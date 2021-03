Врач дал советы по вакцинации при низком уровне антител Японцы высказались «за» использование «Спутника V» 6 марта 2021, 15:30 Текст: Вера Басилая

Читатели японского СМИ выступили за использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. Читатели японской ежедневной газеты Mainichi Shimbun в комментариях под статьей, посвященной выступлению российского посла в Японии Михаила Галузина в одной из программ местного телеканала, поддержали идею использовать в стране вакцину против COVID-19 «Спутник V», передает «ИноСМИ» . «В ответ на соответствующие запросы японской стороны мы известили ее, что можем не только экспортировать в Японию российскую антиковидную вакцину «Спутник V», но и передать ей соответствующие технологии, а также организовать совместное производство вакцины на месте. В настоящее время мы ведем переговоры с министерством труда, здравоохранения и социального развития Японии, передав японской стороне детальную информацию по вакцине» – заявил посол Галузин, телеканалу BS Fuji. Один из пользователей под ником iri напомнил, что «нельзя забывать, что в 1960-х годах бывший Советский Союз спас Японию от страшной эпидемии полиомиелита, сохранив жизни многим тысячам и даже миллионам наших детей». «Японии нужно постепенно отходить от своих представлений о том, что западно-американское – самое лучшее в мире!»,– пишет galla. «Пока японскую фармацевтику окончательно не разбил паралич, уж лучше нам объединиться с Россией в производстве уже готовой вакцины!», – написал mei. Также и другие комментаторы поддержали использование «Спутника V» в Японии, так как речь идет о жизнях людей. В японском правительстве подтвердили обращения российской стороны с предложениями об экспорте вакцины в Японию и производстве ее на месте. Пока японская сторона придерживается позиции о необходимости одобрения российской вакцины японскими властями. Ранее Михаил Галузин заявил, что популярность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии растет после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet. Напомним, в начале февраля научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V» 6 марта 2021, 03:31

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в Словакии политический скандал. Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», – приводит его слова РИА «Новости». При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», – заявил глава правительства. Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом – чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире 5 марта 2021, 18:27

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Российский препарат «Спутник V» поднялся на второе место среди вакцин против коронавируса по количеству одобривших ее государств, заявили разработчики. «Спутник V» – вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за Ваше доверие!», – говорится в сообщении в официальном аккаунте вакцины в Twitter. Первое место в мире по количеству одобрений в настоящее время занимает вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах, за ней следует «Спутник V» с 45 странами. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны). Далее следуют вакцина Moderna (19 стран), а также три китайские вакцины - Sinopharm (18), Sinovac (16), CanSino (4). Восьмое место занимает вакцина Johnson&Johnson, ее одобрили четыре страны, передает РИА «Новости». В настоящее время применение вакцины «Спутник V» одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдавии, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе и Ираке. Общая численность населения 45 стран, в которых зарегистрирована вакцина «Спутник V», превысила 1,2 млрд человек. США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19 6 марта 2021, 07:49 Текст: Антон Антонов

Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс». Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами. США поддержали решение ВОЗ не публиковать доклад о происхождении COVID 6 марта 2021, 04:44 Текст: Антон Антонов

Глава американского государства Джо Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса, сообщила его пресс-секретарь Джен Псаки. США считают, что «публикация пошлет неверный сигнал о происхождении пандемии». О том, что ВОЗ не станет публиковать промежуточный доклад по итогам поездки специалистов организации в Китай, сообщила Wall Sreet Journal, передает РИА «Новости». Напомним, нынешняя администрация США отказалась строить догадки о происхождении COVID-19. Дональд Трамп, занимая пост президента США, неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Захарова обвинила страны Европы в политической возне в ущерб здоровью граждан 5 марта 2021, 21:55

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Европейские страны вместо того, чтобы думать о здоровье своих граждан и принимать решения в соответствии с их нуждами, ведут политическую игру вокруг вакцин, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24». «Если они считают, что в период пандемии, в период, когда у них нарушены или просто не соблюдаются графики поставок вакцин, или просто нет вакцины, они, имея возможность взаимодействия со странами, где эта вакцина разрабатывается, предпочитают политическую возню здравомыслию и здоровью своих людей, то мне не интересно, вернутся ли они в лоно нормальности, наступит ли у них там оттепель [в отношении России]. Это их проблемы», – приводит ТАСС слова Захаровой. По словам дипломата, в 2020 году проблемы с европейской солидарностью «вывалились, как грязное белье из корзины». «Они стараются тщательно каким-то образом закамуфлировать, прекрасно понимая, в каком неприятном свете себя выставили», – добавила Захарова. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как западные пропагандисты бьют тревогу – в их понимании «вакцинная дипломатия» помогает Москве разделять и властвовать в Европе. По мнению американского телеканала CNBC, «в то время, когда Европейский союз изо всех сил пытается ускорить поставку вакцины против коронавируса всем 27 странам – членам блока, российская вакцина против коронавируса очаровывает ее друзей в Восточной Европе, создавая еще один потенциальный раскол в регионе». Собянин отменил обязательную самоизоляцию для москвичей из групп риска 5 марта 2021, 15:52

