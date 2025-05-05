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Грузия пригрозила обнародовать призывы представителей Запада открыть «второй фронт»
Генеральный секретарь правящей в Грузии «Грузинской мечты» Каха Каладзе пригрозил обнародовать доказательства призывов представителей стран Запада с призывами открыть «второй фронт». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Когда это будет необходимо, власти обнародуют доказательства, что происходило в кабинете (уже бывшего) премьер-министра во время встреч с постпредом Евросоюза и послами различных стран», – заявил Каладзе.
По его словам, «бюрократия "глубинного государства" рассчитывала привести к власти на выборах в парламент в 2024 году в Грузии агентурные партии, которые, в отличие от патриотических сил, могли ввергнуть страну в пламя войны, как это произошло на Украине».
«Мы пока в общем говорим о том, что происходило в кабинете тогдашнего премьер-министра (Ираклия Гарибашвили), но, когда понадобится, обнародуем это», – сказал Каладзе.
Ранее власти Грузии говорили о том, что представители Запада, в том числе экс-посол США Келли Дегнан, призывали Грузию открыть «второй фронт» против России и, после неминуемого поражения, начать партизанскую войну.