Сборник «Цифры Победы» предложили сделать настольной книгой для органов власти

Клепач: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».

«Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.

«В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».

«В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.

Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.