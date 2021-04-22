Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V» В крупнейших городах Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса 22 апреля 2021, 06:59 Текст: Антон Никитин

Правительство Японии во главе с премьер-министром Есихидэ Сугой приняло решение вновь ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в префектурах Токио, Осака, Киото и Хего из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщило японское общественное телевидение. Как ожидается, официально о введении режима чрезвычайной ситуации будет объявлено в пятницу. При этом большую обеспокоенность у местных властей вызывают предстоящие майские праздники и связанные с ними риски новых вспышек вызываемого коронавирусом заболевания в крупнейших регионах Японии, передает ТАСС. По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Японии превысило 548 тыс., более 9,7 тыс. человек умерли. С 20 апреля ограничения ужесточили в трех префектурах рядом с Токио – Канагаву, Сайтаму, Тибу, а также в префектуре Айти в центральной части острова Хонсю. В начале апреля стало известно о планах властей Японии ужесточить меры против распространения коронавируса в Токио, западной префектуре Киото и на Окинаве – самой южной префектуре страны. Также он действует еще в трех западных префектурах – Осака, Мияги и Хего. В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Ректор Сеченовского университета: Отношение общества к врачу изменилось 21 апреля 2021, 14:52

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Текст: Татьяна Косолапова

Для медика материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу, которые на сегодняшний день кардинально изменились, заявил газете ВЗГЛЯД ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Я считаю, что врачи себя проявили как высококлассные профессионалы, а если брать и гражданскую позицию, то как герои, спасая население нашей страны. И мы на Совете ректоров по инициативе министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко договорились о создании памятника ко Дню медицинского работника, который будет посвящен подвигу врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. В пандемию врачи проявили себя очень достойно», – говорит Глыбочко. Он объясняет, что медики рисковали своими жизнями в первую очередь потому, что это заложено в данную профессию исторически, да и в принципе учебные заведения воспитывают врачей в духе «пожертвования собой, чтобы спасти пациента». Причем такая политика у врачей была во все времена без исключения. В пример он приводит эпидемии чумы, холеры и обострение других заболеваний, где врачи всегда стояли на передовой, оказывали медпомощь и жертвовали собой. «Это передается из поколения в поколение и заложено в наших генах», – объясняет ректор. Академик также рассказывает, что точное число медработников, ушедших из жизни во время пандемии назвать не может, но подчеркивает, что таких случаев не мало. «У нас ушел из жизни зам главного врача по лечебной работе ГКБ №4, другие сотрудники. Поэтому реально есть люди, которые работали в красных зонах и ушли из жизни, потому что помогали больным коронавирусной инфекцией. Причем потери были не только среди врачей, но пострадали и люди из среднего медперсонала, мне известны и случаи смерти среди волонтеров, которые сами заболевали и уходили из жизни», – подчеркивает собеседник. Но несмотря на тот подвиг, который совершили и продолжают совершать медицинские работники, лучшим вознаграждением для них является то, что современное общество, население России, стали понимать, насколько ценен труд врача и насколько хорошо он подготовлен в плане оказания медицинской помощи, продолжает профессор. «Даже само отношение к врачу в обществе изменилось – это самое главное и является важным посылом. Мы это видим и в СМИ, и среди населения, появилось уважение к профессии врача. Более того, сегодня мы видим, что в университете у нас сверхвысокий конкурс при поступлении молодых ребят, которые хотят пойти в медицину, оказывать помощь пациентам. Мне кажется, что это очень важно, что люди стали очень уважительно и достойно относиться к врачам. Ведь для врача материальное вознаграждение и так далее – не самое главное, наиболее важно отношение врача и пациента, а также отношение общества к врачу», – заключил Глыбочко, подчеркнув, что сегодня это отношение кардинально изменилось, а пандемия это показала. На открытии V Всероссийского форума волонтеров-медиков глава Минздрава Михаил Мурашко высказался, что добровольчество вносит значимый вклад в развитие специалистов в сфере здравоохранения. Глава ВОЗ призвал к широкому использованию «Спутника V» в мире 21 апреля 2021, 21:38