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Москвичам из групп риска в понедельник, 8 марта, разблокируют социальные карты для проезда на общественном транспорте, с этого же дня домашний режим для москвичей из групп риска будет носить рекомендательный характер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Ситуация с пандемией постепенно улучшается. (…) Каждую неделю снижается уровень заболеваемости. Почти в пять раз по сравнению с пиковыми значениями конца прошлого года уменьшилось количество ежедневно выявляемых случаев ковида. По госпитализациям и другим показателям уровень распространения коронавируса снизился в два-три раза», – говорится в сообщении на сайте Собянина. Мэр напомнил, что власти Москвы уже сняли большое количество ограничений. «Работают общепит, музеи, театры и кино. Растет активность горожан, причем с хорошей динамикой. Все больше и больше пассажиров пользуется общественным транспортом», – добавил он. «Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколения, которые находятся на самоизоляции, все чаще обращаются к нам и говорят: «Когда вы выпустите нас из дома? Когда вы разблокируете социальные карты, чтобы мы могли ездить? Мы все понимаем, конечно, и не бросимся сломя голову в метро, но все равно такая возможность у нас должна быть». Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты», – отметил мэр. В то же время он обратился к москвичам старше 65 лет, напомнив, что их возраст и хронические заболевания – это зона риска. «По-прежнему каждый день в больницы с ковидом в тяжелой форме попадают 700–800 человек. Поэтому, пожалуйста, если возможно, воздерживайтесь от поездок. А если уж куда-то ехать, то в первую очередь на пункты вакцинации, чтобы сделать прививку и защитить себя. Тем более что пунктов вакцинации в Москве достаточно и никаких проблем с записью нет», – указал Собянин. Он добавил, что решение об отмене обязательного домашнего режима и разблокировке социальных карт вступит в силу с 8 марта. Напомним, из-за роста заболеваемости коронавирусом в прошлом году нескольким категориям москвичей были заблокированы социальные карты, которые дают право бесплатного проезда на общественном транспорте пенсионерам и гражданам с инвалидностью, а также льготного – школьникам и студентам очного отделения. Недавно сообщалось, что привившиеся от COVID-19 столичные пенсионеры жалуются на неразблокированные социальные карты. ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V» 5 марта 2021, 15:58 Текст: Абдулла Шакиров

Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. «Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), – передает слова Мамера ТАСС. Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин». В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Премьер Словакии поблагодарил главу МИД Венгрии за помощь в покупке «Спутник V» 5 марта 2021, 20:21

Фото: Zoltan Mathe/EPA/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Премьер Словакии Игор Матович заявил, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто помог ему установить контакты с российской стороной для приобретения партии вакцины «Спутник V». «Хочу публично поблагодарить главу МИД Венгрии Петера Сийярто за его большую помощь. Именно Сийярто дал мне первоначальную информацию, а также контакт главы Минпромторга России Дениса Мантурова. Выражаю ему за это огромное спасибо. После этого я уже действовал самостоятельно», – цитирует РИА «Новости» Матовича. Поставки российской вакцины «Спутник V» в Словакию спровоцировали скандал между Братиславой и Киевом. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в понедельник из Москвы в город Кошице на востоке Словакии. Премьер Словакии Игорь Матович раскритиковал политиков, выступающих против закупки вакцины от коронавируса в России, когда в Словакии от болезни ежедневно умирает около ста человек. Лидер Баварии призвал ускорить процесс регистрации «Спутник V» в ЕС 5 марта 2021, 16:53 Текст: Елизавета Булкина

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Евросоюз не политизировать сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и провести этот процесс в кратчайшие сроки, сообщил телеканал N24. «Очень надеюсь, что, применительно к вакцинам типа «Спутник», будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие (аргументы) не будут использованы», – передает его слова РИА «Новости».



Зедер попросил Европейское агентство лекарственных средств (EMA) «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин, в том числе «Спутника V», для сертификации в ЕС.



