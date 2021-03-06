Японцы высказались «за» использование «Спутника V»

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации

6 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:30  |  vz.ru
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«Северному потоку – 2» определили конечную дату

Названа дата достройки «Северного потока – 2» Jens Büttner/dpa/Global Look Press
Официально стали известны подробности последнего этапа строительства «Северного потока – 2». К трубоукладчику «Фортуна», который уже кладет трубы на недостроенном датском участке, присоединится «Академик Черский». Более того, назван срок завершения строительства газопровода, в который надо уложиться. Ибо потом давление на проект может усилиться. Подробности...
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Альфред Рубикс: Горбачев был под каблуком

Большинство россиян считают Михаила Горбачева главным виновником распада СССР Лизунов Юрий,Чумичев Александр/ТАСС
«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газете ВЗГЛЯД бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 90-летие своего политического оппонента. Подробности...
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Кто зарабатывает на «группах смерти» в Рунете

Склонные к депрессии подростки нередко оказываются в плену у сетевых «групп смерти» Zuma/ТАСС
Намеченный на 3 марта в России массовый подростковый суицид удалось предотвратить. Тинейджеров в соцсетях уговаривали покончить с собой именно в этот день. Владимир Путин назвал организаторов «групп смерти» «ублюдками» и «букашками», которых «раздавить не жалко». Какие системные меры надо принять, чтобы заранее свести к минимуму угрозу новых подобных флешмобов? Подробности...
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США меняют методы вмешательства в дела других стран

Американские войска присутствуют по всему миру army.mil
Внешняя политика США должна стать более миролюбивой – по крайней мере, глава Госдепа пообещал, что Вашингтон больше не будет предпринимать попыток «силой сместить авторитарные режимы». «Мы будем поступать по-другому», – говорит Энтони Блинкен. С чем связано появление подобных заверений и как теперь будет выглядеть вмешательство Америки во внутренние дела других стран? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Чего добьется Украина новой войной в Донбассе

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории. Подробности...
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Самое жуткое в пандемии – триумф дикого капитализма

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета. Подробности...
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Санкции Запада стали бледной тенью Черчилля

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны. Подробности...
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«Экстремальные санкции» от США и Британии

«Спутник V» подорвал власть в Словакии

«Скопинский маньяк» на свободе

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Каналы Венеции пересохли

Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации
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    Японцы высказались «за» использование «Спутника V»

    6 марта 2021, 15:30

    Текст: Вера Басилая

    Читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей.

    Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 «Спутник V», передает «ИноСМИ» .

     «В ответ на соответствующие запросы японской стороны мы известили ее, что можем не только экспортировать в Японию российскую антиковидную вакцину «Спутник V», но и передать ей соответствующие технологии, а также организовать совместное производство вакцины на месте. В настоящее время мы ведем переговоры с министерством труда, здравоохранения и социального развития Японии, передав японской стороне детальную информацию по вакцине»  – заявил посол Галузин, телеканалу BS Fuji.

    Один из пользователей под ником iri напомнил, что «нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей».

    «Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!»,– пишет galla.

    «Пока японскую фармацевтику окончательно не разбил паралич, уж лучше нам объединиться с Россией в производстве уже готовой вакцины!», – написал mei.

    Также и другие комментаторы поддержали использование «Спутника V» в Японии, так как речь идет о жизнях людей.

    В японском правительстве подтвердили обращения российской стороны с предложениями об экспорте вакцины в Японию и производстве ее на месте. Пока японская сторона придерживается позиции о необходимости одобрения российской вакцины японскими властями.

    Ранее Михаил Галузин заявил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.

    Напомним, в начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.


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    Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V»
       6 марта 2021, 03:31
    Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал.

    Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства.

    Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать».

    Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. 

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    Коментарии (27)
    «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире
       5 марта 2021, 18:27
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики.

    «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

    Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости».

    В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке.

    Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек.

     

    Коментарии (90)
    США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19

    6 марта 2021, 07:49

    Текст: Антон Антонов

    Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

    «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».

    Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.

    Коментарии (64)
    США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID

    6 марта 2021, 04:44

    Текст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки.

    США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости».