Фото: Zoltan Balogh/AP/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе переговоров с замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым выразил заинтересованность в широком использовании российской вакцины «Спутник V», сообщила пресс-служба МИД России. «Тедрос Адханом высоко оценил весомый вклад России в многостороннее сотрудничество под эгидой ВОЗ, включая глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19. Организация заинтересована в широком использовании российской вакцины «Спутник-V» и других ответственных препаратов для профилактики коронавируса в целях содействия нуждающимся странам, в том числе по каналам международных механизмов», – сообщается на сайте МИД России. Отмечается, что стороны обсудили укрепление потенциала ВОЗ в сфере готовности и реагирования на вспышки опасных инфекционных заболеваний и другие чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. «Подтверждена приверженность нашей страны наращиванию конструктивного взаимодействия с ВОЗ в качестве ключевой организации системы ООН, обеспечивающей координацию международной работы в сфере здравоохранения», – добавили в министерстве. Ранее директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что процедуру вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V» прошли около 10-11 млн человек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%. Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса. Греция объявила о поэтапном снятии ограничений из-за пандемии 21 апреля 2021, 19:49 Текст: Евгения Шестак

В Греции с 3 мая начнут снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Отменить ограничения рекомендовали в министерстве здравоохранения Греции. Отмечается, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным, передает РИА «Новости». Мицотакис сообщил, что 3 мая откроются предприятия общепита. Первое время гости смогут располагаться исключительно на открытых верандах. Также станет короче комендантский час, он будет начинаться с 23.00. С 10 мая возобновят работу начальная и средняя школа. Прием туристов Греция возобновит 15 мая. Попасть в страну смогут путешественники с тестом на коронавирус или прививкой. Также с 15 мая граждане снова смогут перемещаться между регионами. Будут разрешены и некоторые культурные мероприятия, сказал премьер. Премьер подчеркнул, что на Пасху поездки между регионами запрещены. «Наша цель – безопасная Пасха и свободное лето. Но первое не должно подорвать второе. Вот почему мы не должны путешествовать на Пасху. В Аттике и крупных городах по-прежнему много людей с COVID. Их массовое движение несет в себе риск распространения вируса повсюду. И мы знаем, что госпитализация в регионе затруднена. Поэтому мы должны думать не только о нашем отпуске, но и о здоровье жителей наших деревень и островов», – сказал Мицотакис. По его словам, некоторых это может расстроить, но это единственный возможный вариант, который позволит сразу после Пасхи перейти к большей либерализации деятельности. Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что власти страны снимут ограничения на число посещающих страну российских туристов с 14 мая. Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V» 21 апреля 2021, 17:38 Текст: Абдулла Шакиров

В Мексику из Москвы доставили четвертую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщило посольство России в Мехико. «В международном аэропорту Мехико рейс встретили посол России в Мексике Виктор Коронелли, генеральный директор по вопросам Европы МИД Мексики Бернардо Агилар и глава Birmex Педро Сентеро», – говорится в Twitter диппредставительства. Как сообщил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter, новая партия составляет 200 тыс. доз «Спутника V». Он также поблагодарил за вакцину Россию и президента Владимира Путина. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале ферваля. Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса. Вакцинация препаратом началась в республике в конце февраля. Путин поблагодарил россиян за огромный труд во время пандемии 21 апреля 2021, 12:19 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному Собранию выразил благодарность медикам, ученым и всем гражданам России за огромный и напряженный труд во время пандемии коронавируса. В частности, Путин похвалил медработников, которые, рискуя жизнью, боролись с пандемией и ученых, которые внесли вклад в борьбу с инфекцией, передает РИА «Новости». «Миллионы россиян, боровшихся с распространением коронавируса, работали быстро, качественно и на совесть. … Настоящий прорыв совершили и наши ученые, и сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса», – напомнил президент. По его словам, эти и другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала России. Путин поблагодарил всех и каждого, кто внес вклад в борьбу с инфекцией. Так, Путин упомянул труд бизнеса и производств, личный состав правоохранительных органов и спецслужб, сотрудников интернатов и хосписов, преподавателей вузов и учителей школ. Он поблагодарил всех, кто ответственно выполняет свой долг. «За кратким перечислением мер — огромный, напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас за это сердечно поблагодарить. Все работали быстро, качественно, на совесть», – сказал глава государства. Кроме того, Путин поблагодарил руководителей конфессий. «Сейчас для нас на первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие и сплоченность. Духовно-нравственные ценности, о которых в ряде стран забывают уже, нас, напротив, сделали сильнее, и эти ценности мы всегда будем отстаивать и защищать», – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее Путин признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. Новый максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Турции 21 апреля 2021, 19:56 Текст: Алина Назарова

