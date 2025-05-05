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В Варшаве осудили статью The Jerusalem Post о поляках
В Польше осудили статью The Jerusalem Post о причастности к гибели евреев
Институт национальной памяти Польши выступил с критикой публикации израильской газеты, где поляков обвинили в причастности к гибели евреев.
Институт национальной памяти Польши подверг критике статью в издании The Jerusalem Post, передает РИА «Новости». В публикации утверждалось, что «больше евреев погибло от рук нацистов и польских антисемитов, чем от рук военных преступников».
Польский институт заявил: «Авторы статьи игнорируют национальность немецких нацистов и одновременно указывают на польскую национальность антисемитов». По мнению IPN, подобная подача информации является «циничной манипуляцией, поскольку большинство нацистов составляли немцы, и лишь небольшой процент антисемитов – поляки».
IPN также призвал The Jerusalem Post внести коррективы в спорную публикацию, подчеркнув, что материал «в ее нынешнем виде искажает историю».