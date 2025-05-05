  • Новость часаВ результате вооруженного нападения в Махачкале погибли трое полицейских
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    Европа напугана посылками из Китая
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

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    5 мая 2025, 16:35 • Новости дня

    Сборник «Цифры Победы» предложили сделать настольной книгой для органов власти

    Клепач: Послевоенный опыт СССР будет полезен для восстановления освобожденных регионов после СВО

    Сборник «Цифры Победы» предложили сделать настольной книгой для органов власти
    @ Рафаэль Фахрутдинов/ВЗГЛЯД

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России воспринимают Великую Отечественную войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры помогут общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны, рассказали газете ВЗГЛЯД участники презентации сборника «Цифры Победы» Андрей Клепач и Владислав Демин. По их словам, эта книга поможет органам власти изучить опыт СССР, который можно адаптировать для достижения целей СВО.

    «Книга "Цифры Победы" рассказывает, как во время Великой Отечественной войны мобилизовалось все общество – от выступающих на передовой артистов до работников транспортных и промышленных предприятий», – пояснил Андрей Клепач, глава общественного совета при Росстате и главный экономист ВЭБ.РФ. По его словам, уроки тех лет полезны для принятия управленческих решений в контексте СВО и необходимости «сосредоточения ресурсов на ключевых для победы направлениях», поскольку «победа – это дело всей страны».

    «Сейчас нам предстоит серьезная работа по восстановлению территорий в зоне спецоперации. Более того, как после 1945 года с фронта возвращались граждане, так и теперь нас будет ждать демобилизация. Да, цифры будут совсем иными. Но нам необходимо перенять лучшие советские практики, которые позволят людям вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул собеседник.

    «В этом сборнике есть ответы на массу вопросов: как в военные годы мобилизовалось население, экономика. Учитывая роль спецоперации для всей страны, книга "Цифры Победы" должна стать настольной для всех органов власти», – добавил Владислав Демин, представитель «Народного фронта».

    «В целом же, мы воспринимаем войну во многом эмоционально – через хронику, художественные произведения, песни. Это хорошо и правильно. Но цифры не заменить, они помогают общественности расширить представление о той катастрофе и о героизме, проявленном людьми при восстановлении страны», – указал спикер.

    Напомним, в понедельник в Москве Росстат совместно с Минэкономразвития, Минобороны и фондом «Центр стратегических разработок» презентовали статистический сборник «Цифры Победы». Книга включает в себя полные данные о развитии СССР и потенциале накануне Великой Отечественной войны, сравнительный анализ экономик СССР и Германии, роль ленд-лиза в обеспечении потребностей фронта и тыла, условия жизни мирных граждан, влияние демографических потерь на страну и многое другое.

    4 мая 2025, 19:31 • Новости дня
    Пушилин сообщил о горячих боях в Богатыре ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В населенном пункте Богатырь Донецкой народной республики зафиксированы интенсивные бои между российскими и украинскими подразделениями, сопровождающиеся серьезным противостоянием.

    Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в последние дни в Богатыре наблюдается активизация боевых действий и значительное давление российских войск на позициях в районе Красноармейска.

    Пушилин отметил: «Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населенном пункте Богатырь. Именно такая информация сейчас приходит в последние дни. Есть информация о том, что как раз в самом населенном пункте достаточно серьезное противостояние между нашими подразделениями и подразделениями врага».

    Он также подчеркнул, что в этом районе фиксируется нарастающее давление со стороны российских сил и продолжение ожесточенных боев.

    Пушилин рассказал, что украинская армия перебрасывает резервы на краснолиманское направление. Он отметил, что за последнюю неделю российские войска заметно продвинулись в этом районе и освободили населенный пункт Новое.

    По словам Пушилина, противник осуществляет активные попытки усилить свои позиции из-за ухудшающейся ситуации для ВСУ на данном участке фронта. «Мы видим достаточно активные действия. Мы видим, что противник пытается перекидывать дополнительные резервы, потому что ситуация для него там становится все хуже», – заявил глава ДНР в своем видеообращении.

    Пушилин также подчеркнул усиление давления на группировку ВСУ и на красноармейском направлении.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Горловку.

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    5 мая 2025, 13:27 • Новости дня
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пока неизвестно, будут ли военнослужащие из КНДР участвовать в Параде 9 Мая или награждены за поддержку России при освобождении Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что не располагает информацией о планах по участию военных из КНДР в параде Победы 9 мая, передает ТАСС.

    Кроме того, Песков отметил, что ему неизвестно, планирует ли президент России Владимир Путин провести встречу с северокорейскими военными и наградить их за помощь в освобождении Курской области от ВСУ.

    «Я пока, к сожалению, не располагаю такой информацией. Как только она у меня появится, я поделюсь с вами», – заявил Песков на брифинге в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области.

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    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

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    5 мая 2025, 12:49 • Новости дня
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    Украинская армия за сутки потеряла почти 1,4 тыс. человек
    @ Кадр из видео/ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суммарные потери украинских подразделений за минувшие сутки превысили 1395 человек, также уничтожено более 20 единиц военной техники и склады боеприпасов, сообщили в Министерстве обороны.

    ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской областях и в ДНР. Потери украинских подразделений за сутки составили более 1395 военнослужащих, а также значительное количество военной техники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» в районе населенных пунктов Садки, Рясное, Великая Писаревка и Гранов ликвидировала до 150 бойцов ВСУ, уничтожила три танка, две бронемашины, шесть автомобилей и склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» в Харьковской области и ДНР ВСУ потеряли свыше 225 человек, одну бронемашину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

    В зоне действия Южной группировки украинская армия потеряла свыше 315 военнослужащих, две бронемашины и восемь артиллерийских орудий. В зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли до 465 бойцов, танк, четыре бронемашины, шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне действия группировки «Восток» украинская армия потеряла до 170 человек, одну бронемашину, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, две станции РЭБ.

    В зоне ответственности группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 70 человек, пять автомобилей, РСЗО HIMARS, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад боеприпасов.

    За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области, а также в Курской области.

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    5 мая 2025, 12:15 • Новости дня
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Севастополя приняли решение отменить парад к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне из-за вопросов обеспечения безопасности.

    Парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не состоится в Севастополе из соображений безопасности, передает ТАСС. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что расписание праздничных мероприятий публиковать не будут, чтобы не подвергать жителей и гостей города возможной опасности.

    «Парада [в честь годовщины] Победы [в Севастополе] в этом году не будет, эта позиция согласована с Министерством обороны», – заявил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму было решено не проводить парад ко Дню Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Ранее власти Брянской области приняли решение не проводить торжественный проход войск и салют в День Победы из соображений безопасности. В Саратовской области также отменили парад и салют на 9 Мая.

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    5 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ начали возводить защитные сетки от БПЛА под Харьковом

    ВСУ начали устанавливать металлические сетки вдоль дороги Дергачи–Казачья Лопань

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные приступили к установке металлических сеток для защиты от беспилотников на участке дороги в Харьковской области.

    Вооруженные силы Украины начали возводить защитные сооружения вдоль автомобильной дороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области, передает ТАСС. В основе конструкции используется металлическая сетка, которая должна затруднить применение российских беспилотников.

    Источник агентства сообщил: «Противник начал обустройство автомобильной дороги [от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области]. В основе конструкции лежит металлическая сетка. Однако у данного сооружения для противника есть и минус – враг ограничивает свои маршруты передвижения, а для наших артиллеристов все защитные сооружения не являются препятствием».

    Кроме того, источник уточнил, что на волчанском и липцовском направлениях продолжаются позиционные бои, а российские штурмовые отряды продвигаются в Волчанске и прилегающих лесных массивах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили количество расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке фронта, после чего после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские подразделения покинули свои позиции, а российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 метров, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширив зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    4 мая 2025, 23:40 • Новости дня
    Швейцарского бегуна приговорили к штрафу за плевок в консульство России

    Швейцарского бегуна оштрафовали на 700 тыс. рублей за оскорбление консульства России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Берне осудили мужчину, который во время пробежки выразил протест против нейтралитета Швейцарии по украинскому конфликту, плюнув на табличку консульства России.

    Прокуратура признала юриста виновным в нападении на иностранный символ суверенитета, передает Blick. В конце февраля во время пробежки мужчина, несогласный с позицией страны по украинскому конфликту, плюнул в табличку на входе консульского отдела посольства России в Берне.

    За этот поступок ему назначили штраф в размере 6,9 тыс. франков (около 693 тыс. рублей) и обязали оплатить процедурные издержки в размере 500 франков (еще около 50 тыс. рублей), пишет издание.

    Для начала расследования требовалось согласие министра юстиции Швейцарии Беата Янса, так как инцидент носил политический характер и был способен спровоцировать осложнение отношений между странами. Мужчина не стал обжаловать решение о штрафе, говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда утром неизвестные бросили емкости с краской у его входа, а российские дипломаты направили в МИД Швеции ноту протеста, а также швейцарские оборонные компании столкнулись с падением экспорта из-за ужесточения европейских правил поставок своей продукции.

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    5 мая 2025, 10:18 • Новости дня
    Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
    Глава ДНР сообщил о продвижении ВС России на двух направлениях
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные ведут бои и постепенно расширяют зону контроля на Красноармейском и Константиновском направлениях в ДНР, несмотря на серьезное сопротивление противника, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    По его словам, российские военные продолжают продвигаться на Красноармейском и Константиновском направлениях в Донецкой народной республике, передает РИА Новости.

    Пушилин отметил: «Мы видим продвижение, пусть не такое интенсивное, потому что упираемся в серьезное противодействие со стороны противника, но все же есть продвижение и на Красноармейском, и на Константиновском направлениях». Он также сообщил, что в населенном пункте Часов Яр продолжаются городские бои, противник оказывает упорное сопротивление, однако позиции российских военных улучшаются, а зона контроля расширяется.

    По словам Пушилина, на Великоновоселковском направлении в населенном пункте Богатырь идут серьезные боестолкновения между российскими войсками и Вооруженными силами Украины. Он добавил, что особое внимание уделяется району Дзержинска, поскольку эта территория связана с обстрелами Горловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Часова Яра начались бои за село Ступочки. Российские войска закрепились сразу на трех новых позициях в этом населенном пункте. Ранее бойцы «Барс-31» уничтожили операторов беспилотников противника под Часовым Яром.

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    4 мая 2025, 20:26 • Новости дня
    Украинский дрон повредил храм в белгородском селе Ясные Зори

    Tекст: Ольга Иванова

    Купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника на территории белгородского региона.

    Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удар украинского дрона пришелся на купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори, что привело к его повреждению.

    Гладков рассказал, что аналогичные атаки украинских беспилотников произошли в ряде других населенных пунктов региона. В селе Новая Деревня дрон ударил по припаркованной спецтехнике, повредив прицеп транспортного средства. В поселке Малиновка частный дом подвергся атаке дрона, после чего была пробита крыша.

    Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был атакован социальный объект – в результате взрыва повреждено одно из его помещений. В Борисовском районе в селе Новоалександровка выбито лобовое стекло легкового автомобиля и осколками поврежден забор частного домовладения.

    В селе Стригуны дроны атаковали дважды: был поврежден объект торговли, а также осколками посечены легковой автомобиль и трактор.

    Ранее в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

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    5 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении 26 украинских дронов за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны за несколько часов перехватили и уничтожили 26 беспилотников самолетного типа, четыре из которых были сбиты в Московском регионе.

    Оперативное командование Минобороны России передает, что за ночь с 4 на 5 мая средствами ПВО были уничтожены 26 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Из них 17 аппаратов были сбиты над Брянской областью, еще пять – над территорией Калужской области. В Московском регионе силы противовоздушной обороны перехватили четыре дрона.

