В России упали продажи иномарок и отечественных автомобилей

Продажи импортных автомобилей в России упали на 40%

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Минпромторге, продажи новых импортных автомобилей в России сократились на 40% в апреле по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Всего было реализовано 51,5 тыс. иномарок, а отечественных автомобилей продано 65,2 тыс., что на 12% меньше, чем в апреле 2024 года, передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, темпы снижения продаж российских автомобилей оказались ниже, чем у импортных. Всего в апреле продажи новых легковых автомобилей составили 101,4 тыс. штук, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом, но на 28% больше, чем в марте.

По итогам января–апреля продажи новых легковых автомобилей упали на 26% в годовом выражении и составили 346,4 тыс. единиц. При этом рынок всех новых транспортных средств сократился на 27% и достиг 404 тыс. машин, а автомобилей российского производства – 219,4 тыс., что на 9% меньше предыдущего года.

Продажи новых легких коммерческих автомобилей за первые четыре месяца года уменьшились на 16%, составив 34 тыс. штук. Грузовых автомобилей реализовано 20 тыс. единиц (минус 49%), автобусов – 3,5 тыс. (минус 54%).

Ранее сообщалось, что российские склады заполнены примерно 400 тыс. новых автомобилей, что гарантирует наличие машин для продаж на несколько месяцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте продажи новых автомобилей рухнули почти вдвое по сравнению с февралем, эксперты ожидают ухода с рынка ряда китайских брендов и массового банкротства автосалонов, а склады затоварились, что вынудило дилеров предлагать хорошие скидки.