РИА «Новости».
Первая акция прошла в среду утром на Улице 17 июня недалеко от бундестага. Демонстрантов разогнали полицейские. По данным правоохранительных органов, на митинге собралось около 10 тыс. человек. Протестующие бросали в полицию бутылки и камни, правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Около 16.00 у резиденции президента ФРГ началась вторая акция, на которой собралось до 3 тыс. человек. Акцию также досрочно закончила полиция. «Проведенные митинги не оказали влияния на заседания кабинета министров и бундестага. Также работа ведомства президента не была нарушена. В целом полиция за весь день операции задержала 231 человека, среди них 173 мужчины и 58 женщин», – сообдила пресс-служба полиции.
После протестов было заведено 388 расследований по различным правонарушениям, в том числе 100 административных правонарушений из-за несоблюдения мер по борьбе с коронавирусом, а также уголовные нарушения, в том числе оскорбления, телесные повреждения, нарушения общественного порядка в составе группы, нападения с применением силы, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и попытка освобождения задержанных.
«Во время операции пострадали 29 сотрудников сил правопорядка, один сотрудник полиции был вынужден закончить дежурство досрочно», – уточнили в ведомстве.
Между тем законопроект, который вызвал протесты, был успешно принят и подписан главой государства, он вступит в силу после официальной публикации.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телеобращении предупредил сограждан о жестких ограничениях в следующие несколько недель из-за пандемии коронавируса. США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран.
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8828 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8828 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2541, Санкт-Петербурге – 689, Московской области – 596.
Всего в стране выявлено 4 753 789 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 380 468 человек, из них 9254 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 107 900 человек.
Накануне, 23 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8840. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилась на 12.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Для прилетающих в Абу-Даби россиян отменили 10-дневный карантин
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Решение об отмене обязательного 10-дневного карантина для прилетающих в столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) россиян вступило в силу в воскресенье, сообщила пресс-служба департамента культуры и туризма Абу-Даби.
Карантин также отменен для жителей ряда других стран, включая Австралию, Британию, Израиль, Китай, Португалию, Таджикистан, Узбекистан, Швейцарию и Японию, передает ТАСС.
Первый самолет с россиянами, которым не придется проходить карантин, должен прилететь в Абу-Даби в 09.55 по местному времени (08.55 мск). Это будет рейс авиакомпании Etihad Airways. При этом россиянам по-прежнему потребуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 96 часов до поездки. Повторный тест необходимо сделать после прилета, а также на четвертый день поездки, если она продолжается четыре дня и более, и на восьмой день, если она продолжается восемь дней и более.
Авиасообщение между ОАЭ и Россией, приостановленное из-за пандемии коронавируса, было возобновлено в сентябре 2020 года. В Дубае россиянам требуются справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не раньше чем за 72 часа до поездки, и повторный тест после прилета. В Абу-Даби и Дубае тесты на коронавирус после прибытия делаются бесплатно в аэропорту, результат приходит в виде сообщения на мобильный телефон не позднее чем через 48 часов. Ношение медицинских масок в ОАЭ обязательно, за отсутствие предусмотрен штраф – 3 тыс. дирхамов (более 60 тыс. рублей).
В субботу общее число инфицированных коронавирусом в ОАЭ превысило 508,9 тыс. человек, из них 490,4 тыс. выздоровели и 1,5 тыс. умерли. За сутки зафиксированы 2 тыс. новых случаев заражения, два летальных исхода, вылечились 1,7 тыс. человек.
Из-за пандемии в ОАЭ продолжают действовать ограничения, которые отличаются от эмирата к эмирату. Так, в Дубае предел вместимости торговых центров, отелей, пляжей и бассейнов снижен до 70%, а кинотеатров – до 50%. Рестораны и кафе должны закрываться не позднее 01.00. Закрыты бары и пабы. В Абу-Даби максимальная разрешенная вместимость торговых центров снижена до 40%, а ресторанов, кафе, пляжей и парков – до 60%.
Напомним, 21 января министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В марте в ОАЭ стартовали исследования однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».
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Привившимся от COVID пожилым москвичам решили выдавать подарочные карты
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что жители Москвы старше 60 лет, сделавшие первую прививку от COVID-19, с 27 апреля смогут получить подарочные карты номиналом 1000 баллов (рублей) или промокоды на такую же сумму.
Он рассказал, что несколько дней назад обратился к бизнесу с предложением организовать целевой сбор пожертвований на реализацию программы стимулирования вакцинации пожилых москвичей. По словам мэра, удалось собрать достаточную сумму, чтобы запустить программу «Миллион призов».
«Начиная со вторника, 27 апреля, жители города старше 60 лет, имеющие московский полис ОМС и сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей), либо промокод на аналогичную сумму», – написал Собянин в своем блоге.
По его словам, выдача карт будет организована в городских поликлиниках и на других пунктах вакцинации. Отмечается, что для получения промокода необходимо зарегистрироваться на сайте ag-vmeste.ru до 27 апреля.
«Пожилые москвичи, которые сделали первую прививку до 27 апреля 2021 г. или полностью завершили вакцинацию, также могут стать участниками программы, зарегистрировавшись на сайте ag-vmeste.ru.», – подчеркнул он.
Мэр добавил, что потратить эти деньги можно будет на приобретение товаров и услуг повседневного спроса в магазинах, аптеках и кафе – партнерах программы «Миллион призов». Многие из них предусмотрели дополнительные скидки и бонусы для участников программы.
«Дорогие мои, не откладывайте прививку. От нее зависит ваше здоровье и здоровье близких вам людей», – заключил он.
Ранее Собянин сообщил, что в Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавируса. По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего.