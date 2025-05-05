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Сборник «Цифры Победы» предложили сделать настольной книгой для органов власти
Клепач: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО
В России воспринимают Великую Отечественную войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры помогут общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны, рассказали газете ВЗГЛЯД участники презентации сборника «Цифры Победы» Андрей Клепач и Владислав Демин. По их словам, эта книга поможет органам власти изучить опыт СССР, который можно адаптировать для достижения целей СВО.
«Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».
«Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.
«В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».
«В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.
Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.