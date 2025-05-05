«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Депутат Госдумы призвал Зеленского не считать себя неприкасаемым
Угрожающий миру Владимир Зеленский не является неприкасаемым и не сможет избежать ответственности за свои действия, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет призвал Владимира Зеленского не считать себя неприкасаемым и напомнил о неминуемом наказании, которое его настигнет за совершенные преступления, передает РИА «Новости».
Депутат также отметил, что Зеленский больше не сможет уйти от ответственности, скрываясь, как раньше, и ему не удастся избежать суда, спрятавшись «в логове своего бункера». Таким образом, Шеремет отреагировал на недавние угрозы главы киевского режима в адрес участников парада Победы в Москве.
Владимир Зеленский отказался предоставить какие-либо гарантии безопасности иностранным лидерам на праздновании Дня Победы в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский 9 мая будет чтить память не деда-фронтовика, а как трусливый предатель-коллаборационист «зиганет» фашистам.