Премьер Словакии включил студентов в делегацию на День Победы в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что вместе с ним в Москву на празднование Дня Победы поедут двое студентов, передает РИА «Новости». По словам Фицо, официальная делегация будет состоять из трех человек: самого премьера и двух молодых людей, которых он лично выбрал.

Фицо уточнил, что в Москву также отправятся депутаты словацкого парламента и депутаты Европейского парламента от Словакии. Однако их программа будет отличаться, они не войдут в состав его официальной делегации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для иностранных участников торжеств 9 мая в Москве, несмотря на это он продолжает готовиться к поездке в Москву на празднование Дня Победы, а за последние дни Фицо отменил несколько публичных мероприятий, включая участие в первомайских торжествах после пережитого покушения.