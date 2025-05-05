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Собянин рассказал о реконструкции московскими специалистами Донецка и Луганска
Московские специалисты восстановили более 2 тыс. объектов в Донецке и Луганске
В городах-побратимах Москвы – Донецке и Луганске завершена реконструкция более 2 тыс. объектов и восстановлено свыше 1 тыс. километров инженерных сетей специалистами из Москвы, сообщил президенту России Владимиру Путину мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину о реализации масштабной программы поддержки городов-побратимов – Донецка и Луганска. Специалисты из Москвы уже реконструировали свыше 2 тыс. объектов на этих территориях, передает ТАСС.
Собянин отметил, что восстановлены более одной тысячи километров инженерных сетей и миллионы квадратных метров дорожного покрытия. По его словам, программа поддержки инфраструктуры и реконструкции будет активно продолжаться и в этом году.
Ранее президент России Владимир Путин отметил вклад Москвы в экономику России.