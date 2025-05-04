За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
В Европе упрекнули Трампа в нежелании стремиться к миру на Украине
Профессор Малинен: Если бы Трамп хотел мира, он бы избавился от Зеленского
Профессор Хельсинкского университета Томас Малинен заявил: если бы президент США Дональд Трамп действительно стремился завершить конфликт на Украине, он бы избавился от Владимира Зеленского.
Малинен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул: «Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского», передает РИА «Новости».
Эксперт считает, что отсутствие решительных действий со стороны главы Белого дома объясняется либо страхом, либо желанием «играть за обе команды». Малинен также подчеркнул, что такая стратегия приведет Трампа к поражению в вопросе урегулирования на Украине.
Первого мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о планах США добиться переговоров России и Киева за 100 дней.
Президент России Владимир Путин выразил готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.