    Напомним, нынешняя администрация США отказалась строить догадки о происхождении COVID-19. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

    Коментарии (26)
    Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан
       5 марта 2021, 21:55
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

    «Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе».

    Коментарии (18)
    Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска
       5 марта 2021, 15:52
    Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
    Текст: Алина Назарова

    Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

    Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он.

    «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр.

    В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин.

    Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта.

    Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты.

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    ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V»

    5 марта 2021, 15:58

    Текст: Абдулла Шакиров

    Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

    «Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС.

    Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».

    В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

    «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.

    Коментарии (6)
    Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V»
       5 марта 2021, 20:21
    Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V».

    «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича.

    Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. 

       

    Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек.

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    Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС

    5 марта 2021, 16:53

    Текст: Елизавета Булкина

    Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил телеканал N24.

    «Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА «Новости».

    Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС.

    В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.

    «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.

    Коментарии (1)
    Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской

    5 марта 2021, 16:06

    Текст: Евгения Шестак

    Неизвестные написали краской на фасаде здания почетного консульства Словакии «Меняем Словакию на Крым» в ответ на шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о «передаче» Закарпатской Украины в обмен на российскую вакцину.

    По информации телеканала «Те-а-три», граффити появилось в ответ на недавнюю шутку Матовича о Закарпатской Украине, передает ТАСС

    Глава МИД Словакии Иван Корчок отегировал на инцидент с консульством, отметив, что нанесение надписи подтверждает силу слов в политике. 

    «Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», – заявил он. 

    Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. 

    Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место. 

    Коментарии (12)
    Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить

    5 марта 2021, 22:28

    Текст: Антон Антонов

    Перевод сотрудников в возрасте 65 лет и старше на удаленную работу станет не обязательным, а рекомендательным, следует из постановления российского правительства.

    Постановление вступает в силу с 1 апреля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указывается, что кабмин решил «рекомендовать» работодателям в связи с ситуацией с коронавирусом «осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», передает РИА «Новости».

    Также в документе признаются утратившими силу постановления правительства о временных правилах по оформлению электронных больничных для пожилых. В частности, речь идет о постановлении, в котором говорилось, что оформление электронных больничных и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются в случае принятия властями регионов решений о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, передает ТАСС.

    В августе более половины компаний России перешли на удаленный формат работы. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. В ноябре Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей.

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    Италия сочла неприемлемыми задержки поставок вакцин в ЕС

    5 марта 2021, 18:38

    Текст: Алина Назарова

    Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал недопустимыми задержки поставок в Евросоюз вакцин от коронавируса и объяснил отказ дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

    «Фармкомпании не успевают поставлять объемы вакцин, которые гарантировали ЕС. Не только Италии, а всем странам сообщества. Эти задержки недопустимы», – пояснил Ди Майо.

    Министр отметил, что в настоящий момент по Европе распространяется британский штамм коронавируса, что вызывает обеспокоенность в связи с ростом заражений. «Есть европейское положение, в котором говорится, что страна может по согласованию с Еврокомиссией предложить заблокировать экспорт вакцин в малоуязвимые (с эпидемиологической точки зрения) страны. В связи с этим и по согласованию с европейскими структурами мы не разрешили экспорт 250 тыс. доз (вакцины AstraZeneca в Австралию)», – добавил он.

    Ди Майо отметил, что такое решение итальянских властей не было «враждебным актом по отношению к Австралии», передает ТАСС.

    В четверг стало известно, что власти Италии отказались дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca, и Еврокомиссия поддержала решение Рима.

    Ранее сообщалось, что власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Кроме того, на этом фоне в Италии вырос интерес к российскому препарату «Спутник V».

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    Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID

    6 марта 2021, 11:35

    Текст: Ксения Панькова

    Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

    «К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина.

    За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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    В центре «Вектор» назвали сроки начала вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

    5 марта 2021, 15:51

    Текст: Елизавета Булкина

    Массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России может начаться во второй половине марта, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

    «Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», – передает его слова ТАСС. Максютов отметил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.

    Ранее «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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    Голикова назвала число прошедших первый этап вакцинации от COVID-19 россиян

    5 марта 2021, 17:35

    Текст: Елизавета Булкина

    Два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации к настоящему моменту прошли 5 млн человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

    «Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», – передает ее слова ТАСС.

    Ранее  Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу.

    Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.

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