Число умерших от коронавируса в Турции за последние сутки составило 362, это новый максимум с начала пандемии, суточный прирост выявленных заболевших вновь превысил 60 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава страны. «Сегодня выявлено 61 967 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2932 больных. Умерли 362 человека, с начала пандемии – 36 975. В тяжелом состоянии находятся 3398 больных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». На прошлой неделе суточный прирост заболеваемости в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригласил российскую делегацию ознакомиться с принимаемыми Анкарой мерами по обеспечению безопасности туристов в курортных регионах республики и допустил возможность отправки делегации в Москву. На Украине продлили режим ЧС и карантин 21 апреля 2021, 13:30 Текст: Ксения Панькова

Правительство Украины продлевает режим ЧС и карантинные меры до 30 июня, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Правительство продлевает до 30 июня режим ЧС и, соответственно, карантина, и этот режим в первую очередь касается органов государственной власти и их постоянной готовности относительно противодействия пандемии», – сказал он на заседании кабинета министров, передает ТАСС. В марте на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. При этом 3 апреля медики Киева подтвердили 2053 случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки и 50 смертей, что стало максимальным за время пандемии на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе. Аргентина запланировала производить миллионы доз «Спутника V» ежемесячно 21 апреля 2021, 15:55 Текст: Абдулла Шакиров

Аргентина планирует производить в месяц 4 – 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ежегодные объемы выпуска препарата могут составить 500 млн доз, заявила советник президента республики Сесилия Николини. «Сейчас возможности завода позволяют производить примерно от 4 до 5 млн доз в месяц. И мы ожидаем, что со вторым заводом, который сейчас находится в стадии строительства и который, мы надеемся, будет достроен в будущем году, его максимальная производительность составит до 500 млн доз вакцины в год», – передает слова Николини РИА «Новости». Производство российского препарата стартовало в Аргентине во вторник. Российский фонд прямых инвестиций осуществил трансфер технологий для фармацевтической компаниии Laboratorios Richmond, первая произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества вакцины. Полномасштабное производство «Спутник V» начнется в Аргентине в июне. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить препаратом всю Латинскую Америку. Россия подтвердила Киргизии готовность поставлять «Спутник V» 21 апреля 2021, 22:17 Текст: Абдулла Шакиров