В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA. «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской 5 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Неизвестные написали краской на фасаде здания почетного консульства Словакии «Меняем Словакию на Крым» в ответ на шутку словацкого премьер-министра Игора Матовича о «передаче» Закарпатской Украины в обмен на российскую вакцину. По информации телеканала «Те-а-три», граффити появилось в ответ на недавнюю шутку Матовича о Закарпатской Украине, передает ТАСС. Глава МИД Словакии Иван Корчок отегировал на инцидент с консульством, отметив, что нанесение надписи подтверждает силу слов в политике. «Инцидент в Харькове показывает, что слова во внешней политике имеют даже больший вес, чем во внутренней, и к ним необходимо подходить взвешенно», – заявил он. Ранее премьер Словакии Игор Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. Однако МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений за слова словацкого премьера. В украинский МИД пригласили временного поверенного в делах Словакии на Украине Матуша Корбу, ему выразили протест. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как шутка европейского соседа задела Украину за больное место. Обязательный перевод пожилых работников на удаленку решено отменить 5 марта 2021, 22:28 Текст: Антон Антонов

Перевод сотрудников в возрасте 65 лет и старше на удаленную работу станет не обязательным, а рекомендательным, следует из постановления российского правительства. Постановление вступает в силу с 1 апреля. В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, указывается, что кабмин решил «рекомендовать» работодателям в связи с ситуацией с коронавирусом «осуществлять в приоритетном порядке перевод работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу», передает РИА «Новости». Также в документе признаются утратившими силу постановления правительства о временных правилах по оформлению электронных больничных для пожилых. В частности, речь идет о постановлении, в котором говорилось, что оформление электронных больничных и выплата пособий по временной нетрудоспособности осуществляются в случае принятия властями регионов решений о необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, передает ТАСС. В августе более половины компаний России перешли на удаленный формат работы. В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о дистанционной работе. В ноябре Путин поручил усовершенствовать регулирование дистанционной работы, исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей. Италия сочла неприемлемыми задержки поставок вакцин в ЕС 5 марта 2021, 18:38 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал недопустимыми задержки поставок в Евросоюз вакцин от коронавируса и объяснил отказ дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca. «Фармкомпании не успевают поставлять объемы вакцин, которые гарантировали ЕС. Не только Италии, а всем странам сообщества. Эти задержки недопустимы», – пояснил Ди Майо. Министр отметил, что в настоящий момент по Европе распространяется британский штамм коронавируса, что вызывает обеспокоенность в связи с ростом заражений. «Есть европейское положение, в котором говорится, что страна может по согласованию с Еврокомиссией предложить заблокировать экспорт вакцин в малоуязвимые (с эпидемиологической точки зрения) страны. В связи с этим и по согласованию с европейскими структурами мы не разрешили экспорт 250 тыс. доз (вакцины AstraZeneca в Австралию)», – добавил он. Ди Майо отметил, что такое решение итальянских властей не было «враждебным актом по отношению к Австралии», передает ТАСС. В четверг стало известно, что власти Италии отказались дать разрешение на отправку в Австралию препарата британско-шведской компании AstraZeneca, и Еврокомиссия поддержала решение Рима. Ранее сообщалось, что власти Италии собрались подать в суд на американскую компанию Pfizer из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса, разработанных совместно с немецкой BioNTech. Кроме того, на этом фоне в Италии вырос интерес к российскому препарату «Спутник V». Помощник президента Максим Орешкин заболел COVID 6 марта 2021, 11:35 Текст: Ксения Панькова

Помощник президента России Максим Орешкин заболел коронавирусом, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса. «К сожалению, он (Орешкин – прим. ВЗГЛЯД) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», – цитирует «Интерфакс» Мишустина. За минувшие сутки в России выявлено 11 022 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В центре «Вектор» назвали сроки начала вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» 5 марта 2021, 15:51 Текст: Елизавета Булкина

Массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России может начаться во второй половине марта, сообщил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1». «Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», – передает его слова ТАСС. Максютов отметил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела.



Ранее «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Голикова назвала число прошедших первый этап вакцинации от COVID-19 россиян 5 марта 2021, 17:35 Текст: Елизавета Булкина

Два комплекта вакцины от коронавируса получили около 2,5 млн россиян, первый этап вакцинации к настоящему моменту прошли 5 млн человек, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. «Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинированы 5 млн российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинированы 2,5 млн российских граждан», – передает ее слова ТАСС.



Ранее Голикова рассказала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 60% населения страны, необходимый для полного снятия ограничений, может сформироваться в России к августу. Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени.