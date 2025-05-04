За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Премьер Словакии включил студентов в делегацию на День Победы в Москве
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил взять в столицу России на празднование Дня Победы двух выбранных им молодых студентов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что вместе с ним в Москву на празднование Дня Победы поедут двое студентов, передает РИА «Новости». По словам Фицо, официальная делегация будет состоять из трех человек: самого премьера и двух молодых людей, которых он лично выбрал.
Фицо уточнил, что в Москву также отправятся депутаты словацкого парламента и депутаты Европейского парламента от Словакии. Однако их программа будет отличаться, они не войдут в состав его официальной делегации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для иностранных участников торжеств 9 мая в Москве, несмотря на это он продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, а за последние дни Фицо отменил несколько публичных мероприятий, включая участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.