Россия готова к поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V» в Киргизию, Москва подтвердила намерения на встрече сопредседателей Межправительственной российско-киргизской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству – заместителя правительства Алексея Оверчука и первого вице-премьера Киргизии Артема Новикова. «Российской стороной подтверждена готовность к началу поставок вакцины «Спутник V» для населения Киргизии. Республика официально зарегистрировала вакцину от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», в связи с чем страна готова к включению российской вакцины в программу вакцинации, а также к началу поставок вакцины на территорию Киргизской Республики», – сказано на сайте правительства России. На встрече сопредседателей комиссии рассматривались приоритетные задачи расширения российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено ходу совместной работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Россию президента Киргизии Садыра Жапарова 24–25 февраля 2021 года, отмечается в сообщении. Также Оверчук и Новиков обсудили вопросы правового статуса пребывания в России мигрантов из Киргизии и вопрос урегулирования правового статуса иностранных граждан, находящихся в России с нарушением установленного порядка пребывания. Российской стороной даны разъяснения по процедуре оформления правового статуса иностранных граждан до 15 июня 2021 года без применения мер административного воздействия и необходимости выезда за пределы страны. Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия в области цифровизации, а также достигнуты договоренности о подготовке предложений и проектов, направленных на инвестиционное сотрудничество, экономическую интеграцию и гуманитарное взаимодействие. В начале апреля Киргизия заявила о намерениях закупить у России партию препарата «Спутник V», достаточную для вакцинации 118 тыс. человек. В середине апреля власти Киргизии выделили деньги на приобретение «Спутника V». Стало известно о попытках хакеров украсть разработки России по вакцинам 21 апреля 2021, 12:38 Текст: Алексей Дегтярев

Российские разработки противовирусных вакцин пытались украсть хакеры из-за границы, заявил замдиректора созданного по приказу ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. «Особый интерес для злоумышленников представляли результаты научных исследований и российские разработки противовирусных вакцин», – цитирует Мурашова ТАСС. Большая часть атак проводилась из-за рубежа, главным образом с территории США, Китая, Германии и Нидерландов. Главными целями были объекты государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, здравоохранения и транспорта. Мурашов добавил, что иностранные спецслужбы пытались получить доступ к охраняемой информации и нарушить работу объектов критической информационной инфраструктуры. Также росту кибератак способствовал введенный режим удаленный работы. Ранее ЦБ сообщал, что в 2020 году хакеры совершили почти в два раза больше атак на российские банки, чем годом ранее, а объем похищенного увеличился на 38% – до 32 млн рублей. В Индии нашли новый вид коронавируса 21 апреля 2021, 11:01 Текст: Дмитрий Зубарев

Индийские медики выявили новый вариант коронавируса в штате Западная Бенгалия, сообщил сотрудник Института геномики и интегративной биологии Винод Скария. «B.1.618 – новая линия SARS-CoV-2, преимущественно обнаруженная в Индии и характеризующаяся отдельным набором генетических вариантов, включая E484K, основной вариант уклонения от иммунного ответа», – передает РИА «Новости» слова Скарии. Это вторая линия коронавируса, которая была выявлена из Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. Мутация E484K в белке-шипе является общей для «южноафриканского», «бразильского» и «бангладешского» штаммов. При этой мутации в белке происходит замена глутаминовой кислоты лизином в аминокислотной позиции 484, что, по мнению ряда экспертов, может снижать эффективность моноклональных антител в нейтрализации вируса. «Начальные последовательности в линии B.1.618 были обнаружены в индийском штате Западная Бенгалия. Члены этой линии также встречаются в других частях мира, но не имеют полного набора вариантов, как в Индии», – отметил Скария. По словам ученого, «эта линия характеризуется делецией (хромосомной перестройкой) 6 нуклеотидов (H146del и Y145del), помимо E484K и D614G в белке-шипе. Другие варианты находятся в генах ORF1ab, ORF3a, ORF7a, ORF7b и N». Он также отметил, что «доля B.1.618 в индийском штате Западная Бенгалия значительно выросла в последние месяцы». Напомним, 10 апреля в Индии зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки – 145 тыс. человек. В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 21 апреля 2021, 11:45

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявили 8271 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8271 новый случай коронавируса в 83 регионах», при этом «из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1988, Санкт-Петербурге – 693, Московской области – 586. Всего в стране выявлено 4 727 125 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 352 873 человек, из них 9644 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 706 человек. Накануне, 20 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8164. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 107. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Академик Румянцев сравнил работу врачей во время пандемии с военной службой 21 апреля 2021, 18:25