    В сообщении министерства уточняется: «За период с 23:00 мск 4 мая до 02:30 мск 5 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области, в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за падения обломков беспилотника, а ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.


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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    5 мая 2025, 08:45 • Новости дня
    Российские военные отметили координаты сотен единиц трофейной техники в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В приграничных районах Курской области военные зафиксировали местоположение трофейной украинской техники для последующей эвакуации.

    Российские бойцы в приграничных районах Курской области отмечали на карте координаты украинской техники, которую планируется эвакуировать. Представитель силовых структур сообщил, что на карте уже зафиксированы сотни единиц военной техники и тысячи останков украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Он уточнил, что карта представляет собой динамичный инструмент и обновляется по мере эвакуации трофейной техники в ремонтные батальоны, а также перемещения тел уничтоженных солдат ВСУ в российские морги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офицер 106-й воздушно-десантной дивизии Эммануил Давыдов после ранения остался в окружении в Курской области и три недели вел бой, он сумел уничтожить украинский танк Leopard.

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    5 мая 2025, 06:14 • Новости дня
    В Токио прошли «Бессмертный полк» и концерт ко Дню Победы

    Мероприятия в честь 80-летия Победы прошли в посольстве России в Токио

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В посольстве России в японской столице отметили 80-летие Победы акцией «Бессмертный полк» и выступлением ансамбля школы при дипмиссии.

    Как передает РИА «Новости», в посольстве России в Токио состоялись памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Торжества включали акцию «Бессмертный полк» с участием проживающих на территории Японии соотечественников и иностранных гостей.

    Координатор «Бессмертного полка» в Японии Елена Корээда рассказала агентству: «Соотечественники, проживающие в разных регионах Японии, а также представители других стран принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Даже туристы, которые в этот день оказались в Токио, решили присоединиться к торжественным мероприятиям в посольстве России».

    Во время концерта ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при российском посольстве исполнил военные песни и танцевальные композиции, посвященные Победе. «Бессмертный полк» напомнил о подвиге и памяти участников и жертв войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Чили провели акцию «Бессмертный полк» и концерт, в Буэнос-Айресе также состоялась акция «Бессмертный полк», а по улицам Калькутты прошло шествие «Бессмертного полка».

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    5 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Стало известно о визите президента Монголии на юбилей Победы

    Президент Монголии анонсировал визит в Москву на праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух намерен поехать в Москву на торжества 9 мая 2025 года, где будет участвовать в параде Победы.

    Как передает ТАСС, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил, что примет участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Визит состоится по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита состоится официальная встреча президентов, на которой главы государств обсудят вопросы двусторонних отношений и сотрудничества.

    Хурэлсух примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади вместе с другими мировыми лидерами. Военнослужащие Вооруженных сил Монголии будут задействованы в параде Победы. Президент также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    Кроме того, программа предусматривает встречу с гражданами СССР и России, удостоенными почетных монгольских званий, а также возложение цветов к памятнику монгольским коням «По дорогам войны» в Москве. Пресс-служба президента Монголии подчеркнула символичность визита в год юбилея Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в которых уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет множество двусторонних встреч и мероприятий, приуроченных к юбилею Победы и визиту иностранных лидеров.

    При этом премьер Словакии Роберт Фицо, несмотря на проблемы со здоровьем, все же подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы.

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    4 мая 2025, 21:28 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

    В период с 20.10 до 20.20 дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. Первый аппарат был сбит в небе над Белгородской областью, второй – над Курской, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уточняется, что оба беспилотника были ликвидированы без последствий для гражданской инфраструктуры или населения. Власти занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

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    Главное
    В Махачкале ликвидировали двоих напавших на сотрудников ДПС
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    Сыновья Жириновского выиграли судебный спор о наследстве

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

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    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

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    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

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    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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