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

«Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам» – заявил газете ВЗГЛЯД главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев. Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию высоко оценил работу медицинских работников во время пандемии коронавируса, поблагодарил их, а также жителей страны за эффективную и порой самоотверженную работу, особо выделив кроме медиков соцработников, учителей и волонтеров. «Никакого героизма в работе медиков во время пандемии нет. Врачи как солдаты – они дают присягу и выполняют свой долг по отношению к пациентам», – говорит Румянцев. Он объясняет, что врач защищают людей от заболеваний, то есть обеспечивают безопасность человека, как и военные. Соответственно, в пандемию коронавирусной инфекции все они исполняли свой долг, преодолевая различные трудности, сражаясь за здоровье граждан. «Не все люди идут в медицину, потому что это очень тяжелая подготовка и деятельность. Во-первых, мы учимся дольше всех других профессий. У нас базовое образование в России длится шесть лет, а в мире вообще восемь. Кроме того, после окончания медицинского института нам приходится еще обучаться. Подготовка после окончания вуза длится от двух до семи лет. Поэтому идут в медицину люди неравнодушные, у которых есть призвание помогать людям», – рассказывает собеседник. На протяжении всех лет обучения в каждом медицинском работнике воспитывается качества, которыми обязательно должен обладать каждый специалист, продолжает врач. Тем более, что во все времена и во всех странах лекари, занимающиеся лечением и здоровьем людей, ценились очень высоко, чего современным медикам хотелось бы увидеть и на сегодняшний день. Ранее ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Петр Глыбочко в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, современное общество, российский народ кардинально поменяли свое отношение к врачам, что является наивысшим вознаграждением для медицинских работников. Путин: У России есть все, чтобы отразить угрозу эпидемии 21 апреля 2021, 13:33

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в финале обращения с посланием к Федеральному собранию заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии, у страны все для этого есть. «Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии. Для этого наша страна обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы: здравоохранения, науки, образования, промышленности. Нам, безусловно, нужно идти вперед», – сказал Путин. «Мы сделаем все для достижения поставленных целей. Уверен, будем идти вместе и добьемся всех задач, которые мы пред собой поставили», – добавил президент, обращаясь к гражданам России, передает РИА «Новости». Послание президента Федеральному собранию продолжалось 1 час 18 минут. Трансляция началась в 12.04 и завершилась в 13.22. В прошлом году выступление заняло 1 час 12 минут. За прошедшие годы выступления Путина перед законодателями продолжались в среднем чуть более одного часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло 1 час 55 минут. До этого рекорд продолжительности послания принадлежал Дмитрию Медведеву, который, будучи президентом, в 2009 году выступал почти 1 час 40 минут. В 2004 и 2005 годах Путин произносил достаточно короткие речи перед Советом Федерации – около 48 минут. Путин о пандемии: У меня была уверенность, что мы преодолеем все испытания 21 апреля 2021, 12:12

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию признался, что всегда был уверен в успешном преодолении испытаний, вызванных пандемией коронавируса. «Начну, конечно, с событий прошлого года, когда наша страна, да, собственно говоря, и весь мир, столкнулись с новой, неизвестной и чрезвычайно опасной инфекцией», — сказал президент. Он добавил, что в то время в ходе совещаний со специалистами и во время разговоров с лидерами других государств часто можно было слышать такую оценку: «Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью». Путин напомнил, что многие больницы были переполнены, не хватало средств индивидуальной защиты, снижались запасы в магазинах. «Эпидемия наступала, но ... наряду с естественно большой тревогой вот у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись мы смогли сработать на опережение», – сказал он, передает РИА «Новости». По словам президента, удалось более чем в пять раз увеличить число коек для приема больных с коронавирусом. Медиков обеспечили всем необходимым. В то же время он напомнил, что новая коронавирусная инфекция пока не побеждена и остается прямой угрозой. «Коронавирус пока еще не побежден окончательно, остается прямой угрозой. Мы видим, как драматично складывается ситуация во многих странах, где число заражений растет. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны», — сказал он, передает ТАСС.